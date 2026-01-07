ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
Német katonák.
Nyitókép: X / Bundeswehr

Nem is olyan egyszerű a németeknek katonai szerepet vállalniuk Ukrajnában

Infostart

Egy nappal az úgynevezett tettre készek koalíciójának párizsi vállalása után Berlinben máris megkezdődött a találgatás arról, hogy a Bundeswehr miként vegyen részt a remélt ukrajnai békefenntartás biztosításában. Ukrajna katonai és pénzügyi támogatása Németország számára külpolitikai prioritás, a német hadsereg közvetlen külföldi szerepvállalása ugyanakkor a múltból fakadóan korlátozott, hiszen a német alkotmány kimondja, hogy a Bundeswehrt nem lehet idegen földön bevetni.

A nyugati támogatók a párizsi csúcstalálkozón kiadott közös nyilatkozatukban kötelező érvényű biztonsági garanciákat ígértek Ukrajnának. A terv kulcsfontosságú eleme, hogy politikailag és jogilag kötelező érvényű biztosítékot nyújtsanak Ukrajnának arra vonatkozóan, hogy egy újabb orosz támadás esetén sem hagyják magára. Ez a kötelezettségvállalás a NATO-szerződés 5. cikkét hivatott felidézni, amely kimondja, hogy a szövetségesek kölcsönösen segítséget nyújtanak fegyveres támadás esetén. „Ezek a kötelezettségek magukban foglalhatják a katonai képességek alkalmazását is” – áll a közös nyilatkozatban. A csapatok bevetésének célja, hogy megakadályozza az újabb nagyobb agressziókat, és hozzájáruljon Ukrajna hosszú távú biztonságához, a frontvonalaknál azonban nem kerül sor tényleges bevetésre, a cél a béke távolról történő fenntartása.

Ám sok országban, köztük Németországban is, még parlamenti jóváhagyásra van szükség a tervezett biztonsági garanciák végrehajtásához.

Friedrich Merz kancellár a 35 ország találkozóját követő nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Ukrajna újjáépítése „összefonódik” a biztonsági garanciákkal, amelyek nélkülözhetetlenek egy lehetséges mielőbbi tűzszünet biztosításához. A kereszténydemokrata kancellár megerősítette azt a korábbról ismert vállalást, hogy a német hadsereg is kész katonailag hozzájárulni ehhez.

A kivitelezésről Berlin és Kijev már korábban is előzetes egyeztetés folytatott. Merz ennek szellemében ismét hangsúlyozta, hogy

katonai támogatásra csakis egy Ukrajnával szomszédos NATO-ország területéről kerülhet sor.

Ennek formájáról ugyanakkor a kormánynak, illetve a parlamentnek kell majd döntenie, amikor mindez esedékes lesz. Németország továbbra is politikai, pénzügyi és katonai szerepet kíván betölteni Ukrajna támogatásában – szögezte le a kancellár.

Berlinben máris megkezdődött a találgatás arról, hogy a Bundeswehr szerepvállalása milyen módon történhet. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló Merz-kormány szigorúan tartja magát az előző, Olaf Scholz vezette koalíció Ukrajna-politikájához. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor szinte teljes a konszenzus a német parlamenti pártok között, sőt az ellenzéki AfD a támogatás egyéb formái közül is a legtöbbet elutasítja.

A CDU főtitkára, Carsten Linnemann a ZDF közszolgálai médiumnak adott szerdai nyilatkozatában ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy Berlin nem vállalt semmifajta kötelezettséget a Bundeswehr katonáinak esetleges közvetlen ukrajnai telepítésére.

Németország természetesen kész a béke biztosítására, azonban csakis egy NATO-ország területéről

– erősítette meg a főtitkár a kancellár, egyben pártelnök előző napi vállalását.

Elemzők a párizsi találkozó kapcsán azt emelték ki, hogy a biztonsági garanciák egyre konkrétabbá válnak. Utaltak arra is, hogy Friedrich Merz kész német katonai erők telepítésére Ukrajnával szomszédos NATO-országok területén.

Azzal kapcsolatban ugyanakkor találgatásokba sem bocsátkoztak, hogy hány német katona venne részt egy ilyen misszióban, illetve adott esetben milyen feladatokat látnának el.

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák
A franciák és a britek 30 ezer katonát állomásoztatnának Nyugat-Ukrajnában: közös nyilatkozatban összegezte az európai tettre készek koalíciója, milyen biztonsági garanciákkal támogatnák Ukrajna biztonságát a háború lezárása után. A párizsi találkozón megállapodás született egy tűzszünet-ellenőrzési mechanizmus létrehozásról és békefenntartók küldéséről Nyugat-Ukrajnába – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.
 

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani.
 

Hétfőig ingyenes a közlekedés és parkolás – mutatjuk, hogy hol

Sokfelé 30 centinél is vastagabb a hó, de jön a harmadik hullám – itt vannak a részletek

Felfordul az ingatlanpiac
Megvan, miért vehetnek idén a vevők inkább újat, mint használtat

Vihar előtti csend jellemzi a hazai ingatlanpiacot 2026 elején az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, a használt és az új építésű lakások ára közti olló pedig zárul. Az is sejthető, mi történt a családi asztaloknál karácsonykor.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
Elfogyott a lendület, az irányt keresik az amerikai tőzsdék

Elfogyott a lendület, az irányt keresik az amerikai tőzsdék

Jól teljesítettek az elmúlt napokban a tőzsdék, tegnap az USA-ban rekordokat döntöttek a vezető részvényindexek, Ázsiában viszont inkább negatív mozgások voltak ma jellemzők. A befektetők a geopolitikai eseményekre figyelnek, az USA venezuelai akciója után a Trump-adminisztráció több opciót is vizsgál Grönland megszerezése érdekében - eközben pedig zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról is. A geopolitikai bizonytalanság közepette az európai indexek vegyes elmozdulásokat mutatnak, a magyar piac viszont újabb történelmi csúcsot állított be. Az USA-ban sincs egyértelmű irány a mai kereskedésben.

Amerikai befektetés Makón: brutális pénzt fizetnek a részesedésért, vajon mit terveznek?

Amerikai befektetés Makón: brutális pénzt fizetnek a részesedésért, vajon mit terveznek?

Az amerikai vállalat 184 millió eurót, vagyis mintegy 71 milliárd forintot fizet a 80 százalékos részesedésért.

US seizes Russian-flagged tanker in Atlantic as UK confirms it gave support to operation

US seizes Russian-flagged tanker in Atlantic as UK confirms it gave support to operation

The White House says the crew can be brought to the US for prosecution "if necessary" - Russia's foreign ministry earlier said the US must not hamper their return.

2026. január 7. 20:40
Két gyilkosság egy nap alatt – magát buktathatta le a nő
2026. január 7. 20:28
Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák
