Kijött a toplista: ezek voltak a magyarok kedvenc autói 2025-ben az eladások alapján

Tavaly összesen 129 440 új személygépjárművet helyeztek forgalomba, ami azt jelenti, hogy 6,44 százalékkal több új autót vettek nyilvántartásba, mint 2024-ben, a 2023-as adatokhoz képest pedig több mint 20 százalékos a növekedés – írja a Pénzcentrum.

A negyedik negyedévben 33 487 volt a forgalomba helyezések száma, ami 2,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, azonos időszakot, míg 2023 negyedik negyedévéhez képest 35,4 százalékos emelkedés történt.

A Datahouse összesítése szerint csak 2025 decemberében 11 930 új autó kapott rendszámot. Ez a szám nagyjából megegyezik az egy évvel korábbi mennyiséggel. A márkák versenyét tavaly a Suzuki nyerte 14 285 forgalomba helyezéssel, majd Toyota (13 862), Skoda (11 373), Volkswagen (8734), Ford (8397) volt a sorrend.

2025-ben a legnagyobb darabszámban a Suzuki S-Cross (6500) kelt el itthon.

A második helyen a Skoda Octavia végzett 5738 darabbal, a harmadikon pedig a Suzuki Vitara 5590 darabbal. Az első ötbe még a Dacia Duster (3292) és a Nissan Qashqai (3094) fért be az eladási listán.

A top tíz autómárka a személyautók összesített magyarországi eladásai alapján 2025-ben (forrás: Datahouse):

helyezés márka példányszám (db) piaci részesedés (százalék) 1. Suzuki 14 285 11 2. Toyota 13 862 10,7 3. Škoda 11 373 8,8 4. Volkswagen 8734 6,7 5. Ford 8397 6,5 6. Kia 7540 5,8 7. BMW 7052 5,4 8. Mercedes 5618 4,3 9. Hyundai 5277 4,1 10. Nissan 4895 3,8

A 2025-ös adatok alapján a 20 legnagyobb márka teljesítménye jelentősen szór Magyarországon a 2024-es évhez képest. A növekedési listát a BYD vezeti 67,85 százalékkal, megelőzve a Peugeot-t (+32,18 százalék) és a Fordot (+23,56 százalék). Jelentősebb visszaesés volt látható az Opelnél (-4,14 százalék), a KGM-nél (-5,10 százalék) és a Toyotánál (-5,20 százalék).

Még nagyobb csökkenés volt a Tesla (-8,53 százalék) és a Suzuki (-9,20 százalék) esetében, míg a legnagyobb mínuszt a Nissan (-14,20 százalék) és a Volvo (-18,34 százalék) könyvelte el 2025-ben.

A top tíz autómárka a személyautók és kishaszongépjárművek összesített magyarországi eladásai alapján 2025-ben (forrás: Datahouse):

helyezés márka példányszám (db) piaci részesedés (százalék) 1. Toyota 16 635 10,9 2. Ford 16 311 10,7 3. Suzuki 14 285 9,3 4. Škoda 11 373 7,4 5. Volkswagen 10 963 7,2 6. Mercedes 7655 5 7. Kia 7545 4,9 8. BMW 7052 4,6 9. Renault 6149 4 10. Hyundai 5277 3,4

A személyautókat és a kishaszongépjárműveket együttesen nézve a Toyota lett a 2025-ös év nagy győztese Magyarországon. A japán márka összesen 16 635 példányt regisztrált, vagyis a teljes piac 10,9 százalékát hasította ki magának. A Toyota így sorozatban negyedjére szerezte meg az összetett győzelmet a magyar újautó-piacon. A lista második helyén a Ford található, amely ugyan kizárólag a személyautókat vizsgálva csak az ötödik legnagyobb volument produkálta, viszont a kishaszongépjárművek piacát szabályosan letarolta az eladások tekintetében.