Fontos információk a nyugdíj előtt állóknak: már idén jár ez a plusz juttatás

A nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók fokozott védelmet kapnak a magyar munkajogban. Az öregségi nyugdíj előtti utolsó öt évben dolgozók elbocsátása szigorú feltételekhez kötött, a jogviszony megszűnése esetén pedig emelt összegű végkielégítés illeti meg őket – írja a Pénzcentrum Farkas András nyugdíjszakértő hírlevele alapján.

A munkáltatók az érintett korosztályba tartozók határozatlan idejű munkaszerződését csak kivételes esetekben szüntethetik meg egyoldalúan. Felmondásra pedig akkor van lehetőség, ha a dolgozók szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegik a munkaviszonyból eredő alapvető kötelezettségeket vagy ha olyan magatartást tanúsítanak, amely ellehetetleníti a további együttműködést.

A törvény ugyanakkor lehetővé teszi a felmondást akkor is, ha a munkavállaló képességeivel kapcsolatos hiányosságok merülnek fel, vagy a munkáltató működésében jelentkeznek nehézségek. Ilyenkor a munkáltatónak meg kell állapítania, hogy van-e a munkavállaló munkavégzési helyén olyan betöltetlen munkakör, amelyet az érintett a képzettsége és tapasztalata alapján el tud látni. Ha van ilyen pozíció, azt fel kell ajánlani neki.

A munkaviszony csak akkor szüntethető meg, ha nincs megfelelő üres állás, vagy a munkavállaló elutasítja az áthelyezési ajánlatot.

A nyugdíjba vonulás előtt álló munkavállalók anyagi biztonságát a megemelt végkielégítés is biztosíthatja. Farkas András kiemelte: ha a munkaviszony a munkáltató felmondása vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt ér véget az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző öt évben, a dolgozót a rendes végkielégítésen felül további többletjuttatás is megilleti.

Az alap-végkielégítés mértéke a munkáltatónál eltöltött időtől függ.

3 év munkaviszony után egyhavi,

5 év után kéthavi,

10 év után háromhavi,

15 év után négyhavi,

20 év után öthavi,

25 év után pedig hathavi távolléti díjnak megfelelő összeg jár.

Ehhez hozzáadódik a kiegészítő juttatás: 3-5 év szolgálati idő esetén plusz egyhavi, 10-15 év esetén további kéthavi, 20 év feletti munkaviszony esetén pedig háromhavi távolléti díjjal egyező összeggel emelkedik a végkielégítés. Nem jár ugyanakkor végkielégítés abban az esetben, ha a felmondás oka a munkavállaló magatartása, vagy olyan, nem egészségügyi eredetű képességbeli hiányosság, amely megalapozza a jogviszony megszüntetését.