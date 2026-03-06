Lecsaptak a LeakBase-re, ettől talán jobb hely lesz a világ

Lecsaptak az európai és az amerikai hatóságok a LeakBase-re, az egyik legveszélyesebb illegális fórumra, írja a HVG.hu a TechCrunchra hivatkozva. A felületen loptt jelszavakat és hackereszközöket is árultak.

Az adatbázist a világ egyik legnagyobb kiberbűnöző-fórumaként tartják számon.

A hatóságok által lefoglalt fórumnak több mint 142 000 tagja volt, akik több mint 215 000 üzenetváltást folytattak.

A felület 2021 óta működött, és egy folyamatosan frissített archívumot is vezettek rajta a feltört adatbázisokról.

A lopott adatokat arra használhatták a rosszindulatú felek, hogy feltörjék az emberek fiókjait, valamint adatokat és kriptovalutákat lopjanak.

Az Europol közlése szerint világszerte legalább 100 hatósági intézkedés történt az üggyel kapcsolatban. A felület 37 legaktívabb tagja ellen is eljárás indult. Szerdán az FBI átirányította a LeakBase webcímét a saját szervereire, ezzel leállítva az egész felületet.