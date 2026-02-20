Attól rettegnek a brit bankok, amivel az oroszokat büntették

A brit kártyás fizetési tranzakciók 95 százalékát az amerikai MasterCard és Visa rendszerein keresztül bonyolítják – derült ki a brit Fizetési Rendszerek Felügyelőszerve tavalyi jelentéséből. A helyzet és az, hogy a geopolitikai vágyainak esetenként pénzügyi fenyegetéssel érvényt szerző Donald Trump ül a washingtoni Fehér Házban, előtérbe tolta a britek számára a témát, mivel az kihathat a gazdaságra.

A hírről a The Guardian című lap számolt be, amelynek az egyik bankvezető azt mondta:

ha lekapcsolnák Nagy-Britanniát a MasterCardról és a Visáról, akkor az az 1950-es évekbe lökné vissza az országot.

Ironikus módon a brit kormány – az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval együtt – élen járt abban, hogy a 2022-es ukrajnai invázió büntetéseként felfüggesszék a Visa és a MasterCard működését Oroszországban. Ezek a szankciók máig érvényben vannak, ami azt jelenti, hogy külföldön kiadott Visa és MasterCard-kártyák nem működnek Oroszországban. Az orosz kiadású ilyen kártyákkal lehet fizetni, de csak az országon belül, mivel a tranzakciókat az orosz Nemzeti Fizetési Kártya Rendszer és nem külföldi hálózatok bonyolítják

Az oroszok válaszul egyre inkább hagyatkoznak a kínai UnionPay-re és létrehozták saját fizetési rendszerüket Mir néven.

A britek most hasonlót fontolgatnak az elvileg NATO-szövetséges Egyesült Államok, illetve annak vezetője lehetséges döntései miatt. Az új brit fizetési rendszert a londoni City cégei finanszíroznák, a kormány támogatásával. A Bank of England, az angol jegybank az új hálózat fejlesztésében és kiépítésében venne részt. A pénzügyminisztérium már tavaly bemutatta az új generációs fizetési rendszerről szóló terveket.

Az elképzelés nem arról szól, hogy ki akarnák szorítani a MasterCardot és a Visát, mivel ők is részei a projektnek és állításuk szerint a brit piacon akarnak maradni. Az Independent című lapnak ugyanakkor források azt mondták, hogy a tervek inkább a létező hálózatok bővítéséről és nem egy teljesen új rendszer létrehozásáról szólnak. A cél ezzel a hibamegelőzés és nem a lehetséges amerikai „kill-switch”-re, lekapcsolásra való reakció. A Bank of England elnökhelyettese, Sarah Breeden, igyekezve elkerülni a politikai aknamezőt, diplomatikusan úgy fogalmazott, hogy „a ritka operációs zavarok” esetén lenne hasznos egy további „fizetési útvonal”. A Financial Times jelentése szerint

az Európai Unió is gondolkodik azon, hogy csökkentse függését az amerikai fizetési rendszerektől.

„Sürgősen kell lépni, létkérdés a függetlenség” – mondta Martina Weimert, az Európai Fizetési-rendszer Kezdeményezés vezérigazgatója a brit üzleti lapnak.