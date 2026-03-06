Megint játszanak Szoboszlaiék – sport a tévében

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
9.00: Téli paralimpia
20.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Puskás Akadémia
Sport 1
13.00 és 20.00: Darts, UK Open, 3. forduló
Sport 2
13.30: MMA, One Friday Fights, Bangkok
Eurosport 1
9.35: Síugrás, világkupa, nők, HS130, Lahti
11.30: Alpesisí, világkupa, nők, lesiklás, Val di Fassa
13.00: Északi összetett, világkupa, férfi, HS 130, Lahti
14.15: Síugrás, világkupa, férfiak, H130, Lahti
15.50: Északi összetett, világkupa, nők, 5 km, Gundersen
16.25: Északi összetett, világkupa, férfiak, 10 km, Gundersen
17.05: Sílövészet, világkupa, Kontiolahti
Eurosport 2
11.30: Északi összetett, világkupa, női, HS 130, Lahti
20.00: Golf, PGA Tour, 2. nap
Spíler 1
20.55: Labdarúgás, FA Kupa, Wolverhampton-Liverpool
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Mallorca
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Mönchengladbach
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Preston-Oxford