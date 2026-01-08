Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

A hét elején beköszöntött az igazi téli időjárás, és az elmúlt évekkel ellentétben úgy tűnik, a következő napokban tartósan megmarad a nagyobb, vastag hótakaró, mivel a hőmérséklet a fagypont körül alakul ebben az időszakban. A családok, gyermekek számára ideális lesz idő a szánkózásra, a budapestkornyeke.hu pedig összegyűjtötte, hogy a fővárosban és az agglomerációban melyek a legjobb helyek a téli kikapcsolódásra.

1. Normafa

A sípálya melletti széles lejtőkön a hóréteg vastagsága és tömörsége ideális, a havas Budapestre nyíló látvány pedig páratlan. A 21-es busz sűrített járataival könnyen elérhető, a környéken található büfék pedig forró teával és friss rétessel teszik teljessé a kirándulást.

2. Anna-rét

A Normafától egy rövid sétára található Anna-rét a tágas terei és szelídebb lejtői miatt a kisgyermekes családok kedvence. A lejtők nem túl meredekek, és bőven van hely a szánkók megállásához. A közeli játszótér és a modern látogatóközpont a családok minden igényét kielégíti.

3. Tabán

A budai Vár és a Gellért-hegy közé ékelődő Tabán dombjai is ideálisak a szánkózáshoz. A történelmi park adottságai kiválóak: a Krisztina körút felőli lankák kényelmesek, míg a magasabb pontokról indulva nagyobb sebességet is el lehet érni. A központi elhelyezkedés és a jó megközelítés miatt a fővárosban élőknek ez a legideálisabb hely egy gyors, délutáni csúszkáláshoz.

4. Gellért-hegy

A csúszdaparkja körüli rézsűk télen szánkópályává változnak, ahol a gyermekek iskola után vagy hétvégén birtokba vehetik a terepet. A hegy déli oldala népszerűbb a meredekebb szakaszok miatt, de a sétányok melletti kisebb dombokon akár a kezdők is bátran próbálkozhatnak. A kilátás a Dunára és a pesti oldalra innen talán a legszebb, különösen a kora esti kivilágításban.

5. Hármashatár-hegy

A III. kerület felett magasodó Hármashatár-hegy a hosszabb és technikásabb pályák kedvelőinek kedvez. A reptér feletti domboldalakon a friss hóréteg vastagabb, mint a városban, így a sebesség szerelmesei itt megtalálhatják a számításukat. Az erdei utak mentén is számos kisebb lejtő akad, amelyek csendesebb élményt kínálnak.

6. Városliget, Királydomb

A Városliget megújulása után a Királydomb vélhetően idén is a pesti oldal legfontosabb szánkózóhelye lesz. Bár magassága nem vetekszik a budai hegyekkel, a mesterséges domb formája minden irányban biztonságos és élvezetes csúszást tesz lehetővé.

Szánkózók a Városligetben 2026. január 6-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

7. Népliget

Hatalmas területén több kisebb, mesterségesen kialakított halom található, amelyek ugyancsak ideálisak a szánkózásra. Ez a helyszín nem annyira zsúfolt, mint például a Városliget, így aki több helyet és nyugalmat szeretne a hóemberépítéshez és a csúszáshoz, annak itt a helye. A fák miatt a hó is lassabban olvad, így a pályák jó minősége sokáig kitart.

8. Pestújhely, Emlékhely-domb

A XV. kerület lakói számára az Emlékhely-domb jelentheti az igazi téli kikapcsolódást. Jól ki lehet használni a havat a jól karbantartott lankákon. A domb egyik oldala kifejezetten meredek, ami a nagyobb gyermekek számára izgalmas ugratókat és gyorsaságot jelent.

9. Békásmegyer, Ezüsthegy

A III. kerület északi részén az Ezüsthegy lábánál található rétek kiváló szánkózási lehetőséget nyújtanak. A terület tágas, így a kutyások és a szánkózók jól megférnek egymás mellett, a kilátás pedig gyönyörű a Dunakanyar felé. A hó itt általában érintetlenebb marad, ami különleges élményt nyújthat a természet kedvelőknek.

10. Gazdagrét, Szánkódomb

A lakótelep feletti, kijelölt szánkódomb igazi közösségi színtérré változik a havas, télies időben. A domb tetejéről indulva látványos íveken lehet lecsúszni, a pálya alja pedig biztonságos, széles sík területen végződik. Ez a helyszín tökéletes példája annak, hogyan lehet a városi környezetben is minőségi téli élményeket szerezni.

11. Páty, Fenyves

A terület a kiterjedt mezőknek köszönhetően hatalmas szabad teret biztosít, ahol senki sem zavarja a másikat. A közelben lévő pátyi pincesor kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy szánkózás után egy forró helyi italt is elfogyasszunk a hidegben.

12. Budaörs, Kő-hegy

A budaörsi Kő-hegy és a Kálvária-domb környéke különleges atmoszférájú szánkóhelyet kínál. A fehérbe öltözött sziklák és a kápolna látványa mellett a város feletti domboldalakon kiválóan lehet csúszni. A meredekebb szakaszok miatt ez a helyszín inkább a rutinosabb szánkózóknak ajánlott, de a kilátás mindenkit kárpótol.

13. Biatorbágy, Iharos-völgy

Erdős részei és a környező rétek a következő napokban garantáltan mély havat és friss levegőt ígérnek. A völgy mikroklímája miatt itt tovább megmarad a hó, mint a környező településeken, a sűrű fenyvesek pedig szélvédetté teszik a pályákat.

14. Budakeszi

A Budakeszi Vadaspark felé vezető útnál található dombok most igazi mesevilágot mutatnak látványban. A hatalmas fák árnyékában lévő lankák jól tartják a havat, a környezet pedig rendkívül békés. Ez a helyszín különösen alkalmas arra, hogy egy vadasparki látogatással vagy egy erdei túrával kössük össze a szánkózást.

15. Nagykovácsi, Zsíros-hegy

A Zsíros-hegy oldalában található lejtők hossza és dőlésszöge minden igényt kielégít. Itt a levegő kristálytiszta, a hó pedig a hideg miatt porhanyós marad, ami gyors és élvezetes csúszást garantál.

16. Telki

A határban található rétek a helyi családok kedvelt gyülekezőhelye. A jól belátható, tiszta és rendezett környezet miatt ez az egyik legbiztonságosabb szánkózóhely a környéken. A lankák egyenletesek, nincsenek váratlan bukkanók, így a kezdő szánkózók számára is ideális terepet biztosítanak.

17. Solymár, Jegenye-völgy dombjai

A vár alatti területek és a Jegenye-völgy bejárata körüli dombok minden szánkózó igényeit kielégítik. A patak völgye melletti réteken a hó sokáig megmaradt, a sziklák és a vár látványa pedig romantikus hátteret ad a téli sportoláshoz. A terep itt közepesen nehéz, így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő szakaszt.

Kirándulók a behavazott Dobogó-kőn. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

18. Dobogókő

A 700 méter feletti magasságban a hóvastagság ideális, az élmény pedig alpesi jellegű. A sípályák melletti területeken és a sétányok mentén szinte bárhol lehet szánkózni. Itt érdemes a leghosszabb ideig maradni, mert a naplemente a havas hegycsúcsok felett felejthetetlen látványt nyújt.

19. Visegrád

A Nagyvillám szánkópályája nagy hó esetén üzemel, köszönhetően a természetes hónak és a hóágyúzási lehetőségnek. Elkülönített pályán, biztonságos keretek között lehet hódolni a szenvedélynek. A bobpálya és a közeli éttermek miatt akár egész napos családi programot is lehet ide szervezni.

20. Gödöllő, Erzsébet-park

A királyi kastély szomszédságában lévő dombok eleganciát és nyugalmat árasztanak, a pályák pedig kényelmesen használhatóak. A hó minősége itt is kiváló lesz a következő napokban.