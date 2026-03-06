ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 6. péntek
Vészhelyzeti figyelmeztető riasztás okostelefonon.
Nyitókép: Getty Images/Kenstocker

Lecsaptak a LeakBase-re, ettől talán jobb hely lesz a világ

Infostart

Az Europol közlése szerint világszerte legalább 100 hatósági intézkedés történt az üggyel kapcsolatban. A felület 37 legaktívabb tagja ellen is eljárás indult.

Lecsaptak az európai és az amerikai hatóságok a LeakBase-re, az egyik legveszélyesebb illegális fórumra, írja a HVG.hu a TechCrunchra hivatkozva. A felületen loptt jelszavakat és hackereszközöket is árultak.

Az adatbázist a világ egyik legnagyobb kiberbűnöző-fórumaként tartják számon.

A hatóságok által lefoglalt fórumnak több mint 142 000 tagja volt, akik több mint 215 000 üzenetváltást folytattak.

A felület 2021 óta működött, és egy folyamatosan frissített archívumot is vezettek rajta a feltört adatbázisokról.

A lopott adatokat arra használhatták a rosszindulatú felek, hogy feltörjék az emberek fiókjait, valamint adatokat és kriptovalutákat lopjanak.

Az Europol közlése szerint világszerte legalább 100 hatósági intézkedés történt az üggyel kapcsolatban. A felület 37 legaktívabb tagja ellen is eljárás indult. Szerdán az FBI átirányította a LeakBase webcímét a saját szervereire, ezzel leállítva az egész felületet.

Szerinte az ukránok „hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból”. Ha szerinte Magyarország gazdasági egyensúlya megrendül, állami eszközökkel be fognak avatkozni, volt már ilyen, „meg fogjuk védeni az elviselhetetlen energiaárakkal szemben a magyarokat”. Orbán Viktor szerint most arra is kell figyelni, hogy az ukránok nehogy kárt tegyenek a déli gázvezetékben, ahogy tették azt szerinte az Északi áramlat esetében. „A következő négy év jelszava a biztonság és a kimaradás a háborúból lesz” – mondta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban.
 

Nyugati szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a háborúzó felek készletei ugyan fogynak, de ez egyáltalán nem rövidíti le a a konfliktust.
 

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

A Pénzcentrum 2026. március 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Iran launches missiles at Tel Aviv in Israel, as the first UK government flight to evacuate citizens from the Middle East arrives home.

