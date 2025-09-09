ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd Ádám
Tarr Zoltán református lelkész, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjelöltje beszédet mond a debreceni Református Nagytemplom előtt tartott anyák napi nagygyűlésen 2024. május 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Egy hangfelvétel szerint a választásokig titkolná a programját a Tisza Párt

Infostart

A Magyar Nemzet birtokába jutott hangfelvételen Tarr Zoltán, a párt alelnöke arról beszél, hogy készül a program, de a választásokig csak egy kivonatot hoznak nyilvánosságra.

Tavasz óta gőzerővel készül a Tisza Párt programja, de a részleteket még nagyon sokáig titkolni akarják Magyar Péterék, csak közvetlenül a választások előtt, és akkor is csupán egy rövid kivonatot tárnak majd a nyilvánosság elé – derül ki abból a Magyar Nemzet birtokába került hangfelvételből, amelyen Tarr Zoltán, a párt alelnöke hallható vélhetően egy budapesti eseményen. Azt is elmondta, hogy 65 tematikus munkacsoportban mintegy háromszázan vesznek részt a programalkotásban.

Tarr Zoltán a lap szerint a hangfelvételen azt nyomatékosította, hogy csak későn és sokára lesz nyilvános a program, és azt is jelezte, hogy a szakmai elképzeléseket nem fogják publikálni. „Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk” – mondta a hangfelvételen az alelnök.

A napilap szerint ez annak elismerése, hogy a Tisza Párt a kormányprogramját eltitkolja, csupán egy, a kampánycéljait szolgáló kivonatot tár majd a választók elé.

hangfelvétel

tisza párt

tarr zoltán

választás 2026

