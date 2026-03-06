ARÉNA - PODCASTOK
Egy markoló vagy földmunkagép kanala frissen megbontott földben.
Nyitókép: Pixabay

Most videón is megnézheti, hogyan oldódik meg egy közel huszonhét éves bűntény

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kutató-mentők több különböző eszközt és gépet vetettek be Ceglédbercelen, hogy megtalálják az 1999-ben eltűnt nő holttestét, és ezzel segítsék a rendőrség munkáját.

Mint arról az Infostart is beszámolt, megoldódni látszik egy 1999-ben elkövetett gyilkosság ügye, ami nagyon sokáig döglött aktaként pihent, de a közelmúltban a rendőrség újraindította a nyomozást.

A Rendészeti Államtitkárság közlése szerint a gyanúsított férfi több mint 26 évvel ezelőtt megölte és a közeli erdőben elásta feleségét, majd bejelentette az eltűnését. A rendőrség nyomozást folytatott az ügyben, ami végül elakadt, ám nemrégiben olyan új információk jutottak el a hatósághoz, ami alapján újranyitották az ügyet, és végül sikerült is megtalálni az áldozat maradványait.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat helyszíni felvételeket tett közzé Facebook-oldalán arról, hogyan keresték munkatársai a 26 éve eltűnt ceglédberceli nő holttestét – vette észre az Index. Mint írták, a Pest Vármegyei rendőrség helyszíni munkáját segítették különböző eszközökkel és földmunkagépekkel.

A keresésről, feltárásról készült videót itt tekintheti meg:

gyilkosság

rendőrség

kutatás

nyomozás

áldozat

feltárás

ceglédbercel

kutató-mentő

