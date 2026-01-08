ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 8. csütörtök
Idős esztergályos egy fúrófejjel dolgozik egy műhelyben.
Nyitókép: RainStar/Getty Images

Fontos információk a nyugdíj előtt állóknak: már idén jár ez a plusz juttatás

Infostart

A munkajog speciális védelmet biztosít azoknak a munkavállalóknak, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz. Ez a védelem attól az időponttól él, amikor a munkavállalónak már kevesebb mint öt éve van hátra a nyugdíjig.

A nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók fokozott védelmet kapnak a magyar munkajogban. Az öregségi nyugdíj előtti utolsó öt évben dolgozók elbocsátása szigorú feltételekhez kötött, a jogviszony megszűnése esetén pedig emelt összegű végkielégítés illeti meg őket – írja a Pénzcentrum Farkas András nyugdíjszakértő hírlevele alapján.

A munkáltatók az érintett korosztályba tartozók határozatlan idejű munkaszerződését csak kivételes esetekben szüntethetik meg egyoldalúan. Felmondásra pedig akkor van lehetőség, ha a dolgozók szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegik a munkaviszonyból eredő alapvető kötelezettségeket vagy ha olyan magatartást tanúsítanak, amely ellehetetleníti a további együttműködést.

A törvény ugyanakkor lehetővé teszi a felmondást akkor is, ha a munkavállaló képességeivel kapcsolatos hiányosságok merülnek fel, vagy a munkáltató működésében jelentkeznek nehézségek. Ilyenkor a munkáltatónak meg kell állapítania, hogy van-e a munkavállaló munkavégzési helyén olyan betöltetlen munkakör, amelyet az érintett a képzettsége és tapasztalata alapján el tud látni. Ha van ilyen pozíció, azt fel kell ajánlani neki.

A munkaviszony csak akkor szüntethető meg, ha nincs megfelelő üres állás, vagy a munkavállaló elutasítja az áthelyezési ajánlatot.

A nyugdíjba vonulás előtt álló munkavállalók anyagi biztonságát a megemelt végkielégítés is biztosíthatja. Farkas András kiemelte: ha a munkaviszony a munkáltató felmondása vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt ér véget az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző öt évben, a dolgozót a rendes végkielégítésen felül további többletjuttatás is megilleti.

Az alap-végkielégítés mértéke a munkáltatónál eltöltött időtől függ.

  • 3 év munkaviszony után egyhavi,
  • 5 év után kéthavi,
  • 10 év után háromhavi,
  • 15 év után négyhavi,
  • 20 év után öthavi,
  • 25 év után pedig hathavi távolléti díjnak megfelelő összeg jár.

Ehhez hozzáadódik a kiegészítő juttatás: 3-5 év szolgálati idő esetén plusz egyhavi, 10-15 év esetén további kéthavi, 20 év feletti munkaviszony esetén pedig háromhavi távolléti díjjal egyező összeggel emelkedik a végkielégítés. Nem jár ugyanakkor végkielégítés abban az esetben, ha a felmondás oka a munkavállaló magatartása, vagy olyan, nem egészségügyi eredetű képességbeli hiányosság, amely megalapozza a jogviszony megszüntetését.

