A „kék veréb” lett Hamenei ajatollah végzete

Az izraeli légierő egy ritkán használt fegyverrel támadta meg Ali Hamenei teheráni rezidenciáját. A 2000 kilométeres hatótávolságú rakétát eredetileg nem is csapásmérésre tervezték. A repülőgépről indítható fegyvert az izraeli mérnökök arra szánták, hogy gyakorló célpont legyen a légvédelmi tüzérek számára. A Blue Sparrow-t ezért olyanra alakították, hogy a radarokon pont úgy nézzen ki, mint egy ballisztikus rakéta. A Rafael hadiipari vállalat által gyártott eszközt kék verébnek nevezték el, bár valójában nincs is ilyen szárnyas. Leggyakrabban a vörösbegyű kékmadarat (Sialia sialis) szokták ezzel a névvel illetni.

Azért, hogy olcsóbban és egyszerűbben lehessen használni, csak egyetlen gyorsító fokozattal látták el, így nem a földről, hanem egy F-15i vadászbombázó szárnya alól indítják. A Blue Sparrow ezután meredek emelkedésbe kezd, majd ballisztikus pályán repülve kilép a világűrbe és ott teszi meg az út nagy részét. Végül meredeken zuhanva tér vissza a légkörbe, pont úgy, mint egy támadó rakéta.

A hat és fél méter hosszú fegyver harci része a visszatéréskor már a hangsebesség többszörösével száguld, ezért nem egyszerű az ellene való védekezés. Ez adhatta az izraeli mérnököknek az ötletet, hogy csapásmérő fegyverré alakítsák a gyakorlórakétát. Az orr-részbe, a precíziós irányító rendszer mögé, egy jókora robbanótöltetet szereltek, majd még néhány módosítást követően megszületett egy új támadó rakéta.

Hivatalosan nem sokat közöltek a fegyver bevetéséről, de a The Telegraph értesülése szerint feltehető, hogy már az előző, Iránnal vívott, 12 napos légi háború idején is használták az izraeliek. Akkoriban a rakéta feltételezett útvonala mentén hengeres formájú alkatrészeket találtak, amik minden bizonnyal a leváló gyorsítófokozatok lehettek. Az Ali Hamenei elleni szombati csapást követően ugyanilyen roncsokat fedeztek fel Irak nyugati részében.

Egy izraeli Blue Sparrow rakéta gyorsító fokozata valahol Nyugat-Irakban. Kép: Open Source Munitions Portal

Persze ahhoz, hogy a fegyvert sikeresen lehessen bevetni, tudni kellett, hol lesz a célpont. A londoni újság úgy tudja, hogy az izraeli titkosszolgálat több mint két évtizede tartotta megfigyelés alatt a főpapot. Követték a testőreit, kipuhatolták a napirendjét és még a lakhelye körüli közelekedési kamerákat is meghackelték.

Eredetileg a hadjárat egy későbbi szakaszában akartak végezni a rengeteg izraeli haláláéért felelős vezetővel, de aztán a lap szerint megtudták, hogy Hámenei szombatra magához rendelte a síita rezsim legfontosabb állami és katonai vezetőit. Ekkor határozták el, hogy lecsapnak rájuk. Méghozzá nappal, mivel azzal is tisztában voltak, hogy az ajatollah az éjszakákat egy különleges bunkerben tölti. Ezt annyira mélyen a föld alá építették, hogy csak oda lejutni 5 percig tartott.

Az izraeli F-15i-k teheráni idő szerint reggel 7.30 tájban startoltak, és durván két órával később érték el a támadó pozíciójukat. 9.40-kor legalább harminc, rendkívül pontos találat érte Hamenei szállását. A helyszínről készült műholdfelvételeken azt látni, hogy nagyon szűk területre összpontosultak a becsapódások.

A támadóknak még arra is volt gondjuk, hogy a környéken blokkolják a mobilhálózatot, így az ajatollah emberei nem tudtak segítséget hívni. Teheránban órákig csak a főpap lakóhelye felől felszálló, hatalmas füstoszlop jelezte, hogy valami nagyon komoly dolog történhetett. Végül 18 óra után vált egyértelművé, hogy az izraeli és az amerikai légierő a rezidenciára csapott le és ott hat épület megrongálódott. Ám Hamenei ajatollah haláláról csak másnap reggel 5-kor számolt be az iráni állami média.