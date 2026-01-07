ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
Car track on a wet snowy road, closeup background photo texture
Nyitókép: eugenesergeev/Getty Images

Hétfőig ingyenes a közlekedés és parkolás – mutatjuk, hogy hol

Infostart

A rendkívüli hóhelyzet miatt csütörtöktől hétfő reggel nyolc óráig ingyenesen utazhatnak a miskolci családok a közösségi közlekedéssel, az autósok pedig ingyen parkolhatnak a város közterületein – közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.

Azt írták, a miskolci családok érvényes forgalmi engedély felmutatásával vehetik igénybe az ingyenes közösségi közlekedést. A hétfőig tartó utazási kedvezmény legfeljebb 5 személy együttes utazása esetén érvényesíthető a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK Zrt.) járatain.

Az ingyenes parkolás kizárólag a felszíni parkolókat érinti. Az Európa téri, a Patak utcai, a Hősök terei mélygarázsokban, valamint a Régiposta utcai parkolóházban az általános rend szerint kell a parkolásért fizetni – olvasható a közleményben.

parkolás

miskolc

havazás

ingyenes

közösségi közlekedés

hóhelyzet

