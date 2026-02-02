ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.08
usd:
322.33
bux:
0
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az iráni legfőbb vezető hivatalának felvételén Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője beszédet mond, miután elültetett egy facsemetét az úgynevezett nemzeti faültetési nap alkalmából a teheráni hivatalának kertjében 2023. március 6-án. Hamenei megbocsáthatatlan bűntettnek nevezte az iráni diáklányok ellen elkövetett mérgezéses támadásokat. Hivatalos adatok szerint Iránban az elmúlt három hónapban 52 intézményben összesen több mint ezer gázmérgezés történt. A hatóságok szerint a gáztámadásokat bosszúból követték el a diáklányok ellen, amiért részt vettek a hidzsáb, a muszlim fejkendő kötelező viselését ellenző tüntetéseken. A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben.
Nyitókép: MTI/EPA/Irán legfőbb vezetőjének hivatala

Irán: ha az Egyesült Államok ránk támad, regionális háborút kockáztat

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Éleződik a feszültség Irán és az Egyesült Államok között. Teherán regionális háborúval fenyeget, ha Washington megtámadná. A napokban amerikai hadihajók érkeztek a Perzsa-öböl térségébe. Bár mindkét fél nyitottságot jelez a tárgyalásokra, a helyzetet bonyolítja az iráni tüntetések véres leverése és EU-val való konfrontáció.

Irán súlyos figyelmeztetést adott ki arra az esetre, ha az Egyesült Államok katonai támadást intézne ellene, közölve: fennáll egy regionális háború veszélye. Teherán emellett terrorszervezetnek minősítette az Európai Uniós tagállamok hadseregeit is, tovább fokozva a diplomáciai feszültséget az iszlám köztársaság, Washington és szövetségesei között.

Az Egyesült Államok eközben jelentősen megerősítette haditengerészeti jelenlétét a térségben. Jelenleg hat romboló, egy repülőgép-hordozó és három aknaszedő és part menti harcra kifejlesztett hadihajó tartózkodik a Közel-Keleten, miután Donald Trump elnök többször is katonai beavatkozással fenyegette meg Iránt a nukleáris programja és a tüntetők elleni brutális fellépése miatt. (A kormányellenes tüntetéseken becslések szerint több ezer embert öltek meg).

Az iráni legfelsőbb vallási vezető, Ali Hamenei ajatollah az állami médiában kijelentette: Irán nem indít támadást, de határozott választ ad, ha zaklatják vagy megtámadják. Úgy fogalmazott:

„Az iráni népet nem lehet megfélemlíteni hadihajókkal és fenyegetésekkel.”

Mindeközben mind Teherán, mind Washington jelezte, hogy nyitott lehet az újabb tárgyalásokra. Donald Trump szombaton arról beszélt, hogy Irán „komolyan tárgyal” az Egyesült Államokkal, és reményét fejezte ki egy olyan megállapodás iránt, amely kizárja hogy Irán atomfegyvert tudjon fejleszteni. Irán szerint azonban csak „tisztességes” tárgyalások jöhetnek szóba, amelyek nem korlátozzák az ország védelmi képességeit.

A feszültség hátterében az iráni tüntetések véres leverése is áll. A januárban kirobbant megmozdulások az ország legsúlyosabb belpolitikai válságát jelentették az 1979-es iszlám forradalom óta. A hivatalos adatok szerint több mint háromezer ember halt meg, míg egy amerikai székhelyű jogvédő szervezet ennél jóval nagyobb számú áldozatról beszél.

Az Európai Unió a héten terrorszervezetnek minősítette az Iszlám Forradalmi Gárdát, amire válaszul az iráni parlament elnöke, Mohammad Báker Kálíbáf bejelentette: az uniós hadseregek is hasonló besorolást kaphatnak, és az európai katonai attasék kiutasítását is mérlegelik.

A parlamenti ülésen a képviselők Forradalmi Gárda-egyenruhában jelentek meg, és Amerika-ellenes jelszavakat skandáltak.

Teherán ugyanakkor cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint az iráni haditengerészet éleslövészetet tartana a Hormuzi-szorosban, hangsúlyozva: ezek a hírek nem felelnek meg a valóságnak. Az illetékes egy tévé-interjúban azt mondta, hogy a Forradalmi Gárda tengerészeti egységei nem terveztek gyakorlatot vasárnapra és hétfőre és „nem volt róla hivatalos bejelentés”.

Pénteken az amerikai katonai vezetés „szükségtelen kockázatnak” nevezte, ha Irán ilyen lövészetet tartana a nemzetközi vizeknek számító Hormuzi-szoros közelében. „Nem toleráljuk a Forradalmi Gárda veszélyes lépéseit többek között az amerikai hadihajók feletti, fegyveres átrepüléseket és azok motorcsónakokkal történő megközelítését – közölték.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Irán: ha az Egyesült Államok ránk támad, regionális háborút kockáztat

egyesült államok

figyelmeztetés

fenyegetés

irán

közel-kelet

kockázat

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

A jövőben akár több ezer eurós bírságra is számíthat az a bevándorló, aki félbehagyja az osztrák hatóságok által indított nyelvi tanfolyamot. A Migrációkutató Intézet szerint a kormányzati feltevések alapján 49 ezer diák nem tud részt venni az iskolai tanórákon nyelvi hiányosságok miatt, a kurzusokat pedig tavaly 10 ezer migráns hagyta ott. Az intézkedésről az InfoRádió Dócza Edith Krisztina vezető elemzőt kérdezte.
Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek

Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek

A hétfőn induló program keretein belül 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé. A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: az invertercsere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát. Kiss Ernő felhívta a figyelmet arra is, hogy egy friss kormányrendelet-módosítás értelmében az inverterek maximum 1 kiloWattal még bővíthetők is.
 

Napenergia: toronymagasan vezet Magyarország

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vérengzés az aranynál és az ezüstnél - Nagyon csúnya, ami történik

Vérengzés az aranynál és az ezüstnél - Nagyon csúnya, ami történik

Hétfőn is folytatódik a pénteken indult eladási hullám a tőzsdéken, ami azt követően kezdődött, hogy Donald Trump megnevezete Jerome Powell utódját. Ázsiában és a kriptopiacon is nagy esést láthatunk hétfő reggel, de különösen a nemesfémek festenek nagyon csúnyán: az arany már 8, az ezüst pedig több mint 13 százalékos mínuszban van. Eközben az olaj ára is nagyot esik, mivel úgy tűnik, hogy enyhül a feszültség az USA és Irán között. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 2.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 2.)

A Pénzcentrum 2026. február 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

New documents released in the US on Friday suggest Epstein made $75,000 in payments to Lord Mandelson in three separate $25,000 transactions in 2003 and 2004.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 21:30
Hamarosan a háziállatok is fogyasztószerhez juthatnak
2026. február 1. 19:00
16 éves korhatár érkezik a digitális világba, és külön gyermekvédelmi osztály is alakul Szlovákiában
×
×
×
×