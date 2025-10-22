ARÉNA - PODCASTOK
A Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én. A Mol megerõsítette, hogy elõzõ nap éjjel tûz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tûzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

MOL: a tűz után megkezdődött a vizsgálat, a készletekről is tájékoztattak

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Elindult a kárfelmérés a Dunai Finomítóban: a tűz eloltása és a tűzesetben megsérült eszközök kihűlése után megalakult a tényfeltáró munkacsoport - tájékoztatta az InfoRádiót a MOL szóvivője. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője elmondta, azt most még nehéz megbecsülni, hogy mennyi ideig tarthat a tűzben megsérült hármas desztillációs torony helyreállítása.

Hétfőn éjjel tűz ütött ki a Mol egyik desztillációs tornyában Százhalombattán. Három ilyen torony található a Dunai Finomítóban, ezek közül az egyikben keletkezett a tűz, amelyet szinte azonnal elkezdték oltani, és kedd kora délutánra teljesen sikerült is megfékezni.

Ilyenkor, miután lehűl a létesítménynek az érintett része, utána vizsgálatot kezdenek - mondta az InfoRádió kérdésére Hortay Olivér.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője hozzátette: "ez a vizsgálat körülbelül egy-másfél napot vesz az előzetes becslések szerint igénybe, és ezután lehet meghatározni azt, hogy az érintett egységet mikor lehet visszaállítani a termelésbe. Az érintett 3-as számú desztillációs torony évente 3 millió tonna kapacitású, ez valamivel meghaladja a másik két desztillációs toronynak az éves kapacitását.

A sérült torony adja körülbelül a Dunai Finomító teljes kihozatalának a 40 százalékát."

Hortay Olivér arról is beszélt, hogy a desztillációs torony az olajfinomítási folyamat első fontosabb állomása. A nyersolaj megérkezik az olajfinomítóba, egy kis előzetes hőkezelést követően belép ebbe az egységbe, ahol egy nagyobb hőkezelést kap és különböző frakciókra bontják ezáltal, tehát egy meghatározó lépése ez a finomítóban végbemenő folyamatoknak.

A most zajló vizsgálatok megállapítják majd, hogy milyen mértékű a kár, így a Mol szakemberei meg tudják azt becsülni, mennyi időt vesz igénybe a desztillációs torony helyreállítása, ennek függvényében lesz döntés, hogy szükség lehet-e hozzányúlni a stratégiai tartalékokhoz.

"A MOL rendelkezik kereskedelmi tartalékokkal is, amelyek ilyen esetre átmenetileg biztosítékot nyújthatnak, hogyha ezek nem elegendőek, akkor merülhet föl a stratégiai készletek egy részének felhasználási szükségessége. Ezzel együtt

Magyarország üzemanyagellátása biztosított, a stratégiai tartalékok ugyanis több mint három hónapra képesek fedezni hazánk üzemanyagellátását.

Ami az eset kapcsán ellátási szempontból felmerülhet, az az export visszavágása, korlátozása. Elsődlegesen ez Szerbiának okozhat problémát. A MOL az első közleményében utalt is rá, hogy a belföldi igények kielégítésére fog fókuszálni" - hangsúlyozta Hortay Olivér.

Jelenleg még nem lehet megbecsülni, hogy a sérült desztillációs toronynak a helyreállítása meddig tarthat.

Az elmúlt egy napban nagyon sok véleményt lehetett arról olvasni, hallani, hogy különböző szakértők mennyire becsülik a helyreállítás idejét, ez leginkább attól függ, hogy a desztillációs toronyban milyen típusú berendezések milyen mértékben mentek tönkre a tűzeset miatt - mondta a szakértő.

Az InfoRádió kérdezte a vizsgálatról és a helyreállításról a MOL Magyarország szóvivőjét is.

Bakos Piroska elmondta: még korai azon gondolkodni, hogy meddig tart a vizsgálat és az utána következő munkafolyamat a MOL a Dunai Finomítójában.

A szóvivő hangsúlyozta, egyvalami egészen bizonyos: Magyarország üzemanyag-ellátása teljes mértékben biztosított.

KAPCSOLÓDÓ HANG

