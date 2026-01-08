ARÉNA - PODCASTOK
A wifi-routerjét állítgatja egy idős férfi.
Nyitókép: Milan Jovic/Getty Images

Akadozik vagy túl lassú a wifije? – íme a leghatékonyabb megoldások

Infostart

Az újraindítás, a router áthelyezése, az antennák mozgatása vagy a nélkölözhető kapcsolatok bontása is szóba jöhet.

Minden háztartásban előfordul, hogy időnként belassul vagy akadozik az internetkapcsolat. A legtöbbször a szolgáltatónál van valamilyen hiba, de sok esetben a wifivel is lehet gond, mert a rosszul beállított vagy elhanyagolt router is számos galibát okozhat. A hvg.hu összegyűjtött néhány tippet, jó tanácsot, amelyekkel gyorsabbá, stabilabbá tehetjük wifi-kapcsolatunkat.

Újraindítás

Ha akadozik a wifi, érdemes újraindítani. Ezt a megoldást gyakran alkalmazzuk abban az esetben is, ha a számítógép lefagy. Elképzelhető, hogy a wifi rakoncátlankodásánál is beválik ez a praktika. Az újabb routerekben ráadásul már van kellő mennyiségű memória, hogy tudja kezelni, tárolni az adatokat, így nem törlődik minden egy újraindítással.

Talán nem mindenki számára ismert, de az újabb wifik indításkor végeznek egy interferencia-tesztet, amely során ellenőrzi az egység, hogy zavarja-e valami azt a csatornát, amivel a router működik. Így a router választhat egy olyan csatornát, ami még szabad, és semmi nem zavarja, a kapcsolat pedig ideális esetben helyreáll.

Áthelyezés

Ahogyan az interferencia, úgy az egyes tárgyak is zavart okozhatnak a kapcsolatban. A router esetében a jel útjába állhat valami. Nem szabad eldugott helyre vagy például szekrénybe rakni a wifit, mert akkor nem kapja meg a szükséges jelet. Nem ajánlott elektromos berendezések közelébe sem tenni a routert, különösen nem a mikrohullámú sütő mellé vagy közelébe. Az ilyen elektronikai cikkek által kibocsátott jelek szintén zavart okozhatnak a kapcsolatban. Érdemes minél központibb és valamilyen alacsonyabb helyre helyezni az eszközt, hogy jobban szétterüljön a jel.

Antennák mozgatása

A szolgáltatótól kapott egyes eszközök belső antennákkal rendelkeznek, de ha csak külsők vannak, azoknak a mozgatásával is sokat lehet tenni a jobb minőségű kapcsolatért. Az ideális beállítás függ az antennák számától és attól is, hogy a csatlakoztatni kívánt eszköz hol van. A legtöbb antenna a mennyezetre néz, a jelek zöme pedig horizontálisan terjed, nem pedig vízszintesen. A megfelelő kapcsolat érdekében érdemes egy antennát a padlóra párhuzamosra állítani, egyet a padlóval párhuzamosan – de a routernek derékszögben –, egyet pedig az eszköz hátuljából kiindulva.

Szükségtelen kapcsolatok korlátozása

Ha már túl sok eszköz kapcsolódik a wifihez, jó megoldás lehet, ha a beállításoknál bekapcsoljuk a Quality of Service (QoS) szolgáltatást, ami megosztja az erőforrásokat az egyes eszközök között. A legfontosabb készülékek így nagyobb sávszélességet kaphatnak, míg a kevésbé fontosak hátrébb sorolódnak.

A hálózati dugó felfüggesztése

Szintén a router webes beállítási felületén kell keresni a csatornákra vonatkozó beállításokat, melyek főleg akkor fontosak, ha valaki sűrűn lakott környéken lakik, például társasházban. Ilyen helyeken ugyanis telítődhetnek a sávok, aminek a következtében hálózati dugó alakulhat ki.

A wifi 6/6E/7 routerek képesek elkerülni az ilyen helyzeteket, de a régebbieknél érdemes megnézni az összes elérhető csatornát a routerben, illetve kideríteni, melyik az, amelyikkel a leggyorsabb és a legstabilabb a kapcsolat. A modernebb routereknél a 2,4 és 5 GHz-es sávokban is meg kell változtatni a csatornákat, de nincs általános recept arra, hogy az alacsonyabb vagy a magasabb a jobb, ez az adott környezettől is függ.

Ugyanakkor azt sem lehet kizárni, hogy a beérkező vonalban van valamilyen gond. Az internet sebességének ellenőrzésére több megbízható és ingyenes szolgáltatás is elérhető. Ha valakinek már tízéves vagy annál régebbi eszköze van, érdemes elgondolkodni a cseréjén, mert az elavult routerek sokszor nem kapnak frissítéseket, így pedig sebezhetővé válik a hálózat a támadásokkal szemben.

