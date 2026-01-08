Lázár János szerint a vonatok többsége már menetrend szerint közlekedik

Elvonul a csapadékzóna, a gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, a vasút tartja magát, a vonatok döntő része már menetrend szerint közlekedik, az autóbuszos közlekedésben fennakadás nem tapasztalható - közölte az építési és közlekedési miniszter csütörtök reggel a Facebook-oldalán. Lázár János azt írta, hogy az M44-es autóúton hókásás szakaszokra lehet számítani Kardos térségében, míg az M4-es autópályán Berettyóújfalu környékén havas, az M3-as autópályán Nyíregyháza és Vásárosnamény között latyakos burkolatot jeleztek.

A főutak burkolata a havazással érintett területeken, illetve elszórtan Somogy és Veszprém vármegyében latyakosak vagy hókásásak, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében havas szakaszok is előfordulnak, ezen kívül többnyire sónedves az utak burkolata.A látási viszonyok általában jók, de a havazással érintett területeken rövidülhet a belátható útszakaszok hossza - tette hozzá.

A tárcavezető összefoglalója szerint a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 84 006 tonna só, 1 990 137 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 252 munkagép látja el a feladatokat. Hátfőn 0 órától a Magyar Közút 35 577 tonna sót és 1 506 991 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9338 tonna sót és 1 010 350 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

Lázár János a vasút kapcsán azt közölte, hogy a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások, és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek.

A vonatok döntő része már menetrend szerint közlekedik, pálya és felsővezetéki hiba nincs - tette hozzá.

Az autóbuszos közlekedésben fennakadás nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal, ilyen települések: Környe, Tagyospuszta, Galvács-Abod, Nyésta, Varbóc, Liget, Bodolyabér, Mucsi, Bárdudvarnok, Kaposdada, Ecseny - tájékoztatott a miniszter.

A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik - írta Lázár János, aki megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását.