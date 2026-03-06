Tombol a pollenszezon, de van egy hasznos segítség a tünetek ellenőrzésére

Az elmúlt hetekben ugrásszerűen megnőtt a pollenallergiás panaszokra való keresés a Semmelweis Help nevű, ingyenes tünetellenőrző alkalmazásban. A Semmelweis Egyetem közölte: míg február elején leginkább a felső légúti betegségek tüneteit gépelték be a felhasználók, addig mostanában a legtöbben az orrfolyás, a szem-orr-torokviszketés okait keresik az alkalmazásban. Az elmúlt héten a pollenallergia tüneteire tízszer annyian kerestek rá a Semmelweis Help applikációban, mint korábban.

Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője felhívta a figyelmet, hogy az allergiás nátha/szénanátha bármely életkorban előfordulhat. Az orrnyálkahártya gyulladásával járó megbetegedés tünetei megegyeznek a náthával, de különböző allergének váltják ki, nem pedig vírusfertőzés. Az allergia tünetei jellemzően az alábbiaik:

vizes orrfolyás,

tüsszögés,

orrdugulás,

szájpadviszketés,

allergiás kötőhártya-gyulladás.

A legsúlyosabb panaszokat az allergiás asztma okozza, nehézlégzéssel, köhögéssel, sípolással vagy akár fulladással is járhat – jegyezte meg Torzsa Péter.

A terápia alapja az allergén kerülése. A tanszékvezető közölte: az allergia elleni (antihisztamin tartalmú) gyógyszerek egy része vény nélkül kapható, azonban célszerűbb és biztonságosabb, ha orvos építi fel ennek a kellemetlen betegségnek a kezelését. Az antihisztamin csökkentheti a viszketést, orrfolyást, tüsszögést, az orrduguláson azonban kevésbé segít. Helyileg alkalmazott szteroidok közepesen súlyos esetekben segítenek. Tüneti kezelésként a sósvizes orrspray, szemcsepp használata jöhet szóba, de segíthet a gyakori hajmosás is.

Allergiás időszakban érdemes hajnalban vagy késő este szellőztetni, ajánlott a gyakori ágyneműcsere, hajmosás, továbbá tudni kell azt is, hogy a dohányzás is felerősítheti az allergiás reakciókat.

Torzsa Péter tájékoztatása szerint három nagy pollenszezon van. Az első a tavaszi (fa) pollenszezon, amely februártól májusig tart. A késő tavaszi és kora nyári időszak a leghosszabb: április környékén kezdődik és július közepén ér véget, amikor a gabona-, a fű- és a csalánfélék, útifüvek okoznak allergiás tüneteket. Végül a nyár végén indul be a gyomszezon, ami október végéig keseríti meg az erre érzékenyek mindennapjait. Ebben az időszakban a legtöbb panaszt a parlagfű, a fekete üröm, a libatopfélék és a disznóparéjfélék okozzák.

Miben segít az applikáció?

A Semmelweis Help egy ingyenes tünetellenőrző, döntéstámogató eszköz, amely abban nyújt segítséget a felhasználóknak, hogy betegség vagy baleset esetén ügyeletre, kórházba, szakorvoshoz kell-e indulniuk, illetve otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek.

A Semmelweis Egyetem közleménye szerint indulása óta mintegy 272 ezren használják az alkalmazást. A Semmelweis Help heveny tünetek ellenőrzésére használható. Az applikáció az egyes betegségekkel való tünetegyezés mértékét mutatja meg, nem ad diagnózist, de mégis pontosabb és megbízhatóbb, mint egy random internetes keresés – olvasható az egyetem közleményében.