Kijött a toplista: ezek voltak a magyarok kedvenc autói 2025-ben az eladások alapján

Tavaly összesen 129 440 új személygépjárművet helyeztek forgalomba, ami azt jelenti, hogy 6,44 százalékkal több új autót vettek nyilvántartásba, mint 2024-ben, a 2023-as adatokhoz képest pedig több mint 20 százalékos a növekedés – írja a Pénzcentrum.
A negyedik negyedévben 33 487 volt a forgalomba helyezések száma, ami 2,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, azonos időszakot, míg 2023 negyedik negyedévéhez képest 35,4 százalékos emelkedés történt.
A Datahouse összesítése szerint csak 2025 decemberében 11 930 új autó kapott rendszámot. Ez a szám nagyjából megegyezik az egy évvel korábbi mennyiséggel. A márkák versenyét tavaly a Suzuki nyerte 14 285 forgalomba helyezéssel, majd Toyota (13 862), Skoda (11 373), Volkswagen (8734), Ford (8397) volt a sorrend.
2025-ben a legnagyobb darabszámban a Suzuki S-Cross (6500) kelt el itthon.
A második helyen a Skoda Octavia végzett 5738 darabbal, a harmadikon pedig a Suzuki Vitara 5590 darabbal. Az első ötbe még a Dacia Duster (3292) és a Nissan Qashqai (3094) fért be az eladási listán.
A top tíz autómárka a személyautók összesített magyarországi eladásai alapján 2025-ben (forrás: Datahouse):
|helyezés
|márka
|példányszám (db)
|piaci részesedés (százalék)
|1.
|Suzuki
|14 285
|11
|2.
|Toyota
|13 862
|10,7
|3.
|Škoda
|11 373
|8,8
|4.
|Volkswagen
|8734
|6,7
|5.
|Ford
|8397
|6,5
|6.
|Kia
|7540
|5,8
|7.
|BMW
|7052
|5,4
|8.
|Mercedes
|5618
|4,3
|9.
|Hyundai
|5277
|4,1
|10.
|Nissan
|4895
|3,8
A 2025-ös adatok alapján a 20 legnagyobb márka teljesítménye jelentősen szór Magyarországon a 2024-es évhez képest. A növekedési listát a BYD vezeti 67,85 százalékkal, megelőzve a Peugeot-t (+32,18 százalék) és a Fordot (+23,56 százalék). Jelentősebb visszaesés volt látható az Opelnél (-4,14 százalék), a KGM-nél (-5,10 százalék) és a Toyotánál (-5,20 százalék).
Még nagyobb csökkenés volt a Tesla (-8,53 százalék) és a Suzuki (-9,20 százalék) esetében, míg a legnagyobb mínuszt a Nissan (-14,20 százalék) és a Volvo (-18,34 százalék) könyvelte el 2025-ben.
A top tíz autómárka a személyautók és kishaszongépjárművek összesített magyarországi eladásai alapján 2025-ben (forrás: Datahouse):
|helyezés
|márka
|példányszám (db)
|piaci részesedés (százalék)
|1.
|Toyota
|16 635
|10,9
|2.
|Ford
|16 311
|10,7
|3.
|Suzuki
|14 285
|9,3
|4.
|Škoda
|11 373
|7,4
|5.
|Volkswagen
|10 963
|7,2
|6.
|Mercedes
|7655
|5
|7.
|Kia
|7545
|4,9
|8.
|BMW
|7052
|4,6
|9.
|Renault
|6149
|4
|10.
|Hyundai
|5277
|3,4
A személyautókat és a kishaszongépjárműveket együttesen nézve a Toyota lett a 2025-ös év nagy győztese Magyarországon. A japán márka összesen 16 635 példányt regisztrált, vagyis a teljes piac 10,9 százalékát hasította ki magának. A Toyota így sorozatban negyedjére szerezte meg az összetett győzelmet a magyar újautó-piacon. A lista második helyén a Ford található, amely ugyan kizárólag a személyautókat vizsgálva csak az ötödik legnagyobb volument produkálta, viszont a kishaszongépjárművek piacát szabályosan letarolta az eladások tekintetében.