eur:
387.53
usd:
333.67
bux:
125157.64
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat
Nyitókép: Facebook/Ukrajna budapesti nagykövetsége

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Infostart

Andrij Szibiha szerint az állami Oschadbank alkalmazottai Ausztria és Ukrajna között szállítottak készpénzt, amikor Budapesten feltartóztatták őket, hollétük pedig azóta is ismeretlen.

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége péntek hajnalban a Facebookon osztott meg egy bejegyzést, melyben az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha álláspontját közlik – vette észre az Index.

„Ma Budapesten a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Ennek az okai jelenleg ismeretlenek, akárcsak az állapotuk vagy az, hogy lehet-e velük kapcsolatba lépni”
– áll a posztban.

Hozzátették, hogy a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottja.

Két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.

„Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az »erő«, amiről ma Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás” – írták.

A nagykövetség közölte, hogy már elküldte a hivatalos jegyzéket, amelyben a hét ukrán állampolgár azonnali szabadon engedését követeli. „Emellett az Európai Unióhoz is fordulunk, hogy világos jogi értékelést adjon Magyarország törvénytelen lépéseiről – a túszejtésről és a kifosztásról” – zárta posztját Andrij Szibiha, aki az X-en is megosztotta a közleményt.

Az Oschadbank oldalán szintén megjelent egy közlemény, melyben azt állítják, hogy a pénzintézet hét alkalmazottját „jogtalanul feltartóztatták Magyarországon”. Közlésük alapján az említett ukránok holléte ismeretlen, a járművek azonban GPS-adatok alapján Budapest központjában, „az egyik magyarországi biztonsági szerv közelében” találhatók.

