Vigyázat, ha önnél is lapul ilyen bankjegy, lépnie kell!

Az 1000 forintos bankjegy egyik korábbi változata végleg eltűnik a pénzforgalomból, amit idővel már beváltani sem lehet. A bankjegycserék lezárásának részeként egy olyan határidő közeleg, amely sokak számára kellemetlen meglepetést okozhat, ha nem figyelnek oda – számolt be a Sonline.

Mint írják, bár az 1998-as kibocsátású, régi ezer forintos bankjeggyel évek óta nem lehet vásárolni, 2027. augusztus 31-ig az MNB lakossági pénztáraiban még névértéken beváltható.

2027. szeptember 1-jétől azonban már a jegybank sem cseréli ki ezeket a bankjegyeket. Ettől a naptól kezdve a régi ezres végérvényesen elveszíti pénzfunkcióját, és legfeljebb a gyűjtők számára maradhat értékes.

A tapasztalatok szerint sok háztartásban lapulnak még borítékban, könyvben vagy fiók mélyén elfelejtett régi bankjegyek. Éppen ezért érdemes időben átnézni a megtakarításokat, mert a határidő elmulasztása után már nincs lehetőség pótlásra vagy méltányosságra – olvasható.