2026. január 7. szerda
Nyitókép: Pixabay

Fontos határidő közeleg: egymillió forintról csúszhatnak le a közszolgák – itt van minden részlet

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Változtak a közszolgálati dolgozók otthonteremtési támogatásának szabályai.

A közszolgálati dolgozók által igénybe vehető otthonteremtési támogatás szabályai módosultak, ez a Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosításból derült ki – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Palkó István, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Ez a támogatás majdnem minden közszolgálati dolgozóra érvényes. Kivételt képeznek azok, akik megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében dolgoznak a közszférában. Ebbe a körbe tartozik a miniszterelnök, illetve a miniszterek, az államtitkárok, az önkéntes tartalékos katonák, valamint az állami projektértékelői jogviszonyban dolgozók is – mondta el Palkó István.

Megerősítette, hogy a tanárok, egészségügyi dolgozók, a kulturális vagy szociális intézményben dolgozók, valamint a minisztériumi és kormányhivatali dolgozók viszont benne vannak a körben. A támogatás összege évente maximálisan 1 millió forint, az esetek többségében egy összegben kerül folyósításra.

Akik már január 1-jén rendelkeztek lakáshitellel, január 20-ig kell jelezniük a munkáltató felé, hogy igénybe kívánják venni a támogatást

– hívta fel a figyelmet az elemző. Kiemelte, ez a határidő jogvesztő.

Hozzátette, amennyiben az idei évben írja alá valaki a hitelszerződést, később is van lehetőség a támogatás igénylésére. Ha január 20-ig igényelték, akkor egy összegben kapják meg, ha pedig későbbi hitel törlesztésére igénylik, akkor havi részletekben érkezik az egymillió forint.

A támogatás igénybevételéhez mindössze nyilatkozatot kell tenni, hitelszerződés bemutatására, hasonlókra nincsen szükség. Külön érdekesség, hogy

utólag sem kell azt igazolni, hogy kifejezetten hitel törlesztésére vette igénybe valaki ezt a támogatást

– tette hozzá az elemző. Kiemelte, amennyiben valaki megcsúszik a hiteltörlesztésével, vagy jogosulatlanul, illetve nem a megfelelő összegben veszi igénybe a támogatást, utólag a jegybanki alapkamattal növelt mértékben vissza kell fizetni azt.

Adóstársak is igényelhetik ezt az otthonteremtési támogatást, amennyiben az adóstárs rendelkezik lakáscélú hitellel. Babaváró hitelre, szabad felhasználású jelzáloghitelre, személyi kölcsönre nem lehet igénybevenni. A házasok igénybe vehetnek akár 2 millió forintos támogatást, akkor, ha ekkora hiteltörlesztés hátravan még a hitel futamidejének végéig. Az élettársak, vagy más módon adóstársak viszont nem tudják ezt ugyanarra a hitelszerződésre igénybe venni. Ha külön hitelszerződésük van, akkor jöhet szóba a fejenként 1 millió forintos támogatás igénybevétele, ha mindketten közszolgálati jogviszonnyal is rendelkeznek.

Hozzátette, azoknak, akik január 1-jén már rendelkeztek lakáshitel-szerződéssel, és igényelik az otthontámogatást, február 27-ig a megadott bankszámlaszámra utalja az összeget a kincstár, illetve a munkáltató. Más esetben jellemzően a kérelmet követő 15. hónap 10. napjáig történik a folyósítás. Ha hiteltörlesztésről van szó, ez több részletben történik meg, ha pedig önerő kiegészítéséről, akkor egy összegben.

Amennyiben valakinek kisebb a törlesztőrészlete egy évben, mint egymillió forint, de a hitelből a tőkét és kamatot is figyelembe véve hátravan még legalább egymillió forintnyi törlesztés, akkor megkaphatja az egymillió forintos támogatást – szögezte le Palkó István.

Nagy kérdés, hogy a következő években ez a támogatás még hatályban lesz-e

– emelte ki az elemző. A rendeletben az szerepel, hogy abban az évben vehető igénybe a támogatás, amelyben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll. Úgy fogalmazott, nem biztos, hogy egy 10-20-25 éves futamidejű hitelt erre érdemes alapozni. Hozzátette, idén mindesetre több tízezren fogják várhatóan igénybe venni a támogatást.

Az elemző kiemelte, az intézkedésnek lakáspiaci hatásai már rövidtávon is lehetnek, például a kényszerértékesítéseket visszaszoríthatja, amely akkor történik, ha valaki nem tudja törleszteni a lakáshitelét. Sokan lehetnek olyanok, akiket kényelmesebb helyzetbe hoz a támogatás, az államnak pedig nagyságrendileg 100 milliárd forintjába fog kerülni ez a program.

Fontos határidő közeleg: egymillió forintról csúszhatnak le a közszolgák – itt van minden részlet

palkó istván

közszolgálati dolgozók

otthontámogatási program

