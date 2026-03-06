Ipari termelés: megérkeztek a januári adatok

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél.

A KSH megjegyezte, a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés januári részletes adatait egy hét múlva március 13-án közli második becslése alapján a KSH.