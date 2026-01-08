ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.69
usd:
329.38
bux:
116560.1
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A person using a snow shovel in a snowy landscape. Only the lower part of the person is visible. Low angle shot with snow piles in the foreground.
Nyitókép: photoschmidt/Getty Images

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk
ELŐZMÉNYEK

A klímaváltozással együtt járnak a jelenleg is tapaszalt havas időszakok, amelyek a felmelegedés miatt ritkán fordulnak elő, de az ilyen extrém szélsőségekre fel kell készülni – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Kovács Erik, a Klímapolitikai intézet vezető kutatója.

Akadhatnak, akik a globális felmelegedéssel járó klímaváltozást is megkérdőjelezik, amikor látják, korszakos tél csapott le Európára, egyes helyeken a -40 fok sem ritka most, illetve napok óta a kontinens jelentős részén szakad a hó.

Hogy bizonyítja-e vagy épp cáfolja a klímaváltozást a jelenkor rég nem látott téli időjárása, arról Kovács Erika, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta, attól, amit most látjunk, a klímaváltozás és a felmelegedés tény; továbbra is lesznek havas időszakok, csak ritkábban.

„Gondoljunk arra, szélsőségesnek tartjuk ezt az időjárást, pedig ez egy normális időjárási helyzet itt a Kárpát-medencében.

Régen minden évben volt ilyen tél, különösen a 2000-es évek előtt, amikor ennyi hó hullott, csak elszoktunk ettől a felmelegedés miatt”

– mutatott rá.

A tél az adatok szerint erőteljesen melegszik, egyre kevésbé havas, tartósan hótakarós, egy ilyen korszakba érkezett a mostani hideghullám, jelentős mennyiségű csapadékkal, ilyen együttállás pedig valóban nem volt egy bő évtized óta, ezért tarthatjuk ezt itt és most extrémnek.

Arról, hogy maguk az extrém időjárási kilengések gyakoribbak lesznek-e, azt mondta,

a klímaváltozásban pont az a fura, illetve veszélyes, hogy nagyon sok a kilengés és a szélsőség, például egy rendkívüli enyhe időszakot egy rövid, extrém hideg időszak követ,

erre márpedig a jövőben is fel kell készülni.

„A jövőben mindenféleképpen a kevésbé hideg időszakok, illetve a csapadékos, de főleg esős időszakok lesznek jellemzőek a téli hónapokra, de továbbra is lehet majd ilyenekre számítani, amit most látunk” – jegyezte meg.

Szerinte sokszor elhangoznak olyan téves információk, melyek szerint „a téli gumi igazán már nem is fog majd kelleni”, de ezeknek nem szabad hitelt adni, a jövőben is szükség lesz rá:

a klímaváltozás következtében az abnormális szélsőségek száma fog majd jelentősen növekedni, nem a folyamatosan melegebb idő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

időjárás

tél

kovács erik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak
A klímaváltozással együtt járnak a jelenleg is tapaszalt havas időszakok, amelyek a felmelegedés miatt ritkán fordulnak elő, de az ilyen extrém szélsőségekre fel kell készülni – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Kovács Erik, a Klímapolitikai intézet vezető kutatója.
 

Gyakorolta a Katasztrófavédelem, hogyan mentsék meg azt, aki alatt beszakad a jég – képgaléria

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Hétfőig ingyenes a közlekedés és parkolás – mutatjuk, hogy hol

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák

A franciák és a britek 30 ezer katonát állomásoztatnának Nyugat-Ukrajnában: közös nyilatkozatban összegezte az európai tettre készek koalíciója, milyen biztonsági garanciákkal támogatnák Ukrajna biztonságát a háború lezárása után. A párizsi találkozón megállapodás született egy tűzszünet-ellenőrzési mechanizmus létrehozásról és békefenntartók küldéséről Nyugat-Ukrajnába – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.
 

Nem is olyan egyszerű a németeknek katonai szerepet vállalniuk Ukrajnában

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mégis mi lesz, ha Donald Trump tényleg megtámadja Grönlandot?

Mégis mi lesz, ha Donald Trump tényleg megtámadja Grönlandot?

Az amerikai haderő elsöprően sikeres, Venezuela elleni hadműveletét követően a Fehér Ház ura, Donald Trump, ismét elkezdett Grönland meghódításáról álmodozni. Bár mérlegelik a térség megvásárlását és valamilyen különleges egyezmény aláírását megosztott ellenőrzésről, az Egyesült Államok nyíltan kommunikál arról, hogy opció Grönland katonai megszállása - ezzel egy NATO-szövetséges, Dánia megtámadása. Ha Amerika valóban megtámadná Dániát, az így is egyre ingatagabb lábakon álló világháború utáni nemzetközi jogrend végleges pofont kapna, a NATO pedig alighanem megszűnne létezni. Nézzük meg, miért ennyire fontos Grönland az USA-nak és mi történne, ha az Egyesült Államok valóban meg akarná szállni a területet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció

Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció

A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 04:18
Gyakorolta a katasztrófavédelem, hogyan mentsék meg azt, aki alatt beszakad a jég – képgaléria
2026. január 7. 22:14
A magyarországi unokázós csalásokat Nagy-Britanniából szervezték
×
×
×
×