Megint játszanak Szoboszlaiék – sport a tévében

A múlt hét végén az Egyesült Államok és Izrael hadserege támadást indított Irán ellen, azóta pedig az irán több hullámban is válaszcsapásokkal reagált, amelynek folyományaként szinte az egész Közel-Keletet érintő háború bontakozott ki. A konfliktus a világgazdaságra is nagy hatással lehet, a támadások kezdete óta nagy mozgások voltak megfigyelhetőek a devizapiacokon, valamint a tőzsdéken és az energiapiacokon is. A helyzet nagy hullámokat vetett a Google-ben is, ahol egyből megugrott az érdeklődés a térség és a lehetséges gazdasági hatások iránt.