2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen az Operatív Törzs ügyeleti központjában Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök (b3) az Operatív Törzs ügyeleti központjában Budapesten 2026. január 7-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Kamerák előtt tájékoztatták Orbán Viktort – kiderült, mi most a legfőbb veszély

Infostart

Orbán Viktor látogatást tett szerdán az Operatív Törzs budapesti Ügyeleti Központjában, ahonnan a hóhelyzet kezelését irányítják. A kormányfő a látogatásról a Facebook oldalán több bejegyzésben is beszámolt.

„Munkában az Operatív Törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra!” – írta a kormányfő a legutóbbi bejegyzéséhez, amelyhez egy videót is csatolt.

A videóban a központ illetékese arról tájékoztatja a kormányfőt, hogy a leginkább veszélyeztetettebb vármegyék Somogy, Veszprém és Komárom. Előfordulnak széllökések az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, viszont elzárt útvonal nincsen.

Pintér Sándor belügyminiszter a videóban arról beszél, hogy a mínusz 10-15-20 fokos hőmérséklet 10-14 napig is eltarthat a jelenlegi előrejelzések szerint. Ez jelentős veszélyt jelent.

Orbán Viktor kijelentette: olyan várakozásunk nincs, hogy eszközhiány lép fel. Csak az a kérdés, hogy jól működtetjük-e az eszközeinket.

Korábbi posztjában a kormányfő több képet is megosztott az ügyeleti központban folyó munkáról és azt írta: „az Operatív Törzs munkában. A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését”.

Felfordul az ingatlanpiac
Megvan, miért vehetnek idén a vevők inkább újat, mint használtat

Vihar előtti csend jellemzi a hazai ingatlanpiacot 2026 elején az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, a használt és az új építésű lakások ára közti olló pedig zárul. Az is sejthető, mi történt a családi asztaloknál karácsonykor.
