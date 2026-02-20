ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay.com

Attól rettegnek a brit bankok, amivel az oroszokat büntették

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A brit bankok attól tartanak, hogy az Egyesült Államok kizárhatja a szigetországot a Visa és MasterCard fizetésekből. Emiatt a héten találkozót hirdettek meg a vezető bankok képviselőnek. Ironikus módon egy olyan forgatókönyv miatt aggódnak, amelyet a brit és más kormányok Moszkva ellen vezettek be.

A brit kártyás fizetési tranzakciók 95 százalékát az amerikai MasterCard és Visa rendszerein keresztül bonyolítják – derült ki a brit Fizetési Rendszerek Felügyelőszerve tavalyi jelentéséből. A helyzet és az, hogy a geopolitikai vágyainak esetenként pénzügyi fenyegetéssel érvényt szerző Donald Trump ül a washingtoni Fehér Házban, előtérbe tolta a britek számára a témát, mivel az kihathat a gazdaságra.

A hírről a The Guardian című lap számolt be, amelynek az egyik bankvezető azt mondta:

ha lekapcsolnák Nagy-Britanniát a MasterCardról és a Visáról, akkor az az 1950-es évekbe lökné vissza az országot.

Ironikus módon a brit kormány – az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval együtt – élen járt abban, hogy a 2022-es ukrajnai invázió büntetéseként felfüggesszék a Visa és a MasterCard működését Oroszországban. Ezek a szankciók máig érvényben vannak, ami azt jelenti, hogy külföldön kiadott Visa és MasterCard-kártyák nem működnek Oroszországban. Az orosz kiadású ilyen kártyákkal lehet fizetni, de csak az országon belül, mivel a tranzakciókat az orosz Nemzeti Fizetési Kártya Rendszer és nem külföldi hálózatok bonyolítják

Az oroszok válaszul egyre inkább hagyatkoznak a kínai UnionPay-re és létrehozták saját fizetési rendszerüket Mir néven.

A britek most hasonlót fontolgatnak az elvileg NATO-szövetséges Egyesült Államok, illetve annak vezetője lehetséges döntései miatt. Az új brit fizetési rendszert a londoni City cégei finanszíroznák, a kormány támogatásával. A Bank of England, az angol jegybank az új hálózat fejlesztésében és kiépítésében venne részt. A pénzügyminisztérium már tavaly bemutatta az új generációs fizetési rendszerről szóló terveket.

Az elképzelés nem arról szól, hogy ki akarnák szorítani a MasterCardot és a Visát, mivel ők is részei a projektnek és állításuk szerint a brit piacon akarnak maradni. Az Independent című lapnak ugyanakkor források azt mondták, hogy a tervek inkább a létező hálózatok bővítéséről és nem egy teljesen új rendszer létrehozásáról szólnak. A cél ezzel a hibamegelőzés és nem a lehetséges amerikai „kill-switch”-re, lekapcsolásra való reakció. A Bank of England elnökhelyettese, Sarah Breeden, igyekezve elkerülni a politikai aknamezőt, diplomatikusan úgy fogalmazott, hogy „a ritka operációs zavarok” esetén lenne hasznos egy további „fizetési útvonal”. A Financial Times jelentése szerint

az Európai Unió is gondolkodik azon, hogy csökkentse függését az amerikai fizetési rendszerektől.

„Sürgősen kell lépni, létkérdés a függetlenség” – mondta Martina Weimert, az Európai Fizetési-rendszer Kezdeményezés vezérigazgatója a brit üzleti lapnak.

Orbán Viktor washingtoni útja után már Ferihegyről üzent egy meglepőt

Orbán Viktor washingtoni útja után már Ferihegyről üzent egy meglepőt

„38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
 

Orbán Viktor és Donald Trump között kétoldalú tárgyalás is volt Washingtonban

Orbán Viktor a Béketanács ülésén: az elvek és a biztonsági érdekeink miatt vagyunk itt

Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort

Ukrán–orosz tárgyalási kísérlet – Ugrósdy Márton: voltak vicces jelenetek, izgalmas történelmi beszélgetések

Ukrán–orosz tárgyalási kísérlet – Ugrósdy Márton: voltak vicces jelenetek, izgalmas történelmi beszélgetések

 

Kreml: egyelőre még titkosak a rendezési tárgyalások részletei

Ukrajnában beindult a bűnbakkeresés?

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket" – Szlovákia készül

Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
×