ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.67
usd:
335.37
bux:
123872.29
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Bleu Sparrow rakéta egy izraeli F-15i vadászbombázó szárnya alatt.
Nyitókép: Israel Air Force

A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Blue Sparrow a neve annak a különleges rakétának, ami végezett Irán első számú vezetőjével. Az eszközt eredetileg egész más célra tervezték az izraeliek.

Az izraeli légierő egy ritkán használt fegyverrel támadta meg Ali Hamenei teheráni rezidenciáját. A 2000 kilométeres hatótávolságú rakétát eredetileg nem is csapásmérésre tervezték. A repülőgépről indítható fegyvert az izraeli mérnökök arra szánták, hogy gyakorló célpont legyen a légvédelmi tüzérek számára. A Blue Sparrow-t ezért olyanra alakították, hogy a radarokon pont úgy nézzen ki, mint egy ballisztikus rakéta. A Rafael hadiipari vállalat által gyártott eszközt kék verébnek nevezték el, bár valójában nincs is ilyen szárnyas. Leggyakrabban a vörösbegyű kékmadarat (Sialia sialis) szokták ezzel a névvel illetni.

Azért, hogy olcsóbban és egyszerűbben lehessen használni, csak egyetlen gyorsító fokozattal látták el, így nem a földről, hanem egy F-15i vadászbombázó szárnya alól indítják. A Blue Sparrow ezután meredek emelkedésbe kezd, majd ballisztikus pályán repülve kilép a világűrbe és ott teszi meg az út nagy részét. Végül meredeken zuhanva tér vissza a légkörbe, pont úgy, mint egy támadó rakéta.

A hat és fél méter hosszú fegyver harci része a visszatéréskor már a hangsebesség többszörösével száguld, ezért nem egyszerű az ellene való védekezés. Ez adhatta az izraeli mérnököknek az ötletet, hogy csapásmérő fegyverré alakítsák a gyakorlórakétát. Az orr-részbe, a precíziós irányító rendszer mögé, egy jókora robbanótöltetet szereltek, majd még néhány módosítást követően megszületett egy új támadó rakéta.

Hivatalosan nem sokat közöltek a fegyver bevetéséről, de a The Telegraph értesülése szerint feltehető, hogy már az előző, Iránnal vívott, 12 napos légi háború idején is használták az izraeliek. Akkoriban a rakéta feltételezett útvonala mentén hengeres formájú alkatrészeket találtak, amik minden bizonnyal a leváló gyorsítófokozatok lehettek. Az Ali Hamenei elleni szombati csapást követően ugyanilyen roncsokat fedeztek fel Irak nyugati részében.

Egy izraeli Blue Sparrow rakéta gyorsító fokozata valahol Nyugat-Irakban. Kép: Open Source Munitions Portal
Egy izraeli Blue Sparrow rakéta gyorsító fokozata valahol Nyugat-Irakban. Kép: Open Source Munitions Portal

Persze ahhoz, hogy a fegyvert sikeresen lehessen bevetni, tudni kellett, hol lesz a célpont. A londoni újság úgy tudja, hogy az izraeli titkosszolgálat több mint két évtizede tartotta megfigyelés alatt a főpapot. Követték a testőreit, kipuhatolták a napirendjét és még a lakhelye körüli közelekedési kamerákat is meghackelték.

Eredetileg a hadjárat egy későbbi szakaszában akartak végezni a rengeteg izraeli haláláéért felelős vezetővel, de aztán a lap szerint megtudták, hogy Hámenei szombatra magához rendelte a síita rezsim legfontosabb állami és katonai vezetőit. Ekkor határozták el, hogy lecsapnak rájuk. Méghozzá nappal, mivel azzal is tisztában voltak, hogy az ajatollah az éjszakákat egy különleges bunkerben tölti. Ezt annyira mélyen a föld alá építették, hogy csak oda lejutni 5 percig tartott.

Az izraeli F-15i-k teheráni idő szerint reggel 7.30 tájban startoltak, és durván két órával később érték el a támadó pozíciójukat. 9.40-kor legalább harminc, rendkívül pontos találat érte Hamenei szállását. A helyszínről készült műholdfelvételeken azt látni, hogy nagyon szűk területre összpontosultak a becsapódások.

A támadóknak még arra is volt gondjuk, hogy a környéken blokkolják a mobilhálózatot, így az ajatollah emberei nem tudtak segítséget hívni. Teheránban órákig csak a főpap lakóhelye felől felszálló, hatalmas füstoszlop jelezte, hogy valami nagyon komoly dolog történhetett. Végül 18 óra után vált egyértelművé, hogy az izraeli és az amerikai légierő a rezidenciára csapott le és ott hat épület megrongálódott. Ám Hamenei ajatollah haláláról csak másnap reggel 5-kor számolt be az iráni állami média.

Kezdőlap    Külföld    A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete

izrael

irán

ali hamenei

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat
Aréna

Resperger István: ez már egyértelműen háború Iránban, és legalább négy-öt hétig tarthat
Az Egyesült Államok és Izrael támadása új szintre emelte a közel-keleti konfliktust: a csapások az iráni katonai vezetést és az atomprogram kulcspontjait célozták, miközben Irán rakétákkal és drónokkal válaszol a térség több országában. Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az amerikai tervezés logikájáról, a légicsapások céljáról, az aszimmetrikus válaszokról és a konfliktus lehetséges kimeneteleiről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Irán megfenyegette az Európai Unió országait

Irán megtámadta azt az amerikai katonai bázist Irakban, ahol a magyar katonák is vannak

Egy Budapesten élő iráni szerint az új rezsim változást hozhat Iránban

Irán átvette az irányítást a Hormuzi-szoros fölött, új szabályokat jelentett be

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Ukrán fenyegetés: katonáknak adná meg Orbán Viktor címét Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását – és a szavaihoz némi fenyegetést is hozzátett. Mindezt az államfő csütörtökön Kijevben mondta egy sajtótájékoztatón.
 

Orbán Viktor: engem nem lehet életveszélyes fenyegetésekkel eltántorítani

Reagált a magyar kormány az ukrán elnök fenyegető szavaira – Magyar Péter is megszólalt

Zelenszkij szerint egy hónap alatt kijavítható lenne a Barátság vezeték, de ő nem csinálná meg, pedig Brüsszel fizetne is

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy korszak véget ért az amerikai nagybanknál: lezárult a bankszámlabotrány

Egy korszak véget ért az amerikai nagybanknál: lezárult a bankszámlabotrány

A Fed csütörtökön bejelentette, hogy megszünteti a Wells Fargo ellen a fiktívszámla-botrányt követően elrendelt felügyeleti intézkedést. Ezzel az utolsó rendkívüli hatósági szankció is lekerült a bankról - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Hatoslottó nyerőszámai a 10. héten, csütörtökön

A Hatoslottó nyerőszámai a 10. héten, csütörtökön

Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal volt telitalálat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It's tiring, I feel trapped': Iranians speak to BBC as US-Israeli strikes continue

'It's tiring, I feel trapped': Iranians speak to BBC as US-Israeli strikes continue

Meanwhile, the UAE says it has issued an emergency alert, urging residents to seek shelter. Earlier, the country intercepted six Iranian missiles and 131 drones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 21:03
Kiadták a figyelmezetést: megnőtt a terrorfenyegetés az unióban
2026. március 5. 20:41
Hivatalos: az NVB elfogadta a Fidesz–KDNP és a DK választási listáját
×
×