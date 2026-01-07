ARÉNA - PODCASTOK
NEW YORK, NY - JANUARY 5: Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, are seen in handcuffs after landing at a Manhattan helipad, escorted by heavily armed Federal agents as they make their way into an armored car en route to a Federal courthouse in Manhattan on January 5, 2026 in New York City.
Nyitókép: Getty Images/XNY/Star Max

Menekülni próbált a Maduro-házaspár, fájdalmas sérüléseket szenvedtek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Elrablásuk előtt Nicolás Maduro és felesége megpróbált elmenekülni a rajtuk ütő amerikai katonák elől, és mindketten beverték a fejüket a biztonsági szoba ajtajának alacsony keretébe. Kuba kormánya állítása szerint 32 katonai és rendőri tisztviselőjük lett áldozata a heves tűzharcnak.

Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores hétfőn látható sérülésekkel jelent meg egy New York-i bíróságon, és Flores ügyvédje a CNN-nek megerősítette, hogy a nő súlyos sérüléseket szenvedett az elrablása alatt.

„Felmerült a gyanú, hogy bordatörése vagy súlyos zúzódása lehet” – mondta az amerikai portálnak az ügyvéd, aki röntgenvizsgálatot és teljes körű fizikális felmérést kért annak érdekében, hogy a jövőben biztosítsák az egészségét.

Az amerikai törvényhozókat tájékoztató tisztviselők elmondása szerint a volt venezuelai elnök és neje megpróbált bejutni a rejtekhelyükön kialakított biztonsági szobába, amikor az amerikai különleges erők tagjai betörtek hozzájuk. A szobát védő nehéz fémajtó kerete azonban alacsony volt, és miközben odaszaladtak, mindketten beverték a fejüket. Az amerikai katonák elsősegélyben részesítették őket, mielőtt magukkal vitték volna őket.

Kubai áldozatok

Az Egyesült Államok január 3-án nagyszabású akciót hajtott végre Venezuelában, az akcióban elfogták, és kivitték az országból Venezuela vezetőjét és feleségét. A drogkartell vezetésével vádolt Maduro a feleségével együtt New Yorkban hétfőn állt bíróság elé, ahol a volt elnök ártatlannak vallotta magát.

Pete Hegseth védelmi miniszter hétfőn, arról tájékoztatott, hogy az akció során mintegy 200 amerikai katona tartózkodott a helyszínen Caracasban. Arról nem adtak pontos becslést, hogy hány venezuelai vagy kubai vesztette életét az akcióban, Kuba kormánya állítása szerint 32 katonai és rendőri tisztviselőjük lett áldozat.

Donald Trump politikai helyettes kabinetfőnöke, Stephen Miller a CNN-nek azt mondta, hogy a szám valószínűleg ennél magasabb, és az akciót heves tűzharcként jellemezte. „Az elsöprő többségét a veszteségeknek és haláleseteknek a kubai őrség szenvedte el – mondta Miller.”

