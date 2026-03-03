ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
Az Adria kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Hortay Olivér az Arénában: Zágráb összejátszik Kijevvel és Brüsszellel

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

A horvát kormány és az unió vezetése is összejátszik Ukrajnával, és együtt akarnak üzemanyag-ellátási válságot előidézni Magyarországon – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Szerinte a hármas célja a kormányváltás.

Az elmúlt években Horvátország sosem akart megállapodni a Mollal az Adria-vezetéken keresztüli olajbeszerzésről, ami Hortay Olivér közgazdász szerint érthető,

a horvátok szeretnének élni a piaci erejükkel, ami számításaik szerint növekedni fog,

ahogy az Európai Unió fokozatosan növeli a nyomást a tagállamokon, köztük Magyarországon, hogy váljanak le az orosz beszerzésekről; így felértékelődik az Adria vezeték jelentősége, így több pénzt tudnak a horvátok elkérni a szállításért.

A Százazdvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint sokat mondó, hogy az elmúlt egy-másfél hétben a horvát sajtóban eléggé nyíltan írtak arról, hogy a helyzet, ami Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „politikai akciójából fakad”, nagyon jól használható lenne arra, hogy ne csak az Adria vezeték jelentőségét növeljék, hanem a Mol eszközeit is kicsavarják a magyar olajvállalat kezéből.

Hisz

van egy régi vita a Mol és a horvátok között, erre tennének pontot délnyugati szomszédaink a most kialakult helyzetben

a szakértő szerint; Andrej Plenkovic horvát kormányfő még ősszel is élt egy, a horvát igényekről szóló felvetéssel az ügyben.

Ezen a ponton Hortay Olivér kijelentette, a horvát kormányfő láthatóan „egyértelműen összejátszik” az ukrán vezetéssel.

„Múlt hét kedden kint tárgyalt Kijevben, és a saját közösségimédia-bejegyzésében arról írt, hogy az egyik legfontosabb tárgyalási pontot az Adria vezeték kérdése jelentette. És ami lesújtó, hogy a horvát és az ukrán vezetés közötti kooperációban egyre több jel arra utal, hogy a brüsszeli vezetés is rákapcsolódott” – fogalmazott.

A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna azzal, hogy nem adja át az orosz kőolajat a Barátság vezetéken át Magyarországnak és Szlovákiának, megsértette az EU-s társulási megállapodást.

Egy ilyen helyzetben Hortay Olivér szerint a tagállamokat, Magyarországot és Szlovákiát kellene, hogy védje az Európai Bizottság,

képviselnie kellene a tagállam érdekeit és érvényesítenie is kellene azokat. „Viszont a Bizottság demonstratívan elutasította azt, hogy itt bármiféle nyomást helyezzen Ukrajnára, a brüsszeli szóvivő kerek perec több ízben elmondta, hogy Ukrajna akkor indítja újra a vezetéket, amikor akarja” – világított rá a szakértő, aki arra utalt, hogy a horvátok, az ukránok és Brüsszel ezzel a módszerrel együtt akarja megtörni a magyar kormányt, hogy egy ügyben álljon a többség mellé, sőt ennél is többet akar.

„Nem megtörni a magyar kormányt, hanem kormányváltást előidézni, tehát szerintem az időzítés sem véletlen, és az sem, hogy az Európai Bizottság éppen a magyar választás utáni napokra időzíti az orosz olajtilalomra vonatkozó intézkedés tervezetének az előterjesztését. Én e hármas mögött egyértelműen azt vélem felfedezni, hogy

egy üzemanyag-ellátási válságot szeretnének előidézni, és ezzel rákényszeríteni Magyarországot, hogy legyen kormányváltás,

és egy olyan új kormány jöjjön, ami az agendájukhoz erősebben hozzáilleszthető.”

Rámutatott még, hogy ez nem csupán a magyar, de a szlovák kormány véleménye, Robert Fico szlovák miniszterelnök utalt is erre.

„A jelenlegi magyar kormány, mivel nem egyezik az ország céljaival, nem támogatja azt a három fő célkitűzést, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy évvel ezelőtt kijelölt: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, Ukrajna felfegyverzését és az orosz energiahordozók teljes körű tilalmát” – foglalta össze Hortay Olivér.

