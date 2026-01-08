Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Akadhatnak, akik a globális felmelegedéssel járó klímaváltozást is megkérdőjelezik, amikor látják, korszakos tél csapott le Európára, egyes helyeken a -40 fok sem ritka most, illetve napok óta a kontinens jelentős részén szakad a hó.

Hogy bizonyítja-e vagy épp cáfolja a klímaváltozást a jelenkor rég nem látott téli időjárása, arról Kovács Erika, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta, attól, amit most látjunk, a klímaváltozás és a felmelegedés tény; továbbra is lesznek havas időszakok, csak ritkábban.

„Gondoljunk arra, szélsőségesnek tartjuk ezt az időjárást, pedig ez egy normális időjárási helyzet itt a Kárpát-medencében.

Régen minden évben volt ilyen tél, különösen a 2000-es évek előtt, amikor ennyi hó hullott, csak elszoktunk ettől a felmelegedés miatt”

– mutatott rá.

A tél az adatok szerint erőteljesen melegszik, egyre kevésbé havas, tartósan hótakarós, egy ilyen korszakba érkezett a mostani hideghullám, jelentős mennyiségű csapadékkal, ilyen együttállás pedig valóban nem volt egy bő évtized óta, ezért tarthatjuk ezt itt és most extrémnek.

Arról, hogy maguk az extrém időjárási kilengések gyakoribbak lesznek-e, azt mondta,

a klímaváltozásban pont az a fura, illetve veszélyes, hogy nagyon sok a kilengés és a szélsőség, például egy rendkívüli enyhe időszakot egy rövid, extrém hideg időszak követ,

erre márpedig a jövőben is fel kell készülni.

„A jövőben mindenféleképpen a kevésbé hideg időszakok, illetve a csapadékos, de főleg esős időszakok lesznek jellemzőek a téli hónapokra, de továbbra is lehet majd ilyenekre számítani, amit most látunk” – jegyezte meg.

Szerinte sokszor elhangoznak olyan téves információk, melyek szerint „a téli gumi igazán már nem is fog majd kelleni”, de ezeknek nem szabad hitelt adni, a jövőben is szükség lesz rá:

a klímaváltozás következtében az abnormális szélsőségek száma fog majd jelentősen növekedni, nem a folyamatosan melegebb idő.