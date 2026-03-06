ARÉNA - PODCASTOK
Az Amazon internetes kiskereskedelmi óriásvállalat raktárának bejárata az Illinois állambeli Waukeganben 2021. február 2-án. Az Amazon bejelentette, hogy Jeff Bezos vezérigazgató az év során lemond posztjáról, és helyét Andy Jassy, az Amazon internetes kiskereskedelmi vállalat felhő alapú platformjáért felelős Amazon Web Services (AWS) vezetője veszi át.
Nyitókép: MTI/EPA/Tannen Maury

Összeomlott az Amazon, tömegek maradtak hoppon

Infostart

Csütörtökön felhasználók tízezrei jelezték, hogy elérhetetlenné vált az Amazon weboldala.

A Downdetector.com adatai alapján magyar idő szerint 20:30 körül több mint 20 ezer hibabejelentés érkezett a platformmal kapcsolatban – írja a Portfolio.

Az oldal különböző forrásokból összesíti az adatokat, így lehetséges, hogy a ténylegesen érintett felhasználók száma jelentősen eltér ettől – jegyzik meg.

Számos felhasználó jelezte a közösségi médián keresztül is a leállást. A panaszok szerint a legtöbben a bejelentkezés, a termékek böngészése és a fizetési folyamat során ütköztek akadályokba.

Az Amazon hivatalos közleményt adott ki, amiben elnézést kért a felhasználóktól, és megerősítette, hogy a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Megszűnhet a jegyvásárlás, ahogy ismerjük: végre bankkártyával utazhatnak a budapestiek?

Megszűnhet a jegyvásárlás, ahogy ismerjük: végre bankkártyával utazhatnak a budapestiek?

A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&amp;Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.

Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as US warns attacks to intensify

Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as US warns attacks to intensify

The Israel Defense Forces (IDF) says it is working to intercept new missiles launched from Iran, while Saudi Arabia says it also intercepted attacks overnight.

