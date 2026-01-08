ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.62
usd:
329.3
bux:
116560.1
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

Infostart

Normafa, Tabán, Városliget, Hármashatár-hegy, Dobogókő, Solymár vagy Nagykovácsi. A havas, télies időben igazi közösségi színterekké és élvezetes csúszásokat garantáló pályákká alakulnak át a meredekebb domboldalak, lankák.

A hét elején beköszöntött az igazi téli időjárás, és az elmúlt évekkel ellentétben úgy tűnik, a következő napokban tartósan megmarad a nagyobb, vastag hótakaró, mivel a hőmérséklet a fagypont körül alakul ebben az időszakban. A családok, gyermekek számára ideális lesz idő a szánkózásra, a budapestkornyeke.hu pedig összegyűjtötte, hogy a fővárosban és az agglomerációban melyek a legjobb helyek a téli kikapcsolódásra.

1. Normafa

A sípálya melletti széles lejtőkön a hóréteg vastagsága és tömörsége ideális, a havas Budapestre nyíló látvány pedig páratlan. A 21-es busz sűrített járataival könnyen elérhető, a környéken található büfék pedig forró teával és friss rétessel teszik teljessé a kirándulást.

2. Anna-rét

A Normafától egy rövid sétára található Anna-rét a tágas terei és szelídebb lejtői miatt a kisgyermekes családok kedvence. A lejtők nem túl meredekek, és bőven van hely a szánkók megállásához. A közeli játszótér és a modern látogatóközpont a családok minden igényét kielégíti.

3. Tabán

A budai Vár és a Gellért-hegy közé ékelődő Tabán dombjai is ideálisak a szánkózáshoz. A történelmi park adottságai kiválóak: a Krisztina körút felőli lankák kényelmesek, míg a magasabb pontokról indulva nagyobb sebességet is el lehet érni. A központi elhelyezkedés és a jó megközelítés miatt a fővárosban élőknek ez a legideálisabb hely egy gyors, délutáni csúszkáláshoz.

4. Gellért-hegy

A csúszdaparkja körüli rézsűk télen szánkópályává változnak, ahol a gyermekek iskola után vagy hétvégén birtokba vehetik a terepet. A hegy déli oldala népszerűbb a meredekebb szakaszok miatt, de a sétányok melletti kisebb dombokon akár a kezdők is bátran próbálkozhatnak. A kilátás a Dunára és a pesti oldalra innen talán a legszebb, különösen a kora esti kivilágításban.

5. Hármashatár-hegy

A III. kerület felett magasodó Hármashatár-hegy a hosszabb és technikásabb pályák kedvelőinek kedvez. A reptér feletti domboldalakon a friss hóréteg vastagabb, mint a városban, így a sebesség szerelmesei itt megtalálhatják a számításukat. Az erdei utak mentén is számos kisebb lejtő akad, amelyek csendesebb élményt kínálnak.

6. Városliget, Királydomb

A Városliget megújulása után a Királydomb vélhetően idén is a pesti oldal legfontosabb szánkózóhelye lesz. Bár magassága nem vetekszik a budai hegyekkel, a mesterséges domb formája minden irányban biztonságos és élvezetes csúszást tesz lehetővé.

Budapest, 2026. január 6. Szánkózók a Városligetben 2026. január 6-án. MTI/Balogh Zoltán
Szánkózók a Városligetben 2026. január 6-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

7. Népliget

Hatalmas területén több kisebb, mesterségesen kialakított halom található, amelyek ugyancsak ideálisak a szánkózásra. Ez a helyszín nem annyira zsúfolt, mint például a Városliget, így aki több helyet és nyugalmat szeretne a hóemberépítéshez és a csúszáshoz, annak itt a helye. A fák miatt a hó is lassabban olvad, így a pályák jó minősége sokáig kitart.

8. Pestújhely, Emlékhely-domb

A XV. kerület lakói számára az Emlékhely-domb jelentheti az igazi téli kikapcsolódást. Jól ki lehet használni a havat a jól karbantartott lankákon. A domb egyik oldala kifejezetten meredek, ami a nagyobb gyermekek számára izgalmas ugratókat és gyorsaságot jelent.

9. Békásmegyer, Ezüsthegy

A III. kerület északi részén az Ezüsthegy lábánál található rétek kiváló szánkózási lehetőséget nyújtanak. A terület tágas, így a kutyások és a szánkózók jól megférnek egymás mellett, a kilátás pedig gyönyörű a Dunakanyar felé. A hó itt általában érintetlenebb marad, ami különleges élményt nyújthat a természet kedvelőknek.

10. Gazdagrét, Szánkódomb

A lakótelep feletti, kijelölt szánkódomb igazi közösségi színtérré változik a havas, télies időben. A domb tetejéről indulva látványos íveken lehet lecsúszni, a pálya alja pedig biztonságos, széles sík területen végződik. Ez a helyszín tökéletes példája annak, hogyan lehet a városi környezetben is minőségi téli élményeket szerezni.

11. Páty, Fenyves

A terület a kiterjedt mezőknek köszönhetően hatalmas szabad teret biztosít, ahol senki sem zavarja a másikat. A közelben lévő pátyi pincesor kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy szánkózás után egy forró helyi italt is elfogyasszunk a hidegben.

12. Budaörs, Kő-hegy

A budaörsi Kő-hegy és a Kálvária-domb környéke különleges atmoszférájú szánkóhelyet kínál. A fehérbe öltözött sziklák és a kápolna látványa mellett a város feletti domboldalakon kiválóan lehet csúszni. A meredekebb szakaszok miatt ez a helyszín inkább a rutinosabb szánkózóknak ajánlott, de a kilátás mindenkit kárpótol.

13. Biatorbágy, Iharos-völgy

Erdős részei és a környező rétek a következő napokban garantáltan mély havat és friss levegőt ígérnek. A völgy mikroklímája miatt itt tovább megmarad a hó, mint a környező településeken, a sűrű fenyvesek pedig szélvédetté teszik a pályákat.

14. Budakeszi

A Budakeszi Vadaspark felé vezető útnál található dombok most igazi mesevilágot mutatnak látványban. A hatalmas fák árnyékában lévő lankák jól tartják a havat, a környezet pedig rendkívül békés. Ez a helyszín különösen alkalmas arra, hogy egy vadasparki látogatással vagy egy erdei túrával kössük össze a szánkózást.

15. Nagykovácsi, Zsíros-hegy

A Zsíros-hegy oldalában található lejtők hossza és dőlésszöge minden igényt kielégít. Itt a levegő kristálytiszta, a hó pedig a hideg miatt porhanyós marad, ami gyors és élvezetes csúszást garantál.

16. Telki

A határban található rétek a helyi családok kedvelt gyülekezőhelye. A jól belátható, tiszta és rendezett környezet miatt ez az egyik legbiztonságosabb szánkózóhely a környéken. A lankák egyenletesek, nincsenek váratlan bukkanók, így a kezdő szánkózók számára is ideális terepet biztosítanak.

17. Solymár, Jegenye-völgy dombjai

A vár alatti területek és a Jegenye-völgy bejárata körüli dombok minden szánkózó igényeit kielégítik. A patak völgye melletti réteken a hó sokáig megmaradt, a sziklák és a vár látványa pedig romantikus hátteret ad a téli sportoláshoz. A terep itt közepesen nehéz, így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő szakaszt.

Pilisszentkereszt, 2026. január 1. Kirándulók a behavazott Dobogó-kõn 2026. január 1-jén. MTI/Kocsis Zoltán
Kirándulók a behavazott Dobogó-kőn. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

18. Dobogókő

A 700 méter feletti magasságban a hóvastagság ideális, az élmény pedig alpesi jellegű. A sípályák melletti területeken és a sétányok mentén szinte bárhol lehet szánkózni. Itt érdemes a leghosszabb ideig maradni, mert a naplemente a havas hegycsúcsok felett felejthetetlen látványt nyújt.

19. Visegrád

A Nagyvillám szánkópályája nagy hó esetén üzemel, köszönhetően a természetes hónak és a hóágyúzási lehetőségnek. Elkülönített pályán, biztonságos keretek között lehet hódolni a szenvedélynek. A bobpálya és a közeli éttermek miatt akár egész napos családi programot is lehet ide szervezni.

20. Gödöllő, Erzsébet-park

A királyi kastély szomszédságában lévő dombok eleganciát és nyugalmat árasztanak, a pályák pedig kényelmesen használhatóak. A hó minősége itt is kiváló lesz a következő napokban.

Kezdőlap    Életmód    Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

budapest

időjárás

havazás

agglomeráció

szánkózás

hóréteg

lankák

dombok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák
A franciák és a britek 30 ezer katonát állomásoztatnának Nyugat-Ukrajnában: közös nyilatkozatban összegezte az európai tettre készek koalíciója, milyen biztonsági garanciákkal támogatnák Ukrajna biztonságát a háború lezárása után. A párizsi találkozón megállapodás született egy tűzszünet-ellenőrzési mechanizmus létrehozásról és békefenntartók küldéséről Nyugat-Ukrajnába – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.
 

Nem is olyan egyszerű a németeknek katonai szerepet vállalniuk Ukrajnában

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani.
 

Kamerák előtt tájékoztatták Orbán Viktort – kiderült, mi most a legfőbb veszély

Hétfőig ingyenes a közlekedés és parkolás – mutatjuk, hogy hol

Sokfelé 30 centinél is vastagabb a hó, de jön a harmadik hullám – itt vannak a részletek

Felfordul az ingatlanpiac
Megvan, miért vehetnek idén a vevők inkább újat, mint használtat

Vihar előtti csend jellemzi a hazai ingatlanpiacot 2026 elején az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, a használt és az új építésű lakások ára közti olló pedig zárul. Az is sejthető, mi történt a családi asztaloknál karácsonykor.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Jól teljesítettek az elmúlt napokban a tőzsdék, tegnap az USA-ban rekordokat döntöttek a vezető részvényindexek, Ázsiában viszont inkább negatív mozgások voltak ma jellemzők. A befektetők a geopolitikai eseményekre figyelnek, az USA venezuelai akciója után a Trump-adminisztráció több opciót is vizsgál Grönland megszerezése érdekében - eközben pedig zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról is. A geopolitikai bizonytalanság közepette az európai indexek vegyes elmozdulásokat mutatnak, a magyar piac viszont újabb történelmi csúcsot állított be. Az USA-bana Nasdaq tudott csak nagyon enyhe pluszban zárni, a másik két index mínuszosan tért nyugovóra, megtörve ezzel az év eleje óta tartó lendületet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció

Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció

A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 05:00
A havazás visszább vesz, de a szél nem kegyelmez – íme, a figyelmeztetés
2026. január 7. 06:51
Influenzaszerű tünetek és makacs köhögés – így különböztethetjük meg a légúti betegségeket
×
×
×
×