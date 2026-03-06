Újra betört a súlyos kór Magyarországra

A betegséget Kiskunfélegyházán egy ötezer egyedet számláló mulard kacsa állományban mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma.

A madárinfluenza gyanúja ezek a tünetek miatt merült fel:

a vízfogyasztás csökkenése,

az állatoknál idegrendszeri tünetek jelentkeztek,

az elhullási arány is enyhén megemelkedett.

A hatóság 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és a kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a telep körül.

Hangsúlyozták, hogy a betegség megjelenésének és továbbterjedésének megelőzése a teljes baromfiágazat szempontjából kulcsfontosságú. Az állattartó telepeken elengedhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása, a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és az állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása – hívta fel a figyelmet a Nébih.

A madárinfluenza idén eddig

Csongrád-Csanád vármegyében, Szentesen két hízópulykatartó gazdaságban

Békés vármegyében, egy orosházi és egy békésszentandrási telepen,

Jász-Nagykun Szolnok vármegyében egy tiszaföldvári lúdállományban

Bács-Kiskun vármegyében Lakiteleken egy pecsenyekacsa telepen

Csongrád-Csanád vármegyében egy zsombói telepen

jelent meg.

A madárinfluenzával kapcsolatos folyamatosan frissülő információk a Nébih tematikus aloldalán érhetők el: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza.