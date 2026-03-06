Ukrán külügy az állampolgároknak: ha tehetik, kerüljék el Magyarországot

„A hét ukrán állampolgár budapesti elrablásával és a jegybanki vagyon eltulajdonításával kapcsolatban az ukrán Külügyminisztérium azt az ajánlást teszi állampolgárainak, hogy a magyar hatóságok önkényes cselekedetei miatt kerüljék el Magyarországot, Kijev ugyanis nem tudja garantálni a személyi biztonságukat” – írja az ukrán külügyi tárca közleménye nyomán a hvg.hu.

A minisztérium továbbá felhívta mind az európai, mind az ukrán cégek figyelmét, hogy Magyarországon fennáll a vagyonuk önkényes eltulajdonításának kockázata, így ennek fényében döntsenek az országban folytatandó üzleti tevékenységükről.

Andrij Szibiha külügyminiszter ezzel egyidőben külön közleményt adott ki, melyben azt írja: „Még mindig nem hagyták az ukrán konzuloknak, hogy kapcsolatba lépjenek a Budapesten túszul ejtett ukrán állampolgárokkal.”

Ukrainian consuls have still not been permitted access to seven Ukrainian citizens taken hostage in Budapest. The Hungarian side has not provided any explanation. We demand their immediate release and prepare next actions, including at the EU level. — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) March 6, 2026

A tárcavezető szerint a magyar fél mindeddig nem adott magyarázatot az eljárására. „Követeljük az azonnali szabadon bocsátásukat és további, köztük uniós szintű intézkedéseket” – írja bejegyzésében.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, március 5-én, csütörtökön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt feltartóztatott két páncélozott pénzszállító autót és előállított hét ukrán állampolgárt, akik Ausztriából szállítottak Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogrammaranyat. Az előállított személyek között van egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok is.

Erre reagálva az ukrán külügy közölte: „a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt ismeretlen okokból, hollétük azóta ismeretlen”. Hozzátették, hogy a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottja. Két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.