ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.84
usd:
319.55
bux:
129528.66
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
„Aki szelet vet, vihart arat” jelentésű, az Egyesült Államoknak célzott fárszi és angol nyelvű felirat egy épületmolinón a teheráni Enkelab (Forradalom) téren 2026. január 27-én, négy nappal az után, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte: amerikai hadihajókat vezényeltek a Közel-Keletre. Trump január közepén Irán elleni csapásokat helyezett kilátásba, amiért a síita állam hatóságai aránytalan mértékben léptek fel a december végén kirobbant, országosra duzzadt kormányellenes tüntetések résztvevői ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Inkább médiashow-ra, mint konkrét eredményre számítanak az amerikai–iráni tárgyalásokon

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Ománban újraindultak a közvetlen amerikai–iráni tárgyalások, miközben a januári, iráni tüntetések brutális leverése után amerikai flotta vonult fel a térségben. Kommentátorok szerint az álláspontok és a felek által fontosnak ítélt témák annyira különböznek, hogy a forma fontosabban tűnik, mint a tartalom.

Ismét Steven Witkoff a rivaldafényben – Donald Trump amerikai elnök Ukrajna kérdésében alkudozó különmegbízottja ezúttal Washington delegációját vezeti az Iránnal felújított tárgyalásokon.

Kérdés, hogy az Ománban indult – korábban befagyasztott – megbeszéléseken mire jutnak, mivel a Trump-féle Amerika a Perzsa-öbölbe vezényelt flottájával és tucatnyi közel-keleti támaszpontjával fenyegeti az iszlám köztársaságot.

Az indok erre a december végén kirobban tiltakozási mozgalom véres leverése, és jogvédők szerint többezer fiatal tüntető agyonlövése volt.

Trump elnök segítséget ígért nekik, de később azt állítva, hogy a rezsim abbahagyta az öldöklést, nem indított támadást.

Teherán szavakban próbált visszavágni azzal, hogy az iráni főtárgyaló, Abbasz Aragcsi külügyminiszter közölte: készek megvédeni magukat „a túlzó követelésekről és a kalandorságtól”. Az irániak azt is világossá tették csak az atomprogramjuk jövőjéről akarnak tárgyalni.

Az amerikaiak viszont közben a Teherán által a Közel-keleten támogatott fegyveres szervezeteket és iráni ballisztikus rakétaprogramját is be akarja emelni a témák közé.

„Irán nyitott szemekkel és az elmúlt év erős emlékeivel kezd bele a diplomáciába. Viszont jóhiszeműen tesszük és kiállunk érdekeink mellett” – írta még az iráni külügyminiszter az X-en, kétoldalú tiszteletet és mindkét fél érdekeinek elismerését sürgetve. Ezzel arra utalt, hogy az Egyesült Államok tavaly – Izrael oldalán – lebombázott három Iráni nukleáris létesítményt.

Az amerikaiak számára a konkrét cél – ahogy a Fehér Házban fogalmaztak – Irán „zéró nukleáris kapacitása”,

azaz semmilyen, békés atomprogram, ami elvezethet a saját atomfegyver létrehozásához. Ennek részeként azt akraják, hogy Teherán most befagyassza az atomprogramot és megszabaduljon 400 kg-ra becsült, dúsított uránkészletétől.

Trump és alelnöke, JD Vance is olyan nyilatkozatokkal vezette fel a ritka találkozót, amelyekben az amerikai katonai erőre hivatkoztak. Az elnök, aki korábban is bombázással fenyegette az irániakat, ha nem kötnek alkut, elmondta: „tárgyalnak, mert nem akarják, hogy lecsapjunk rájuk” az általa „armadának” nevezett flottával.

Vance pedig szerdán arról beszélt, hogy főnöke „nyitva tartja a rendelkezésére álló lehetőségeket”. A Wall Street Journal szerint a közel-keleti amerikai erők parancsnoka is részt vesz a tárgyalásokon.

Amit viszont Iránnak még a megbeszélések előtt sikerült elérnie, az az volt, hogy kizárták a találkozóból a regionális államokat, amelyek Teherán szerint nyomást gyakoroltak volna rá.

A tárgyalások tető alá hozásában nagy szerepet játszott Egyiptom, Törökország és Katar, de őket végül nem engedték az asztalhoz és a helyszínt áttették Isztambulból Ománba.

Egyes kommentátorok szerint annyira különböznek a felek álláspontjai, hogy inkább egyfajta „médiashow”-ról van szó, amelynek célja azt sugallni, sínen van a diplomácia, miközben valójában nincs bizalom és remény a gyors megállapodásra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Inkább médiashow-ra, mint konkrét eredményre számítanak az amerikai–iráni tárgyalásokon

egyesült államok

irán

omán

iráni forradalmi gárda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Nyugat-európai mintává kezd válni, hogy a zavargásokat a baloldal támogatásával anarchisták szervezik, gyakran migrációs hátterű tömegek bevonásával. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt időszak zavargásai, köztük a múlt hétvégi, erőszakba torkollt torinói demonstrációk sem veszélyeztetik az olasz kormány stabilitását.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy esés után kisebb fordulat a tőzsdéken

Nagy esés után kisebb fordulat a tőzsdéken

Világszerte kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők, az elmúlt órákban nagy esés volt a részvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon is. Sok esetben olyan zuhanásokat látunk, amikre évek vagy évtizedek óta nem volt példa. Az esés már múlt héten is masszív volt, de az elmúlt napokban gyorsult be, amiben benne van egy likviditási válság, amiben tömegesen zárnak vagy kényszerlikvidálnak tőkeáttételes pozíciókat, de a technológiai szektor kilátásaival, és főként a mesterséges intelligencia beruházások megtérülésével kapcsolatos félelmek is nyomás alatt tartják a piacokat, félelem van a dollárerősödéssel és az amerikai monetáris politika szigorításával kapcsolat is, de vártnál rosszabb vállalati gyorsjelentések is rontják a hangulatot. Közben fontos technikai szintek törtek, zuhant a bitcoin, az ezüst, és nem kímélték a korábban a ralit vezető nagy cégek részvényeit, nagyot esett a Microsoft, az Amazon, az Oracle vagy a Palantir is. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá

4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá

Körbenéztünk az ingatlanpiacon, és megnéztük, hol milyen fürdőkomplexumot lehetne megvásárolni, ha történetesen épp mi nyernénk az ötöslottón.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
31 killed in blast at mosque in Pakistan capital, official says

31 killed in blast at mosque in Pakistan capital, official says

Dozens of people have also been injured after an explosion in Islamabad during Friday prayers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 11:48
Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik
2026. február 5. 13:56
Királyi kastély helyett jön a Marsh Farm, nehéz helyzetbe került a brit miniszterelnök is
×
×
×
×