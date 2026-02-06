Inkább médiashow-ra, mint konkrét eredményre számítanak az amerikai–iráni tárgyalásokon

Ismét Steven Witkoff a rivaldafényben – Donald Trump amerikai elnök Ukrajna kérdésében alkudozó különmegbízottja ezúttal Washington delegációját vezeti az Iránnal felújított tárgyalásokon.

Kérdés, hogy az Ománban indult – korábban befagyasztott – megbeszéléseken mire jutnak, mivel a Trump-féle Amerika a Perzsa-öbölbe vezényelt flottájával és tucatnyi közel-keleti támaszpontjával fenyegeti az iszlám köztársaságot.

Az indok erre a december végén kirobban tiltakozási mozgalom véres leverése, és jogvédők szerint többezer fiatal tüntető agyonlövése volt.

Trump elnök segítséget ígért nekik, de később azt állítva, hogy a rezsim abbahagyta az öldöklést, nem indított támadást.

Teherán szavakban próbált visszavágni azzal, hogy az iráni főtárgyaló, Abbasz Aragcsi külügyminiszter közölte: készek megvédeni magukat „a túlzó követelésekről és a kalandorságtól”. Az irániak azt is világossá tették csak az atomprogramjuk jövőjéről akarnak tárgyalni.

Az amerikaiak viszont közben a Teherán által a Közel-keleten támogatott fegyveres szervezeteket és iráni ballisztikus rakétaprogramját is be akarja emelni a témák közé.

„Irán nyitott szemekkel és az elmúlt év erős emlékeivel kezd bele a diplomáciába. Viszont jóhiszeműen tesszük és kiállunk érdekeink mellett” – írta még az iráni külügyminiszter az X-en, kétoldalú tiszteletet és mindkét fél érdekeinek elismerését sürgetve. Ezzel arra utalt, hogy az Egyesült Államok tavaly – Izrael oldalán – lebombázott három Iráni nukleáris létesítményt.

Az amerikaiak számára a konkrét cél – ahogy a Fehér Házban fogalmaztak – Irán „zéró nukleáris kapacitása”,

azaz semmilyen, békés atomprogram, ami elvezethet a saját atomfegyver létrehozásához. Ennek részeként azt akraják, hogy Teherán most befagyassza az atomprogramot és megszabaduljon 400 kg-ra becsült, dúsított uránkészletétől.

Trump és alelnöke, JD Vance is olyan nyilatkozatokkal vezette fel a ritka találkozót, amelyekben az amerikai katonai erőre hivatkoztak. Az elnök, aki korábban is bombázással fenyegette az irániakat, ha nem kötnek alkut, elmondta: „tárgyalnak, mert nem akarják, hogy lecsapjunk rájuk” az általa „armadának” nevezett flottával.

Vance pedig szerdán arról beszélt, hogy főnöke „nyitva tartja a rendelkezésére álló lehetőségeket”. A Wall Street Journal szerint a közel-keleti amerikai erők parancsnoka is részt vesz a tárgyalásokon.

Amit viszont Iránnak még a megbeszélések előtt sikerült elérnie, az az volt, hogy kizárták a találkozóból a regionális államokat, amelyek Teherán szerint nyomást gyakoroltak volna rá.

A tárgyalások tető alá hozásában nagy szerepet játszott Egyiptom, Törökország és Katar, de őket végül nem engedték az asztalhoz és a helyszínt áttették Isztambulból Ománba.

Egyes kommentátorok szerint annyira különböznek a felek álláspontjai, hogy inkább egyfajta „médiashow”-ról van szó, amelynek célja azt sugallni, sínen van a diplomácia, miközben valójában nincs bizalom és remény a gyors megállapodásra.