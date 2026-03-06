ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.34
usd:
340.33
bux:
122078.2
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Detail of the national flag of Hungary waving in the wind on a clear day. Democracy and politics. Patriotism. Selective focus. Central european country. Seamless Slow motion
Nyitókép: rarrarorro/Getty Images

A magyarok relatív többsége jobboldali-konzervatív – a Republikon friss számai

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A jobboldali, konzervatív értékrend a legáltalánosabb Magyarországon, de így is csak minden harmadik ember azonosul vele – derül ki a Republikon legfrissebb kutatásából. A Fidesz szavazóinak háromnegyede tartja jobboldalinak magát, míg a tiszások relatív többsége liberális értékeket vall. Részletek.

Republikon Intézet ezer ember telefonos megkérdezésével február közepén készített kutatást, a választók értékrendjét vizsgálta.

„A Fidesz szavazótábora nagyon homogén” – állapította meg az InfoRádiónak nyilatkozva a felmérés eredményeit ismertetve Horn Gábor, a kutatást végző alapítvány kuratóriumi elnöke. „A megkérdezettek 76 százaléka egyértelműen és nyilvánvalóan jobboldali-konzervatívnak sorolja be magát. Ez részben könnyíti a Fidesz kampányát, eddig is tudtuk ezt, de ez egy egységes szavazóbázist jelent, aminek a megszólítása egyszerűbb, nem okoz belső fejfájást, ha egy egyértelmű jobboldali, akár a szélsőjobboldal felé is nyitott irányba megy el a Fidesz vagy Orbán Viktor kampánya.”

Ennél jóval sokszínűbbnek látja a Magyar Péter-féle Tisza Párt mögötti tábor összetételét:

  • 43 százalék gondolja magát liberálisnak,
  • 22 százalék baloldalinak,
  • 11 százalék konzervatívnak és
  • 10 százalék zöldnek.

„Népfrontos vagy néppárti összetétel, ez teszi nehézzé Magyar Péter szakpolitikai megszólalásait is” – vázolta.

A Republikon a pártpreferenciáktól függetlenül is vizsgálta a válaszadók elsődleges világnézetét; a legnépszerűbb ideológia a konzervatív (33 százalék), de 25 százalék liberálisnak, 16 százalék baloldalinak és 10 százalék zöldnek mondja magát.

15 százaléknyian vannak, akik nem mondják meg, milyenek, vagy nem tudják besorolni önmagukat.

A bizonytalanok kiegyensúlyozottságáról az derült ki, hogy 24 százalékuk mondja magát liberálisnak, 22 százalék baloldalinak 18 százalék konzervatívnak és 10 százalék zöldnek; „itt van mindenkinek mozgástere, de a bizonytalanok oldaláról inkább a Tisza számára jelenthet többletet a bázis” – vélekedett Horn Gábor.

Közben csökkent a magukat baloldalinak vallók száma, miközben a liberális beállítottságúak aránya – főleg a fiatalok körében – nőtt.

A megkérdezettek egyharmada tehát továbbra is jobboldali-konzervatív gondolkodásúnak vallja magát, ami a legnagyobb tömb, de nincs abszolút többsége ennek a világnézetnek a magyar társadalom egészében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A magyarok relatív többsége jobboldali-konzervatív – a Republikon friss számai

felmérés

fidesz

tisza

republikon

választás 2026

értékrend

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”
Aréna-előzetes

Szijjártó Péter az ukrán pénzszállítók ügyéről: „fel kell tennünk a kérdést, nem a háborús maffia pénzéről van-e szó”
Ukrán pénzszállítókat vett őrizetbe a TEK Magyarországon, az egyikük korábban titkosszolgálati tábornok volt. Ukrajna hevesen tiltakozik, Andrij Szibiha külügyminiszter „állami terrorizmusról, zsarolásról” beszél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában elmondta: súlyos kérdést vet fel, hogy miért szerepelnek olyan személyek a szállítmányok kíséretében, akik „egyértelműen ukrán titkosszolgálati kötődéssel rendelkeznek”. A magyar hatóságok közben mélyreható, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak.
 

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Ukrán külügy az állampolgároknak: ha tehetik, kerüljék el Magyarországot

„Ezrek érintettek” – Friss számok a közel-keleti magyarokról

„Ezrek érintettek” – Friss számok a közel-keleti magyarokról

Jordánia után pénteken Sarm es-Sejkbe, Rijádba és Maszkatba is indul honvédségi gép ott rekedt magyarokért, a Fly Dubai-jal kötött szerződésnek köszönhetően pedig két gépen több mint 300-an jutnak haza – mondta az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az érintetteket konzuli regisztrációra kéri, hogy haza lehessen őket hozni.
 

Erdélyi Dóra: ez a drágulás nem csak a tankolásunkról fog szólni

Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának

Donald Trump: nagyrészt megsemmisítettük Irán légvédelmét és rakétaképességeit

Irán állítja: felkészült a szárazföldi támadásra is – a háború pénteki hírei percről percre

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alatt van. Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben

Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Trump demands Iran's 'unconditional surrender' as Israel says it hit leadership bunker 'with 50 jets'

Tehran residents tell BBC Persian "last night was the worst night" for strikes so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 15:27
Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról”
2026. március 6. 15:00
Egy ország várta Egressy Mátyás drogtesztjének eredményét
×
×