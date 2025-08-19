Felfegyverkezett a kaposvári nyugdíjas, felfüggesztett börtönbüntetést kaphat - fotók

A vád szerint az idős férfi hosszabb ideig tagja volt egy Kaposvár környékén működő vadásztársaságnak, és egészen 2019-ig rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.

A vádlott a vadásztársasági tagsága idején ismeretlen módon megszerzett 1 db 4,5x15R kaliberű gyári szám nélküli egylövetű lőfegyvert, egy 12/70 kaliberű IZS-18-EM típusú szovjet gyártmányú sörétes lőfegyvert, valamint 1 db Walther P38 típusú 9 mm Luger kaliberű maroklőfegyver fődarabjait. A fegyverek közül az utóbbi alkatrészei hiányosak voltak, így az lövés leadására nem volt alkalmas, azonban a többi lőfegyver működőképes állapotban volt.

Az idős férfi a lőfegyvereket, valamint az azokhoz tartozó kb. 50 darab lőszert a fegyvertartási engedélyének leadása után az otthonában tárolta egészen 2024 novemberéig, amikor a Kaposvári Rendőrkapitányság nyomozói azokat lefoglalták tőle.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő idős férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

A fényképet a Kaposvári Rendőrkapitányság készítette a lefoglalt lőfegyverekről: