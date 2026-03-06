Összeomlott az Amazon, tömegek maradtak hoppon

A Downdetector.com adatai alapján magyar idő szerint 20:30 körül több mint 20 ezer hibabejelentés érkezett a platformmal kapcsolatban – írja a Portfolio.

Az oldal különböző forrásokból összesíti az adatokat, így lehetséges, hogy a ténylegesen érintett felhasználók száma jelentősen eltér ettől – jegyzik meg.

Számos felhasználó jelezte a közösségi médián keresztül is a leállást. A panaszok szerint a legtöbben a bejelentkezés, a termékek böngészése és a fizetési folyamat során ütköztek akadályokba.

Az Amazon hivatalos közleményt adott ki, amiben elnézést kért a felhasználóktól, és megerősítette, hogy a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.