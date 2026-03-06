Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának

A tavalyi évben mintegy 300 milliárd köbméter földgáz érkezett az EU-ba, illetve Európába, nagyságrendileg a fele földgáz formájában, a másik fele vezetékes formában.

Oroszország biztosította a teljes gázbeszerzés valamivel több mint 12 százalékát, meghatározó része cseppfolyósított formában érkezett, a vezetékes gázszállítmányok körülbelül 15 milliárd köbmétert tettek ki.

Az egyetlen útvonal, amelyik még működik, és nagy mennyiséget hoz, az a Török Áramlat, de nemcsak a magyar igényeket látja el, hanem Szlovákiába és elvileg Ukrajnába is jut belőle.

„Magyarországra csaknem 8 milliárd köbméter orosz gáz érkezett tavaly” – vázolta az InfoRádió megkeresésére Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. „Az orosz cseppfolyós földgázszállítmányok volumene folyamatosan növekszik, a legfontosabb felvevőpiac Franciaország és Belgium.”

Ebben a helyzetben nyilatkozta azt Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy utasította a moszkvai kormányt: vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy ki tudnak-e vonulni azonnal az európai gázpiacról, és találnak-e más exportlehetőségeket. Ennek jelentőségéről Hortay Olivér elmondta, ez egy gondolatkísérlet, inkább belengette csak Vlagyimir Putyin.

„Annak az esélye, hogy az EU-nak előbb kell lemondania az orosz gázról, mint ami a RepowerEU programban szerepel, megvan, és már korábban is látható volt, ugyanis a drasztikus szankciós lépések mindig kiváltanak valamilyen választ” – állapította meg.

Amire nem lehetett előre számítani, az az iráni háború eszkalációja, ami új vevői piacokat nyithat meg az orosz gáz számára; azzal, hogy Katar exportja kiesik, meghatározó mennyiségű cseppfolyós földgáz esik ki a világpiacról,

ezért is törnek fel az árak drámai ütemben, és már Kína és India is jelezte, hogy vevő az orosz energiahordozóra, így Vlagyimir Putyin rövidtávon ennek a helyzetnek a nyertese lesz, igaz, a közép- és hosszútávú hatások ennél összetettebbek. „De Vlagyimir Putyin akkor is profitálna a helyzetből, ha az EU nem tiltotta volna ki az orosz gázt, vagy ha nem lenne kereskedelmi konfliktus. Jelenleg jóval drágábban nagyobb mennyiséget képes eladni az azonnali piacon, mint egy hónapja” – húzta alá Hortay Olivér.

A Magyarországra gyakorolt hatást illetően úgy vélte, kulcskérdés, hogy

hogy a gondolatkísérlet megvalósul-e,

ha igen, mikor,

Vlagyimir Putyin milyen típusú szállítmányokra gondol és milyen ütemezés szerint.

„Magyarországot markánsan érintené az orosz beszerzések bármiféle korlátozása.

Én azt remélem, hogy az elmúlt egy hét nyilatkozataiból, tárgyalásaiból is az következik, hogy Oroszország a régiónkat, Szlovákia, Magyarország ellátását különválasztja az EU más tagállamaiétól, azoktól, akik például cseppfolyós földgázt vásárolnak.

Oroszország a cseppfolyósított földgáz exportját könnyedén át tudja irányítani más vásárlók felé, viszont a vezetékes gázszállítások esetében ez a típusú helyettesítés jóval nehezebb,

tehát Oroszországnak is érdeke, hogy a vezetékes gázszállításokat a Török áramlaton keresztül folytatni tudja, de ezzel együtt az európai gázpiac egésze szempontjából az orosz beszerzések kiesése kínálati sokkot jelentene, aminek súlyos árkövetkezményei lennének” – nyomatékosította Hortay Olivér.