2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
Nyitókép: Getty Images

Komolyan belenyúlnak a lakásvásárlásra vonatkozó szabályokba

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A jövedelemarányos törlesztési mutató határozza meg, mekkora lehet a havi törlesztő a havi jövedelemhez mérten. A vállalkozókra is változások várnak, de más területen.

Számos pénzügyi változás lépett hatályba idén. A lakásvásárlásban és a hitelezésben egyszerre bővülnek a lehetőségek és szigorodnak a szabályok – mondta el az InfoRádióban a Money.hu pénzügyi elemzője, Richter Ádám.

Az Otthon Start Program területén bővülnek a lehetőségek, a fix 3 százalékos lakáshitel korábban csak belterületi ingatlanokra volt igényelhető. Január 1-től viszont már kibővítették a külterületi, zártkerti ingatlanokra is.

Ez a változás nagyjából 150 ezer ingatlant érint

– vélekedett az elemző.

Az érintett ingatlanok koncentráltan az Alföld tájékán helyezkednek el, így például Bács-Kiskun vármegyében, de Pest vármegyében is találhatóak ilyenek. Ezekre eddig nem lehetett kapni lakáshitelt bankoktól, így értékük is alacsonyabb volt. Kiemelte, hogy amennyiben nem lakóépület besorolású a szóban forgó ingatlan, először át kell azt minősíttetni.

Egy szempontból viszont szigorodnak a hitelezési feltételek. A jövedelemarányos törlesztési mutató határozza meg, mekkora lehet a havi törlesztő a havi jövedelemhez mérten. Eddig 600 ezer forintos havi kereset alatt annak maximum 50 százalékát lehetett törlesztésre fordítani, afölött pedig a havi jövedelem akár 60 százalékát is. A határ feljebb került, így már 800 ezer forintnál húzódik a vízválasztó. Richter Ádám hozzátette, hogy az adóstárs, így például házastárs jövedelme is beleszámít ebbe.

Idén bővül az szja-mentesség is. 2025 ősze óta a háromgyermekes édesanyák szja-mentessé váltak, emellett a négy, vagy több gyermekkel rendelkező édesanyák részesülnek mentességben. Hangsúlyozta, mindeközben a 30 év alatti édesanyák is szja-mentesek, függetlenül a nevelt gyermekek számától. A családi adókedvezmény két lépésben, jelentősen növekedett. Egy gyermek után 15 ezer forintot lehetett kapni eddig, ezentúl már 20 ezer forintot. Két gyermek után 30 ezer helyett 40 ezer forintot kaphatnak a családok, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forinttal kapnak többet.

A közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos lakhatási támogatásra lesznek jogosultak. Ugyanakkor ezt csakis egy lakáshitel kontextusában lehet felhasználni, vagy a törlesztésre, vagy egy új lakáshitel önrészének a kifizetésére. Ehhez a munkáltatónak is regisztrálnia kell, és le kell adnia egy igénylést, valamint a közszolgálati dolgozónak is igényelnie kell, ezután fogja folyósítani az állam – tette hozzá Richter Ádám.

A bankolás területén fontos tudni, hogy még érvényben van a „bankszámladíjstop”, amelyről tavaly megegyeztek a bankok és az állam. Az egyezség értelmében 2026 nyaráig nem emelik meg a díjakat. Az elemző hozzátette, kérdéses, hogy júniusban fogják-e emelni, amelyet egyébként az infláció mértékével megegyező módon megtehetnének. Emellett januárban esedékes az is, hogy a bankok kiküldjék éves díjkimutatásukat. Ebben részletesen leírják, mennyi volt a tavalyi bankszámlaköltség.

Ettől az évtől kezdve a bankoknak ajánlást kell tenniük abban az esetben, ha a bankon belül lenne olcsóbb bankszámlacsomagjuk

– tette hozzá az elemző.

A vállalkozókra váró változásokról elmondta, hogy változni fog az átalányadózók költséghányada. Ez 40 százalékról 45 százalékra emelkedik, így gyakorlatilag elmondható, hogy csökkenti a fizetendő adót. Változik emellett az „áfamentességként” is ismert alanyi adómentesség határa is, évi 12 millió forintról évi 20 millió forintra.

Gazdaság    Komolyan belenyúlnak a lakásvásárlásra vonatkozó szabályokba

hitel

money.hu

richter ádám

otthon start

