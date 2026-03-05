ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 5. csütörtök
Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Bicikliző kislányt csaltak el és erőszakoltak meg

Infostart

Ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék annak a két fiatalnak az ügyében, akik 2024 augusztusában megerőszakoltak egy akkor 15 éves, enyhén értelmi fogyatékos lányt a Borsod vármegyei Zádorfalván. Az egyikük nyolc év hat hónap, a másikuk négy év szabadságvesztést kapott.

A sértett este kerékpárjával tartott hazafelé, amikor a két vádlott a helyi futballpálya mellett leszólította és beszélgetni kezdtek vele. A tettesek megegyeztek, hogy egy messzebbi, lakatlan házhoz viszik a lányt, hogy megerőszakolják – írja a Miskolci Törvényszék közleménye.

Egy hamis ürüggyel az ingatlanhoz csalták, ahol az I. rendű vádlott csuklójánál megragadva az épületbe húzta őt, testszerte fogdosta, tiltakozása miatt elgáncsolta, majd

a II. rendű vádlott segítségével a földhöz szorította és a sértett folyamatos ellenállása, kérlelése ellenére közösült vele.

zt követően a II. rendű vádlott ugyanígy, társa segítségével közösült a lánnyal, akit aztán megfenyegettek, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen.

A sértett azonban hazament és beszámolt édesanyjának. Testén nyolc napon belül gyógyuló hámsérüléseket szenvedett, ugyanakkor a cselekmény következtében mentális jellegű, súlyos egészségromlása alakult ki.

A törvényszék „tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, erőszakkal, azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többek által elkövetett szexuális erőszak, személyi szabadság megsértésének minősített esete és súlyos egészségromlást okozó testi sértés bűntette” miatt

  • az I. rendű vádlottat nyolc év hat hónap szabadságvesztésre,
  • a II. rendű vádlottat 4 év szabadságvesztésre,

mindkettőjüket mellékbüntetésül ennek tartamához igazódó közügyektől eltiltásra ítélte, illetve végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozástól vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretén belül tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

Súlyosító körülményként értékelte a törvényszék a bűncselekmények halmazatát, a szexuális erőszak bűntettének elszaporodottságát, azt, hogy a terheltek a testi sértési cselekményt társtettesként követték el és ekként esett latba az is, hogy beteg sértett sérelmére valósították meg a bűncselekményeket. Az I. rendű vádlott terhére értékelte a törvényszék továbbá, hogy korábban összetűzésbe került a törvénnyel.

Enyhítő körülmény volt ugyanakkor, hogy a testi sértési cselekményt a terheltek eshetőleges szándékkal, míg a II. rendű vádlott a személyi szabadság megsértése bűntettét bűnsegédként követte el.

Az ítélettel szemben a vádlottak és védőik fellebbeztek, az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

