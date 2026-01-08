ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Nyitókép: Tramino/Getty Images

Kijött a toplista: ezek voltak a magyarok kedvenc autói 2025-ben az eladások alapján

Infostart

A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült az előző évekhez képest. Tavaly a Suzuki és a Toyota lett a két nagy győztes az értékesítési adatok szerint.

Tavaly összesen 129 440 új személygépjárművet helyeztek forgalomba, ami azt jelenti, hogy 6,44 százalékkal több új autót vettek nyilvántartásba, mint 2024-ben, a 2023-as adatokhoz képest pedig több mint 20 százalékos a növekedés – írja a Pénzcentrum.

A negyedik negyedévben 33 487 volt a forgalomba helyezések száma, ami 2,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, azonos időszakot, míg 2023 negyedik negyedévéhez képest 35,4 százalékos emelkedés történt.

A Datahouse összesítése szerint csak 2025 decemberében 11 930 új autó kapott rendszámot. Ez a szám nagyjából megegyezik az egy évvel korábbi mennyiséggel. A márkák versenyét tavaly a Suzuki nyerte 14 285 forgalomba helyezéssel, majd Toyota (13 862), Skoda (11 373), Volkswagen (8734), Ford (8397) volt a sorrend.

2025-ben a legnagyobb darabszámban a Suzuki S-Cross (6500) kelt el itthon.

A második helyen a Skoda Octavia végzett 5738 darabbal, a harmadikon pedig a Suzuki Vitara 5590 darabbal. Az első ötbe még a Dacia Duster (3292) és a Nissan Qashqai (3094) fért be az eladási listán.

A top tíz autómárka a személyautók összesített magyarországi eladásai alapján 2025-ben (forrás: Datahouse):

helyezés márka példányszám (db) piaci részesedés (százalék)
1. Suzuki 14 285 11
2. Toyota 13 862 10,7
3. Škoda 11 373 8,8
4. Volkswagen 8734 6,7
5. Ford 8397 6,5
6. Kia 7540 5,8
7. BMW 7052 5,4
8. Mercedes 5618 4,3
9. Hyundai 5277 4,1
10. Nissan 4895 3,8

A 2025-ös adatok alapján a 20 legnagyobb márka teljesítménye jelentősen szór Magyarországon a 2024-es évhez képest. A növekedési listát a BYD vezeti 67,85 százalékkal, megelőzve a Peugeot-t (+32,18 százalék) és a Fordot (+23,56 százalék). Jelentősebb visszaesés volt látható az Opelnél (-4,14 százalék), a KGM-nél (-5,10 százalék) és a Toyotánál (-5,20 százalék).

Még nagyobb csökkenés volt a Tesla (-8,53 százalék) és a Suzuki (-9,20 százalék) esetében, míg a legnagyobb mínuszt a Nissan (-14,20 százalék) és a Volvo (-18,34 százalék) könyvelte el 2025-ben.

A top tíz autómárka a személyautók és kishaszongépjárművek összesített magyarországi eladásai alapján 2025-ben (forrás: Datahouse):

helyezés márka példányszám (db) piaci részesedés (százalék)
1. Toyota 16 635 10,9
2. Ford 16 311 10,7
3. Suzuki 14 285 9,3
4. Škoda 11 373 7,4
5. Volkswagen 10 963 7,2
6. Mercedes 7655 5
7. Kia 7545 4,9
8. BMW 7052 4,6
9. Renault 6149 4
10. Hyundai 5277 3,4

A személyautókat és a kishaszongépjárműveket együttesen nézve a Toyota lett a 2025-ös év nagy győztese Magyarországon. A japán márka összesen 16 635 példányt regisztrált, vagyis a teljes piac 10,9 százalékát hasította ki magának. A Toyota így sorozatban negyedjére szerezte meg az összetett győzelmet a magyar újautó-piacon. A lista második helyén a Ford található, amely ugyan kizárólag a személyautókat vizsgálva csak az ötödik legnagyobb volument produkálta, viszont a kishaszongépjárművek piacát szabályosan letarolta az eladások tekintetében.

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák
A franciák és a britek 30 ezer katonát állomásoztatnának Nyugat-Ukrajnában: közös nyilatkozatban összegezte az európai tettre készek koalíciója, milyen biztonsági garanciákkal támogatnák Ukrajna biztonságát a háború lezárása után. A párizsi találkozón megállapodás született egy tűzszünet-ellenőrzési mechanizmus létrehozásról és békefenntartók küldéséről Nyugat-Ukrajnába – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.
 

Nem is olyan egyszerű a németeknek katonai szerepet vállalniuk Ukrajnában

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani.
 

Kamerák előtt tájékoztatták Orbán Viktort – kiderült, mi most a legfőbb veszély

Hétfőig ingyenes a közlekedés és parkolás – mutatjuk, hogy hol

Sokfelé 30 centinél is vastagabb a hó, de jön a harmadik hullám – itt vannak a részletek

Megvan, miért vehetnek idén a vevők inkább újat, mint használtat

Vihar előtti csend jellemzi a hazai ingatlanpiacot 2026 elején az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, a használt és az új építésű lakások ára közti olló pedig zárul. Az is sejthető, mi történt a családi asztaloknál karácsonykor.
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Jól teljesítettek az elmúlt napokban a tőzsdék, tegnap az USA-ban rekordokat döntöttek a vezető részvényindexek, Ázsiában viszont inkább negatív mozgások voltak ma jellemzők. A befektetők a geopolitikai eseményekre figyelnek, az USA venezuelai akciója után a Trump-adminisztráció több opciót is vizsgál Grönland megszerezése érdekében - eközben pedig zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról is. A geopolitikai bizonytalanság közepette az európai indexek vegyes elmozdulásokat mutatnak, a magyar piac viszont újabb történelmi csúcsot állított be. Az USA-bana Nasdaq tudott csak nagyon enyhe pluszban zárni, a másik két index mínuszosan tért nyugovóra, megtörve ezzel az év eleje óta tartó lendületet.

Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció

Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció

A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

