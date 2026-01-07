Kamerák előtt tájékoztatták Orbán Viktort – kiderült, mi most a legfőbb veszély

„Munkában az Operatív Törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra!” – írta a kormányfő a legutóbbi bejegyzéséhez, amelyhez egy videót is csatolt.

A videóban a központ illetékese arról tájékoztatja a kormányfőt, hogy a leginkább veszélyeztetettebb vármegyék Somogy, Veszprém és Komárom. Előfordulnak széllökések az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, viszont elzárt útvonal nincsen.

Pintér Sándor belügyminiszter a videóban arról beszél, hogy a mínusz 10-15-20 fokos hőmérséklet 10-14 napig is eltarthat a jelenlegi előrejelzések szerint. Ez jelentős veszélyt jelent.

Orbán Viktor kijelentette: olyan várakozásunk nincs, hogy eszközhiány lép fel. Csak az a kérdés, hogy jól működtetjük-e az eszközeinket.

Korábbi posztjában a kormányfő több képet is megosztott az ügyeleti központban folyó munkáról és azt írta: „az Operatív Törzs munkában. A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését”.