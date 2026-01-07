ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
Aki lemarad, kimarad – beindult az állampapírpiac

Aki lemarad, kimarad – beindult az állampapírpiac

Infostart

2026 első hetében közel kétszer annyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, mint a tavalyi év utolsó hetében.

Izgalmas éve volt tavaly a hazai államkötvénypiacnak, és az idei év eleje is tartogathat érdekes fejleményeket – írja a VG.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) statisztikái szerint az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon. A forgalmi listát a Fix Magyar Állampapír vezeti, az előző heti volumenhez képest majdnem megduplázódtak az eladások: 40,9 milliárd forintnyit értékesítettek.

A Magyar Állampapír Plusz eladásai is jelentősen növekedtek, a 17,5 milliárd forintos volumen közel 10 milliárd forinttal több, mint egy hete volt. Hozzáteszik, az eladások tekintetében a harmadik helyet a Kincstári Takarékjegy szerezte meg, 9,4 milliárd forintos volumennel. A Bónusz Magyar Állampapírnál 3,6 milliárd forintnyi eladás volt.

Ez közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban volt

– emeli ki a cikk.

A lista ötödik helyén a Prémium Magyar Állampapír áll, 100 millió forintos keresletnövekedést könyvelhettek el tekintetében, így 0,3 milliárd forintnyit adtak el 2026 első hetében. Mint a VG cikkében olvasható, a teljes lakossági állampapír-állományban a PMÁP áll továbbra is az élen a december 15-i adatok alapján. A Prémium Magyar Állampapírban álló tőke viszont csökkent, a 3746 milliárd forintos érték jelentősen kisebb, mint ami ennél két héttel korábban volt. A FixMÁP 3566 milliárd forintot tudhatott a neve mellett. A BMÁP 2070 milliárd forinttal volt a harmadik, a MÁP Plusz-ban pedig 1025 milliárd forint volt.

Hozzáteszik, 2025-ben erősen indult, majd lassított, végül az év végén pedig „hatalmasat hajrázott” a lakossági állampapírok hazai piaca. Az év elején a Prémium Magyar Állampapírból érkeztek „szédületes” kamat- és tőkekifizetések, október elejével pedig újrarajzolta a kínálatot az Államadósság Kezelő Központ, és jelentősen fellendült a kereslet.

A FixMÁP több, mint 2500 milliárd forinttal tudta növelni állományát 2025-ben

– emelik ki.

A dobogó második fokára a Bónusz Magyar Állampapír került, nettó állománynövekedése ezermilliárd forint körül alakult. A harmadik helyen pedig a MÁP Plusz található, bár nagyságrendekkel elmarad az első két helyezettől – írja a VG.

