Rákot diagnosztizáltak a Liverpool legendájánál

A volt angol válogatott csatár betegségének hírét családja tette közzé szerda este.

„Kevint nemrég kórházba szállították további vizsgálatokra tartós hasi panaszok miatt. A vizsgálatokat követően rákot diagnosztizáltak nála, és kezelés alatt áll” – olvasható a közleményben.

A 74 éves Kevin Keegan a Liverpoollal három bajnoki címet, két-két angol Szuperkupát és UEFA Kupát, valamint egy FA Kupát és BEK-et nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az Aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki.

Miután visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Unitednél, és volt az angol válogatott menedzsere is.