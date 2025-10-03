ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Meghalt a legendás újságíró

Infostart / MTI

Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - közölte a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).

Az újságíró 1935. július 26-án született Budapesten, Ferencvárosban. 1959-ben építészdiplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, és elvégezte a zenei konzervatóriumot is.

A Magyar Televíziónál 1969-től főállásban dolgozott - idézte fel a hirado.hu -, többek között a Telesport riportere, majd húsz évig a Híradó sportkommentátora volt. Hatvanadik születésnapján ment nyugdíjba az MTV-től.

Kopeczky Lajos 35 évig volt tagja a magyar újságíró labdarúgó-válogatottnak.

2011-ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 2017-ben pedig Prima Primissima-díjjal tüntették ki a magyar sajtóért végzett munkájáért.

Az MSÚSZ szolidaritási bizottságának vezetője volt.

Fotó: Infostart

