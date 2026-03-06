A magyarok relatív többsége jobboldali-konzervatív – a Republikon friss számai

Republikon Intézet ezer ember telefonos megkérdezésével február közepén készített kutatást, a választók értékrendjét vizsgálta.

„A Fidesz szavazótábora nagyon homogén” – állapította meg az InfoRádiónak nyilatkozva a felmérés eredményeit ismertetve Horn Gábor, a kutatást végző alapítvány kuratóriumi elnöke. „A megkérdezettek 76 százaléka egyértelműen és nyilvánvalóan jobboldali-konzervatívnak sorolja be magát. Ez részben könnyíti a Fidesz kampányát, eddig is tudtuk ezt, de ez egy egységes szavazóbázist jelent, aminek a megszólítása egyszerűbb, nem okoz belső fejfájást, ha egy egyértelmű jobboldali, akár a szélsőjobboldal felé is nyitott irányba megy el a Fidesz vagy Orbán Viktor kampánya.”

Ennél jóval sokszínűbbnek látja a Magyar Péter-féle Tisza Párt mögötti tábor összetételét:

43 százalék gondolja magát liberálisnak,

22 százalék baloldalinak,

11 százalék konzervatívnak és

10 százalék zöldnek.

„Népfrontos vagy néppárti összetétel, ez teszi nehézzé Magyar Péter szakpolitikai megszólalásait is” – vázolta.

A Republikon a pártpreferenciáktól függetlenül is vizsgálta a válaszadók elsődleges világnézetét; a legnépszerűbb ideológia a konzervatív (33 százalék), de 25 százalék liberálisnak, 16 százalék baloldalinak és 10 százalék zöldnek mondja magát.

15 százaléknyian vannak, akik nem mondják meg, milyenek, vagy nem tudják besorolni önmagukat.

A bizonytalanok kiegyensúlyozottságáról az derült ki, hogy 24 százalékuk mondja magát liberálisnak, 22 százalék baloldalinak 18 százalék konzervatívnak és 10 százalék zöldnek; „itt van mindenkinek mozgástere, de a bizonytalanok oldaláról inkább a Tisza számára jelenthet többletet a bázis” – vélekedett Horn Gábor.

Közben csökkent a magukat baloldalinak vallók száma, miközben a liberális beállítottságúak aránya – főleg a fiatalok körében – nőtt.

A megkérdezettek egyharmada tehát továbbra is jobboldali-konzervatív gondolkodásúnak vallja magát, ami a legnagyobb tömb, de nincs abszolút többsége ennek a világnézetnek a magyar társadalom egészében.