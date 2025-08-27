Káosz volt Óbudán: baleset bénította a villamos- és autós forgalmat

A Szentendrei útról és a Pacsirtamező útról nem lehet egyenesen, illetve balra továbbhaladni. Az 1-es és az 1A villamos helyett a Bécsi út–Vörösvári út és a Szentlélek tér H között pótlóbusz jár. „A 137-es és a 237-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk” – olvasható a BKK Info közösségi oldalán.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy villamos és egy személyautó ütközött össze. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a főváros hivatásos tűzoltói érkeztek ki. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.