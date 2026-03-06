Szijjártó Péter friss számokat közölt: sorra hozzák haza a gépeink a Közel-Keletről a magyarokat

Már 6000 fölött van a konzuli védelemre regisztráltak száma a közel-keleti térségben – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Úgy fogalmazott: „ugyanaz a matematikai csoda valósul meg, mint a Covid alatt,

minél több embert hozunk haza, annál többről derül ki, hogy még ott van”.

Újra szeretném tisztelettel és szeretettel kérni a magyar embereket, hogy ha külföldre utaznak, regisztráljanak konzuli védelemre. Hiába gondolják, hogy olyan helyre mennek, ahol soha nem lesz háború: Dubajról sem gondolkodott úgy bárki eddig, hogy ott háborús veszélynek lesz kitéve, de ilyen helyzetben van a világ:

bárhol, bármikor kitörhet háborús konfliktus.

Azért kérek mindenkit, hogy regisztráljon konzuli védelemre, ha külföldre utazik.

– mondta Szijjártó Péter, aki szerint a térségben tartózkodók közül a legtöbben, 3500-an az Egyesült Arab Emirátusokban, többségükben Dubajban tartózkodnak.

„Még nem regisztrált minden magyar, mert az emirátusokbeli külügyminiszter kollégám tájékoztatása szerint az ő regiszterükben több mint négyezer magyar van jelenleg Dubajban” – tette hozzá.

A fő probléma, hogy rendkívül intenzívek az iráni légicsapások. Napi szinten százas nagyságrendben lőnek ki rakétákat és drónokat mind a hat arab országra. Ezért a polgári repülés lehetőségei nagyon szűkek, mert minden légitársaság nyilvánvalóan a biztonságot tartja elsődlegesnek. Ezért légtérzárak vannak érvényben, és ahol megnyitják a légteret, ott is csak korlátosan, nagyon aprólékos biztonsági intézkedések mentén teszik – mondta a külügyminiszter.

„Mindennek ellenére mi is tudunk működtetni mentesítő járatokat.

Korábban Jordániából hazahoztuk az Izraelből oda szárazföldi határátkelőhelyen átkelt embereket, mert Izraelben egyszerűen nem tudunk repülni, ott totálisan lezárták a légteret. Ma Sarm-es-sejkből

hozzuk el azokat, akik az egyiptomi határátkelőhelyen léptek át Izrael felől.”

És ami a létszám miatt nagyon fontos: a Dubajban rekedt magyarok. Onnan már tegnaptól vannak menetrend szerinti járatok, napi egy vagy kettő, de mivel nagyon sokan rekedtek ott, hiszen nagyon sok járat maradt ki, ezért kötöttünk egy szerződést tegnapelőtt a Fly Dubai-jal. Nagyon hosszú tárgyalások után sikerült megkötni egy szerződést, amelynek értelmében kétszer is bérelünk tőlünk gépet.

Az első ma hajnalban megérkezett Dubajból 161 magyar emberrel a fedélzetén. A második ma késő este indul szintén Dubajból, azon 166 magyar ember lesz.

Ők alapvetően azok a családok, ahol kisgyerekek, terhes anyukák vannak, meg ahol gyógyszeres vagy orvosi kezelés alatt álló, vagy arra szoruló emberek vannak” – mondta Szijjártó Péter.

Emellett a hétvégén Rijádba is fogunk indítani járatokat, hármat vagy négyet, mert onnan el tudjuk hozni azokat, akik Katarban vannak és át tudnak jutni – mondta a külügyminiszter, aki szerint vasárnap és hétfőn Ománba, Maszkatba is küldenek gépet,

hogy elhozzák azokat, akik ott ragadtak, illetve akik átjutottak oda Dubajból.

„Úgy látom, mindenki a menetrend szerinti repülés helyreállását várja, és nem mindenki meri vállalni a biztonsági kockázatot” – mondta a kelet-európai országok kapcsán Szijjártó Péter, hozzátéve: „nem mondom, hogy teljesen kockázat nélküli a dolog. Nyilvánvalóan ezért nem járnak a polgári légitársaságok, hiszen a világ legnagyobb légitársaságai mondták le a járataikat, a nagy európai légitársaságok hosszú időre. Kérdés, mit lehet ilyenkor bevállalni, és ezért fontos, hogy nekünk vannak honvédségi repülőgépeink.

Jordániából is honvédségi gépek hozták haza az embereket, ma Sarm-es-sejkből honvédségi gép jön, a hétvégén Rijádba és Maszkatba is a honvédség repül.

Mivel a dubaji repülőtéren most annyira szűkek a lehetőségek, hogy nagy előnyből indul az, aki dubaji légitársasággal repül, ezért bérelünk ott a Fly Dubaitól, mert egyszerűen nem nagyon kapna slotot a Magyar Honvédség a berepülésre” – fejtette ki a miniszter, aki szerint „most sok minden a bevállalósságon múlik, a kockázatvállaláson, de mi minden magyart szeretnénk hazahozni”.

A Covid alatt is hazahoztunk mindenkit, most is haza fogunk hozni, de amikor rakéták napi ezres nagyságrendben repülnek a légtérben, ez nem a legegyszerűbb feladat – fogalmazott.

Akik konzuli védelemre regisztráltak, minden szükséges információt megkapnak, hogy milyen a biztonsági helyzet az országban, mit tanácsolnak a helyi hatóságok és milyen lehetőség van az ország elhagyására. Emellett ha megvan nekünk az adott utas elérhetősége, és ha bármilyen helyzet adódik, akkor tudunk gyors tájékoztatást adni. Minden térségbeli nagykövetségünk teljes kapacitáson dolgozik, és a konzuli részlegek mindenhol 0-24-es üzemmódban vannak. Mindenhol van egy ügyeleti telefonszám, amit ha fölhívnak, akkor mindig tudnak információt kapni. És természetesen, amikor állítjuk össze az utaslistákat a mentesítő járatokra, akkor a konzuli regisztráció alapján tudjuk elérni azokat, akiket haza tudunk hozni – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában.