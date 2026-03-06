ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.36
usd:
338.05
bux:
123974.16
2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
03 March 2022, Russia, St. Petersburg: The Gazprom logo is seen on a branch of the Russian state-owned corporation in St. Petersburg. Photo: Igor Russak/dpa (Photo by Igor Russak/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Igor Russak/picture alliance via Getty Images

Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Oroszország még az EU-s szankciók előtt kivonulhat az európai gázpiacról, erről Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott. Utasítása szerint az orosz kormánynak a vállalatokkal együtt meg kell vizsgálnia az azonnali kivonulás és az alternatív gázpiacokra való átállás kérdését. Hortay Olivér közgazdász szerint a kivonulás Magyarországot rendkívül nehéz helyzetbe hozná, de abban bízik, a vezetékes szállítás megmaradna.

A tavalyi évben mintegy 300 milliárd köbméter földgáz érkezett az EU-ba, illetve Európába, nagyságrendileg a fele földgáz formájában, a másik fele vezetékes formában.

Oroszország biztosította a teljes gázbeszerzés valamivel több mint 12 százalékát, meghatározó része cseppfolyósított formában érkezett, a vezetékes gázszállítmányok körülbelül 15 milliárd köbmétert tettek ki.

Az egyetlen útvonal, amelyik még működik, és nagy mennyiséget hoz, az a Török Áramlat, de nemcsak a magyar igényeket látja el, hanem Szlovákiába és elvileg Ukrajnába is jut belőle.

„Magyarországra csaknem 8 milliárd köbméter orosz gáz érkezett tavaly” – vázolta az InfoRádió megkeresésére Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. „Az orosz cseppfolyós földgázszállítmányok volumene folyamatosan növekszik, a legfontosabb felvevőpiac Franciaország és Belgium.”

Ebben a helyzetben nyilatkozta azt Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy utasította a moszkvai kormányt: vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy ki tudnak-e vonulni azonnal az európai gázpiacról, és találnak-e más exportlehetőségeket. Ennek jelentőségéről Hortay Olivér elmondta, ez egy gondolatkísérlet, inkább belengette csak Vlagyimir Putyin.

„Annak az esélye, hogy az EU-nak előbb kell lemondania az orosz gázról, mint ami a RepowerEU programban szerepel, megvan, és már korábban is látható volt, ugyanis a drasztikus szankciós lépések mindig kiváltanak valamilyen választ” – állapította meg.

Amire nem lehetett előre számítani, az az iráni háború eszkalációja, ami új vevői piacokat nyithat meg az orosz gáz számára; azzal, hogy Katar exportja kiesik, meghatározó mennyiségű cseppfolyós földgáz esik ki a világpiacról,

ezért is törnek fel az árak drámai ütemben, és már Kína és India is jelezte, hogy vevő az orosz energiahordozóra, így Vlagyimir Putyin rövidtávon ennek a helyzetnek a nyertese lesz, igaz, a közép- és hosszútávú hatások ennél összetettebbek. „De Vlagyimir Putyin akkor is profitálna a helyzetből, ha az EU nem tiltotta volna ki az orosz gázt, vagy ha nem lenne kereskedelmi konfliktus. Jelenleg jóval drágábban nagyobb mennyiséget képes eladni az azonnali piacon, mint egy hónapja” – húzta alá Hortay Olivér.

A Magyarországra gyakorolt hatást illetően úgy vélte, kulcskérdés, hogy

  • hogy a gondolatkísérlet megvalósul-e,
  • ha igen, mikor,
  • Vlagyimir Putyin milyen típusú szállítmányokra gondol és milyen ütemezés szerint.
„Magyarországot markánsan érintené az orosz beszerzések bármiféle korlátozása.

Én azt remélem, hogy az elmúlt egy hét nyilatkozataiból, tárgyalásaiból is az következik, hogy Oroszország a régiónkat, Szlovákia, Magyarország ellátását különválasztja az EU más tagállamaiétól, azoktól, akik például cseppfolyós földgázt vásárolnak.

Oroszország a cseppfolyósított földgáz exportját könnyedén át tudja irányítani más vásárlók felé, viszont a vezetékes gázszállítások esetében ez a típusú helyettesítés jóval nehezebb,

tehát Oroszországnak is érdeke, hogy a vezetékes gázszállításokat a Török áramlaton keresztül folytatni tudja, de ezzel együtt az európai gázpiac egésze szempontjából az orosz beszerzések kiesése kínálati sokkot jelentene, aminek súlyos árkövetkezményei lennének” – nyomatékosította Hortay Olivér.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának

ukrajna

orosz

gáz

irán

hortay olivér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának

Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának
Oroszország még az EU-s szankciók előtt kivonulhat az európai gázpiacról, erről Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott a Rosszija 1 televíziónak. Utasítása szerint az orosz kormánynak a vállalatokkal együtt meg kell vizsgálnia az azonnali kivonulás és az alternatív gázpiacokra való átállás kérdését. Hortay Olivér közgazdász szerint a kivonulás Magyarországot rendkívül nehéz helyzetbe hozná, de abban bízik, a vezetékes szállítás megmaradna.
 

Donald Trump: nagyrészt megsemmisítettük Irán légvédelmét és rakétaképességeit

Szijjártó Péter: pénteken már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között

Irán állítja: felkészült a szárazföldi támadásra is – a háború pénteki hírei percről percre

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök után Magyar Péter, a Tisza Párt, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció és Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom vezetője is reagált az ukrán elnök fenyegető kijelentésére, miszerint ukrán katonáknak adná meg a magyar kormányfő címét.
 

Orbán Viktor péntek reggel: el akarnak minket takarítani, és ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Robert Fico az ukrán elnök kijelentései után szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor felé

Szlovákia az áramstop mellett az Ukrajnának szánt uniós hitelt is blokkolhatja

VIDEÓ
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.06. péntek, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi támadást hajtott végre Ukrajna: úgy csaptak le az orosz Ka-27 helikopterre, ahogy eddig még soha

Történelmi támadást hajtott végre Ukrajna: úgy csaptak le az orosz Ka-27 helikopterre, ahogy eddig még soha

Az ukrán haditengerészet egy tengeri drónról indított FPV-drónnal megsemmisített egy orosz Ka-27-es helikoptert a Fekete-tengeren található Szivas fúróplatformnál. Ilyen jellegű támadást harci körülmények között korábban még soha nem dokumentáltak - írta a Defence Express.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő fordulat a nők foglalkoztatásában: miközben a világ lassít, Magyarország váratlan eredményt ért el

Meglepő fordulat a nők foglalkoztatásában: miközben a világ lassít, Magyarország váratlan eredményt ért el

A nők munkaerőpiaci részvétele továbbra is érzékenyen reagál a gazdasági és társadalmi kihívásokra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as US warns attacks to intensify

Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as US warns attacks to intensify

The Israel Defense Forces (IDF) says it is working to intercept new missiles launched from Iran, while Saudi Arabia, Qatar and Bahrain say they intercepted attacks overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 6. 11:10
Két nap, 170 ember: a honvédség is segíti a magyarok hazaszállítását a Közel-Keletről
2026. március 6. 10:24
Donald Trump: nagyrészt megsemmisítettük Irán légvédelmét és rakétaképességeit
×
×