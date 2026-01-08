ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.71
usd:
329.4
bux:
0
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ezer forintos bankjegy.
Nyitókép: Getty Images/Veronika Dul

Vigyázat, ha önnél is lapul ilyen bankjegy, lépnie kell!

Infostart

Sokan nem is sejtik, hogy a lakásban lapuló régi bankjegyek napjai meg vannak számlálva.

Az 1000 forintos bankjegy egyik korábbi változata végleg eltűnik a pénzforgalomból, amit idővel már beváltani sem lehet. A bankjegycserék lezárásának részeként egy olyan határidő közeleg, amely sokak számára kellemetlen meglepetést okozhat, ha nem figyelnek oda – számolt be a Sonline.

Mint írják, bár az 1998-as kibocsátású, régi ezer forintos bankjeggyel évek óta nem lehet vásárolni, 2027. augusztus 31-ig az MNB lakossági pénztáraiban még névértéken beváltható.

2027. szeptember 1-jétől azonban már a jegybank sem cseréli ki ezeket a bankjegyeket. Ettől a naptól kezdve a régi ezres végérvényesen elveszíti pénzfunkcióját, és legfeljebb a gyűjtők számára maradhat értékes.

A tapasztalatok szerint sok háztartásban lapulnak még borítékban, könyvben vagy fiók mélyén elfelejtett régi bankjegyek. Éppen ezért érdemes időben átnézni a megtakarításokat, mert a határidő elmulasztása után már nincs lehetőség pótlásra vagy méltányosságra – olvasható.

Kezdőlap    Gazdaság    Vigyázat, ha önnél is lapul ilyen bankjegy, lépnie kell!

mnb

bankjegy

ezer forint

kivonás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: könnyen kitermelhető nyersolajhoz jut Donald Trump Venezuelában, és ez átrendezi a geopolitikát is

Szakértő: könnyen kitermelhető nyersolajhoz jut Donald Trump Venezuelában, és ez átrendezi a geopolitikát is
A hetvenes évek óta szétesett a venezuelai olajinfrastruktúra, de ha ezt az Egyesült Államok elnökének elvárásai szerint a nagy vállalatok felújítják, a globális készlet fele fölött Washington uralkodik majd. Árcsökkenés is jöhet, de még nem most – mondta el Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádióban.
 

Venezuela: legalább százan meghaltak és ugyanennyien megsebesültek az amerikai támadás miatt

Wagner Péter: Amerikának minden szövetségesével feszültebbé vált a viszonya

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

A klímaváltozással együtt járnak a jelenleg is tapaszalt havas időszakok, amelyek a felmelegedés miatt ritkán fordulnak elő, de az ilyen extrém szélsőségekre fel kell készülni – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Kovács Erik, a Klímapolitikai intézet vezető kutatója.
 

Hófúvás miatt másodfokú riasztás a Dunántúlon

Tanulságos videón mutatja meg az MKIF, miért fontos a követési távolság

Gyakorolta a Katasztrófavédelem, hogyan mentsék meg azt, aki alatt beszakad a jég – képgaléria

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
40 éve szenvedett vele az EU, most a tagállamokat megkerülve jön a tagállamok feletti tagállam

40 éve szenvedett vele az EU, most a tagállamokat megkerülve jön a tagállamok feletti tagállam

Az Európai Unió új, nemzetek feletti vállalati jogi rendszer létrehozását tervezi, amely megkönnyítené a cégek határokon átnyúló működését a kontinensen. Végre révbe érhet a 28. rezsim bevezetése, amely lényegében egy virtuális tagállam lenne a tagállamok felett. Ráadásul úgy jöhet a virtuális tagország, hogy arról az EU-államok nem is szavaznak – számolt be a Financial Times..

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási botrány az Egyesült Államokban: fegyveres összetűzés miatt kell magyarázkodnia Donald Trumpnak

Óriási botrány az Egyesült Államokban: fegyveres összetűzés miatt kell magyarázkodnia Donald Trumpnak

Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 08:12
Új fejezetet nyit Japán a hidrogénszállításban
2026. január 8. 07:09
Recseg-ropog az IKEA üzleti modellje a kínai nyomulás miatt
×
×
×
×