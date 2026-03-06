Az American Airlines a Budapest és Philadelphia között májustól közlekedő járatok fedélzeti ellátására hároméves szerződést kötött a magyarországi Gastland Flight Cateringgel.
A vállalat a járatok Business, Premium Economy és Economy osztályán teljes körű catering szolgáltatást biztosít a budapesti indulásoknál. A cég a kereskedelmi légitársaságok mellett a privát repülésben is jelentős szereplő, rendszeresen lát el sportcsapatokat és nemzetközi delegációkat szállító járatokat is. A hároméves megállapodás a társaság szerint tovább erősíti a magyar cateringcég nemzetközi jelenlétét.