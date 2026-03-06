ARÉNA - PODCASTOK
Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Ausztrál Nagydíjának második szabadedzésén az Albert Park versenypályán Melbourne-ben 2026. március 6-án. A szezonnyitó futamot március 8-án rendezik.
Nyitókép: Scott Barbour

Hasít a Ferrari, az első szabadedzésekkel megkezdődött az idei Forma–1-es szezon

Infostart / MTI

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb az idénynyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén, majd a második gyakorláson a hazai közönség előtt szereplő Oscar Piastri, a McLaren pilótája érte el a legjobb kört.

A korábbi tréningen az olasz istálló nyújtott biztató teljesítményt, Leclerc mögött ugyanis csapattársa, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton zárt a második helyen. Mögötte a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen végzett a harmadik pozícióban a Red Bull-lal.

A második edzésen a hazai közönség nagy örömére Piastri érte el a legjobb köridőt, őt a vb-címre is esélyesnek tartott Mercedes-pilóták követték Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. A Ferrarik ezúttal a negyedik és ötödik helyre értek oda, Hamilton valamivel több mint két tizedmásodperccel volt gyorsabb Leclerc-nél. Verstappen hatodikként fejezte be a gyakorlást.

Néhány kisebb problémától eltekintve a mezőny gond nélkül teljesítette a tréningeket, ugyanakkor többen is elhagyták a pályát, így Verstappen, Hamilton és Russell is járt a füvön, valamint a kavicságyban.

A komoly konstrukciós problémákkal küzdő Aston Martin a várakozásoknak megfelelően keveset tudott körözni, s Fernando Alonso, valamint Lance Stroll is a mezőny hátsó felében végzett.

A vb-címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője az első edzésen csupán hét kört tett meg és a 19. lett, a másodikon viszont már a hetedik időt futotta meg.

A program szombaton magyar idő szerint 2.30 órakor a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd

szombaton 6 órakor rajtol az időmérő edzés. Az 58 körös futamot vasárnap 5 órától rendezik Melbourne-ben.

Hasít a Ferrari, az első szabadedzésekkel megkezdődött az idei Forma–1-es szezon

