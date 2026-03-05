Hidegvérrel kivárt, majd végzett riválisával

A közlemény szerint a volt férj beosont a nő újfehértói otthonába, ahol egy késsel lesben várta, hogy volt felesége és új párja hazatérjen szerda kora este.

Amikor a pár gyanútlanul a házba lépett, a volt férj azonnal rájuk támadt. Megpróbáltak mindketten elmenekülni, a házból kijutottak, de a férfi lemaradt a nő mögött, és támadója még az udvarban utolérte.

A férfi áldozatát többször megszúrta és megvágta, míg végül hátba döfte. A férfi a helyszínen életét vesztette.

Az újfehértói 50 éves férfi a bűncselekmény elkövetése után nem menekült, a helyszínen megvárta az intézkedő rendőröket.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a férfit emberölés bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását – áll a közleményben.