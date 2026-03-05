Andrej Babis: nem félek az igazságszolgáltatástól, de itt nem az igazság kiderítése a cél

Andrej Babis szerint az ellenzék nem tudja elfogadni a demokratikus választások eredményét, ezért próbálja ezt az ügyet felhasználni arra, hogy megbuktassa őt. A miniszterelnök úgy fogalmazott: szerinte a büntetőeljárás egy olyan példa, amelyet a jövőben akár a jogi tankönyvekben is említhetnek majd, mint a rendszerrel való politikai visszaélés egyik esetét.

Csütörtöki, parlamentben elmondott beszédében Andrej Babis élesen bírálta az igazságszolgáltatás egyes szereplőit is. Külön megemlítette a korábbi legfőbb ügyészt, Pavel Zemant, aki újraindította az eljárást, valamint a szakértőként közreműködő Vítezslav Háleket, akinek a szakvéleménye kulcsszerepet játszott az ügyben. Babis a prágai Felsőbb Bíróságot is kritizálta, amely korábban hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság felmentő ítéleteit.

A „Gólyafészek” ügy arról szól, hogy a cseh üzletemberből lett miniszterelnök, EU-s és állami támogatásokkal finanszírozott mezőgazdasági és turisztikai projekteket. A gyanú szerint a projekt során több millió euró támogatást vett fel egy családi birtokra és hozzá tartozó vendégházakra, miközben a támogatás feltételei szerint nem lett volna rá jogosult.

A miniszterelnök szerint, ha soha nem lépett volna be a politikába, a „Gólyafészek” ügye sem került volna a hatóságok látókörébe.

Azt mondta, politikai pályafutása során azért vált célponttá, mert nem volt hajlandó részt venni a korábbi politikai rendszerben megszokott visszaélésekben.

Andrej Babis hangsúlyozta: nem fél az igazságszolgáltatástól, de úgy véli, ebben az esetben nem az igazság kiderítése a cél. Ezért a parlamenti felszólalása végén arra kérte a képviselőket, hogy politikai nyomás és médiakampány nélkül, lelkiismeretük szerint döntsenek.

Úgy fogalmazott, a kérdés már nem csupán az ő személyéről szól, hanem arról az elvről is, hogy a politikai vitákat a választásokon és a politikai térben, vagy pedig bírósági termekben akarják-e rendezni. A képviselőház mentelmi bizottsága – ahol a kormánypárti koalíciónak van többsége – az ügy iratainak áttanulmányozása után azt javasolta, hogy a parlament ne adja ki Babist büntetőeljárás céljából. A végső döntést azonban a teljes képviselőház hozza meg.

Ha a parlament nem adja ki a miniszterelnököt, az eljárás akkor is folytatódhat a másik vádlottal, Jana Nagyová európai parlamenti képviselővel szemben. Őt az Európai Parlament tavaly áprilisban már megfosztotta a mentelmi jogától.