Irán: ha az Egyesült Államok ránk támad, regionális háborút kockáztat

Irán súlyos figyelmeztetést adott ki arra az esetre, ha az Egyesült Államok katonai támadást intézne ellene, közölve: fennáll egy regionális háború veszélye. Teherán emellett terrorszervezetnek minősítette az Európai Uniós tagállamok hadseregeit is, tovább fokozva a diplomáciai feszültséget az iszlám köztársaság, Washington és szövetségesei között.

Az Egyesült Államok eközben jelentősen megerősítette haditengerészeti jelenlétét a térségben. Jelenleg hat romboló, egy repülőgép-hordozó és három aknaszedő és part menti harcra kifejlesztett hadihajó tartózkodik a Közel-Keleten, miután Donald Trump elnök többször is katonai beavatkozással fenyegette meg Iránt a nukleáris programja és a tüntetők elleni brutális fellépése miatt. (A kormányellenes tüntetéseken becslések szerint több ezer embert öltek meg).

Az iráni legfelsőbb vallási vezető, Ali Hamenei ajatollah az állami médiában kijelentette: Irán nem indít támadást, de határozott választ ad, ha zaklatják vagy megtámadják. Úgy fogalmazott:

„Az iráni népet nem lehet megfélemlíteni hadihajókkal és fenyegetésekkel.”

Mindeközben mind Teherán, mind Washington jelezte, hogy nyitott lehet az újabb tárgyalásokra. Donald Trump szombaton arról beszélt, hogy Irán „komolyan tárgyal” az Egyesült Államokkal, és reményét fejezte ki egy olyan megállapodás iránt, amely kizárja hogy Irán atomfegyvert tudjon fejleszteni. Irán szerint azonban csak „tisztességes” tárgyalások jöhetnek szóba, amelyek nem korlátozzák az ország védelmi képességeit.

A feszültség hátterében az iráni tüntetések véres leverése is áll. A januárban kirobbant megmozdulások az ország legsúlyosabb belpolitikai válságát jelentették az 1979-es iszlám forradalom óta. A hivatalos adatok szerint több mint háromezer ember halt meg, míg egy amerikai székhelyű jogvédő szervezet ennél jóval nagyobb számú áldozatról beszél.

Az Európai Unió a héten terrorszervezetnek minősítette az Iszlám Forradalmi Gárdát, amire válaszul az iráni parlament elnöke, Mohammad Báker Kálíbáf bejelentette: az uniós hadseregek is hasonló besorolást kaphatnak, és az európai katonai attasék kiutasítását is mérlegelik.

A parlamenti ülésen a képviselők Forradalmi Gárda-egyenruhában jelentek meg, és Amerika-ellenes jelszavakat skandáltak.

Teherán ugyanakkor cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint az iráni haditengerészet éleslövészetet tartana a Hormuzi-szorosban, hangsúlyozva: ezek a hírek nem felelnek meg a valóságnak. Az illetékes egy tévé-interjúban azt mondta, hogy a Forradalmi Gárda tengerészeti egységei nem terveztek gyakorlatot vasárnapra és hétfőre és „nem volt róla hivatalos bejelentés”.

Pénteken az amerikai katonai vezetés „szükségtelen kockázatnak” nevezte, ha Irán ilyen lövészetet tartana a nemzetközi vizeknek számító Hormuzi-szoros közelében. „Nem toleráljuk a Forradalmi Gárda veszélyes lépéseit többek között az amerikai hadihajók feletti, fegyveres átrepüléseket és azok motorcsónakokkal történő megközelítését – közölték.