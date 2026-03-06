ARÉNA - PODCASTOK
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 16: Andrii Sybiha, Ukraineâs Foreign Minister, speaks at a joint press conference with Alain Berset, the Secretary General of the Council of Europe (not pictured) on February 16, 2026 in Kyiv, Ukraine. Alain Berset, Secretary General of the Council of Europe, has arrived in Ukraine and met with Ukraineâs Foreign Minister Andrii Sybiha. They also paid tribute to fallen Ukrainian defenders at an improvised memorial in Kyivâs Independence Square. (Photo by Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images)
Nyitókép: Global Images Ukraine/Getty Images

Ukrán külügy az állampolgároknak: ha tehetik, kerüljék el Magyarországot

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az ukrán külügyi tárca közösségimédia-posztjában közölte: nem tudják garantálni az ukrán állampolgárok biztonságát Magyarországon.

„A hét ukrán állampolgár budapesti elrablásával és a jegybanki vagyon eltulajdonításával kapcsolatban az ukrán Külügyminisztérium azt az ajánlást teszi állampolgárainak, hogy a magyar hatóságok önkényes cselekedetei miatt kerüljék el Magyarországot, Kijev ugyanis nem tudja garantálni a személyi biztonságukat” – írja az ukrán külügyi tárca közleménye nyomán a hvg.hu.

A minisztérium továbbá felhívta mind az európai, mind az ukrán cégek figyelmét, hogy Magyarországon fennáll a vagyonuk önkényes eltulajdonításának kockázata, így ennek fényében döntsenek az országban folytatandó üzleti tevékenységükről.

Andrij Szibiha külügyminiszter ezzel egyidőben külön közleményt adott ki, melyben azt írja: „Még mindig nem hagyták az ukrán konzuloknak, hogy kapcsolatba lépjenek a Budapesten túszul ejtett ukrán állampolgárokkal.”

A tárcavezető szerint a magyar fél mindeddig nem adott magyarázatot az eljárására. „Követeljük az azonnali szabadon bocsátásukat és további, köztük uniós szintű intézkedéseket” – írja bejegyzésében.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, március 5-én, csütörtökön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt feltartóztatott két páncélozott pénzszállító autót és előállított hét ukrán állampolgárt, akik Ausztriából szállítottak Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogrammaranyat. Az előállított személyek között van egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok is.

Erre reagálva az ukrán külügy közölte: „a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt ismeretlen okokból, hollétük azóta ismeretlen”. Hozzátették, hogy a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottja. Két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.

