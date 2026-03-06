Donald Trump: nagyrészt megsemmisítettük Irán légvédelmét és rakétaképességeit

Irán nukleáris programja és haditengerészete mellett Washington korábban az ország rakétaprogramját is kulcsfontosságú háborús célpontnak minősítette.
Brad Cooper admirális, a közel-keleti térségért felelős amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) parancsnoka a bejelentéssel párhuzamosan tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Irán jelenleg lényegesen kevesebb rakétát indít.
„Ha visszatekintünk az elmúlt 24 órára, akkor a művelet kezdetéhez képest a ballisztikusrakéta-támadások száma az első nap óta 90 százalékkal csökkent” – hangoztatta Cooper. „A drónok támadásai az első nap óta 83 százalékkal csökkentek” – fejtette ki a katonai vezető.
Az iráni háború összes pénteki hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.