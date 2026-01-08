ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Nyitókép: Unsplash.com

Vagy rálát mindenünkre a számítógép, vagy a levelezésünk fullad káoszba

Infostart

A szakértők szerint veszély fenyegeti a Gmail felhasználóit, ha nem kapcsolnak ki két beállítást.

A Google 2025 októberében titokban aktivált egy funkciót, amely lehetővé teszi, hogy mesterségesintelligencia-modellje, a Gemini beolvassa minden Gmail-felhasználó privát e-mailjét és mellékleteit. Pénzügyi adatoktól kezdve egészségügyi adatokon át a személyes beszélgetésekig mindent lát a rendszer – írja az Index.

Emiatt csoportos per indult a technológiai óriás ellen, egy ausztrál tervezőmérnök pedig arra figyelmeztet, hogy két helyen kell manuálisan kikapcsolni az érintett beállítást. De van egy csapda, ugyanis a Gmail postafiók utána káoszba fullad.

A botrányt kirobbantó ausztrál mérnök X-en közzétett bejegyzésében azt javasolta, hogy mindenkinek manuálisan kell kikapcsolnia az intelligens funkciókat a Beállítások menüben két helyen.

Azok számára, akik a Gmailt asztali számítógépen vagy laptopon keresztül használják, meg kell nyitniuk az Összes beállítás megjelenítése fület, és ki kell választaniuk az Intelligens funkciók bekapcsolása menüpontnál a Gmailben, Chatben és Meetben lehetőség kikapcsolását.

Ezután a felhasználóknak meg kell nyitniuk a Workspace intelligens funkció beállításainak kezelése menüpontot, amely közvetlenül az intelligens funkciók alatt található, és ki kell kapcsolniuk az engedélyezést, mielőtt elmentenék a választásukat.

Amikor azonban a Daily Mail megpróbálta deaktiválni a rejtett Google-beállításokat,

kiderült, hogy az adatmegosztásból való kilépés megszűri az összes e-mailt, eltávolítva a promóciók, a közösségi és a frissítések füleket a postafiókból.

Lényegében ha valaki úgy dönt, hogy nem szeretné, hogy a Google elolvassa az összes privát üzenetét és dokumentumát, az káoszt teremt a Gmailben, akár több száz vagy több ezer e-mailt mutat rendszerezés nélkül.

A brit lap megállapította, hogy az egyetlen módja annak, hogy újra rendszerezett állapotban legyen látható a Gmail-fiók, az, hogy bekapcsolják az intelligens funkciókat a Gmailben, a Chatben és a Meetben, valamint engedélyezik a Google mesterséges intelligenciájának, hogy olvassa az adataikat.

google

mesterséges intelligencia

gmail

tech

ai

