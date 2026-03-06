Szokatlanul melegnek bizonyult a február

A 2026. februári középhőmérséklet országos átlagban 3,77 Celsius-fok volt, ami 2,52 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot – írja a HungaroMet adatai alapján a 24.hu.

Magyarország északi felén 2 és 4, a déli vármegyékben 4 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete. Fagypont alatti hőmérsékletek csak a magasabb hegyvidékeken fordultak elő.

Jó hír viszont, hogy négy nagyon száraz február után idén a csapadék mennyisége elérte az átlagot, az eddigi adatok alapján országosan 36,4 mm esett.

A csapadékosabb Dél-Dunántúlon sokfelé meghaladta az 50 mm-t a hónap csapadékösszege, de kisebb területen az Alpokalján és az északkeleti határszélen is mértek 50 mm feletti havi csapadékot. A szárazabb Észak-Dunántúlon és az Alföld középső részén viszont többfelé csak 20 mm közelében volt a februári csapadékmennyiség.