Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szokatlanul direkt fenyegetést intézett szerdán Orbán Viktor miniszterelnök ellen, amely még tovább élezheti az enélkül is gyorsan forrósodó konfliktust Magyarország és Ukrajna között. Az Európai Bizottság mindent elkövet, hogy mediáljon az oldalak között, hiszen most már legalább négy fronton van vita kormányaink közt, de azt már most is határozottan kimondták, hogy elfogadhatatlan a Zelenszkij által bemondott fenyegetés.