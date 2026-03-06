ARÉNA - PODCASTOK
Blood collection tubes H5N1 test positive results,Medical health concept
Nyitókép: Getty Images/JUN LI

Újra betört a súlyos kór Magyarországra

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kiskunfélegyházán ötezer kacsát kell leölni. Bács-Kiskun vármegyében ezúttal egy mulard kacsa állományban azonosították a madárinfluenza vírus jelenlétét; az érintett állomány felszámolása folyamatban van – közölte a Nébih.

A betegséget Kiskunfélegyházán egy ötezer egyedet számláló mulard kacsa állományban mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma.

A madárinfluenza gyanúja ezek a tünetek miatt merült fel:

  • a vízfogyasztás csökkenése,
  • az állatoknál idegrendszeri tünetek jelentkeztek,
  • az elhullási arány is enyhén megemelkedett.
A hatóság 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és a kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a telep körül.

Hangsúlyozták, hogy a betegség megjelenésének és továbbterjedésének megelőzése a teljes baromfiágazat szempontjából kulcsfontosságú. Az állattartó telepeken elengedhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása, a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és az állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása – hívta fel a figyelmet a Nébih.

A madárinfluenza idén eddig

  • Csongrád-Csanád vármegyében, Szentesen két hízópulykatartó gazdaságban
  • Békés vármegyében, egy orosházi és egy békésszentandrási telepen,
  • Jász-Nagykun Szolnok vármegyében egy tiszaföldvári lúdállományban
  • Bács-Kiskun vármegyében Lakiteleken egy pecsenyekacsa telepen
  • Csongrád-Csanád vármegyében egy zsombói telepen

jelent meg.

A madárinfluenzával kapcsolatos folyamatosan frissülő információk a Nébih tematikus aloldalán érhetők el: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza.

