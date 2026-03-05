ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.86
usd:
334.24
bux:
123872.29
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis cseh miniszterelnök a kormánya elleni bizalmatlansági indítvány vitáján a parlament prágai üléstermében 2026. február 3-án. Elõzõleg a koalícióban részt vevõ Autósok párt elnöke, Petr Marcinka az ellenzék szerint megengedhetetlen módon próbált nyomást gyakorolni az államfõre pártja egyik politikusának környezetvédelmi miniszterré történõ kinevezésének érdekében.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Andrej Babis: nem félek az igazságszolgáltatástól, de itt nem az igazság kiderítése a cél

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh parlament alsóházának csütörtöki rendkívüli ülésén Andrej Babis miniszterelnök arra kérte a képviselőket, hogy ne adják ki őt büntetőeljárásra a régóta húzódó úgynevezett „Gólyafészek” ügyben. A kormányfő beszédében azt állította, hogy az ellene indított eljárás politikai indíttatású, és valódi célja nem az igazságszolgáltatás, hanem az, hogy eltávolítsák őt a politikából.

Andrej Babis szerint az ellenzék nem tudja elfogadni a demokratikus választások eredményét, ezért próbálja ezt az ügyet felhasználni arra, hogy megbuktassa őt. A miniszterelnök úgy fogalmazott: szerinte a büntetőeljárás egy olyan példa, amelyet a jövőben akár a jogi tankönyvekben is említhetnek majd, mint a rendszerrel való politikai visszaélés egyik esetét.

Csütörtöki, parlamentben elmondott beszédében Andrej Babis élesen bírálta az igazságszolgáltatás egyes szereplőit is. Külön megemlítette a korábbi legfőbb ügyészt, Pavel Zemant, aki újraindította az eljárást, valamint a szakértőként közreműködő Vítezslav Háleket, akinek a szakvéleménye kulcsszerepet játszott az ügyben. Babis a prágai Felsőbb Bíróságot is kritizálta, amely korábban hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság felmentő ítéleteit.

A „Gólyafészek” ügy arról szól, hogy a cseh üzletemberből lett miniszterelnök, EU-s és állami támogatásokkal finanszírozott mezőgazdasági és turisztikai projekteket. A gyanú szerint a projekt során több millió euró támogatást vett fel egy családi birtokra és hozzá tartozó vendégházakra, miközben a támogatás feltételei szerint nem lett volna rá jogosult.

A miniszterelnök szerint, ha soha nem lépett volna be a politikába, a „Gólyafészek” ügye sem került volna a hatóságok látókörébe.

Azt mondta, politikai pályafutása során azért vált célponttá, mert nem volt hajlandó részt venni a korábbi politikai rendszerben megszokott visszaélésekben.

Andrej Babis hangsúlyozta: nem fél az igazságszolgáltatástól, de úgy véli, ebben az esetben nem az igazság kiderítése a cél. Ezért a parlamenti felszólalása végén arra kérte a képviselőket, hogy politikai nyomás és médiakampány nélkül, lelkiismeretük szerint döntsenek.

Úgy fogalmazott, a kérdés már nem csupán az ő személyéről szól, hanem arról az elvről is, hogy a politikai vitákat a választásokon és a politikai térben, vagy pedig bírósági termekben akarják-e rendezni. A képviselőház mentelmi bizottsága – ahol a kormánypárti koalíciónak van többsége – az ügy iratainak áttanulmányozása után azt javasolta, hogy a parlament ne adja ki Babist büntetőeljárás céljából. A végső döntést azonban a teljes képviselőház hozza meg.

Ha a parlament nem adja ki a miniszterelnököt, az eljárás akkor is folytatódhat a másik vádlottal, Jana Nagyová európai parlamenti képviselővel szemben. Őt az Európai Parlament tavaly áprilisban már megfosztotta a mentelmi jogától.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Andrej Babis: nem félek az igazságszolgáltatástól, de itt nem az igazság kiderítése a cél

csehország

igazságszolgáltatás

büntetőeljárás

andrej babis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete

A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete
Blue Sparrow a neve annak a különleges rakétának, ami végezett Irán első számú vezetőjével. Az eszközt eredetileg egész más célra tervezték az izraeliek.
 

Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat

Trump az iráni utódlásról: „Ali Hamenei fia elfogadhatatlan”

Irán megfenyegette az Európai Unió országait

Irán megtámadta azt az amerikai katonai bázist Irakban, ahol a magyar katonák is vannak

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Orbán Viktor: engem nem lehet életveszélyes fenyegetésekkel eltántorítani

Reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira – Magyar Péter is megszólalt

Zelenszkij szerint egy hónap alatt kijavítható lenne a Barátság vezeték, de ő nem csinálná meg, pedig Brüsszel fizetne is

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Ma is az iráni háború friss fejleményei borzolták a kedélyeket a világ tőzsdéin, a tegnapi meredek zuhanást követően Ázsiában kisebb felpattanást láthattunk, a jó hangulat azonban Európára már nem terjedt tovább, a nagyobb részvényindexek ma is inkább estek, miközben a Brent nyersolaj ára tovább emelkedett. Üdítő kivétel volt viszont a magyar tőzsde, hiszen a BUX index a kedvezőtlen nemzetközi mezőnyben nagyot tudott emelkedni és végül 1 százalékos pluszban zárt. Az emelkedést elsősorban az OTP-nek és a Molnak lehetett köszönni; előbbi a holnap hajnalban érkező negyedik negyedéves gyorsjelentés közzététele előtt tudott feljebb kerülni, utóbbi árfolyamát pedig az iráni háború nyomán tovább emelkedő olajár hajtotta. Este Amerikában masszív mínuszok kezdtek kibontakozni, miután a WTI olaj árfolyama átlépte a 80 dollárt, és olajársokktól tart a részvénypiac.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban

Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban

A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it is starting 'next phase' of war, as Iranians express tiredness over conflict

Israel says it is starting 'next phase' of war, as Iranians express tiredness over conflict

Meanwhile, the UAE says it has issued an emergency alert, urging residents to seek shelter. Earlier, the country intercepted six Iranian missiles and 131 drones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 11:59
2028-ra új szlovák fegyvergyár Őrmezőn
2026. március 5. 06:48
Eltűnnek a sörbiciklik, kibővül az alkoholtilalom a turisták egyik kedvenc városában
×
×