Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a leedsi Elland Road-i Stadionba érkezik az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Leeds United-Liverpool mérkõzésére 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Alex Dodd

Élete legszomorúbb pillanatáról és legfőbb céljáról mesélt Szoboszlai Dominik

Infostart / MTI

Továbbra is a világbajnokságra való kijutás az egyik legfontosabb célja Szoboszlai Dominiknak, a Liverpool magyar futballistájának.

A válogatott csapatkapitányával a Sky Sports készített hosszabb beszélgetést, amelyben elmondta, sosem volt még annyira szomorú, mint az írekkel szemben az utolsó pillanatban elveszített vb-selejtező után.

„Ott akarok lenni a következő vb-n, tartozom ennyivel a hazámnak” – fogalmazott a 25 éves középpályás, aki megjegyezte, természetesen ott akar lenni a következő Európa-bajnokságon is, a Liverpoollal pedig a lehető legtöbb címet szeretné begyűjteni, legfőképpen a Bajnokok Ligáját akarja megnyerni.

Megjegyezte, jelenleg jelentős a lemaradásuk, ezért nem gondolkozhatnak hosszabb időszakokban a bajnokságban, lépésről lépésre kell haladniuk, a következő feladat a listavezető Arsenal otthonában sorra kerülő csütörtök esti csúcsrangadó lesz. Hozzátette: hosszú még a szezon, s bár az Arsenalnak tetemes az előnye velük szemben, a londoniak az aktuális bajnokkal játszanak majd.

A Liverpool – amelynek Kerkez Milos és Pécsi Ármin is tagja – jelenleg a negyedik helyen áll a Premier League-ben, 20 forduló alatt 10 győzelem, 4 döntetlen és 6 vereség a mérlege. Szoboszlai – aki a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legfrissebb kimutatása szerint 90,5 millió eurós piaci értékével a világ 37. legértékesebb futballistája – a PL mostani szezonjában két gólt és egy gólpasszt jegyzett, az egyik találatát éppen az Arsenal ellen szerezte, augusztus 31-én az ő parádés szabadrúgásával diadalmaskodott a Liverpool.

