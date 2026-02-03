ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.25
usd:
322.06
bux:
130514.87
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
„Aki szelet vet, vihart arat” jelentésű, az Egyesült Államoknak célzott fárszi és angol nyelvű felirat egy épületmolinón a teheráni Enkelab (Forradalom) téren 2026. január 27-én, négy nappal az után, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte: amerikai hadihajókat vezényeltek a Közel-Keletre. Trump január közepén Irán elleni csapásokat helyezett kilátásba, amiért a síita állam hatóságai aránytalan mértékben léptek fel a december végén kirobbant, országosra duzzadt kormányellenes tüntetések résztvevői ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

139 külföldi „lázadást szítót” vettek őrizetbe Iránban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A tavaly december végén Iránban kirobbant tüntetéshullám során őrizetbe vett személyek között 139 külföldi állampolgár van – közölte kedden a Tasznim iráni hírügynökség a közép-iráni Jazd város rendőrkapitányára hivatkozva.

Ahmad Negaban elmondta, a szóban forgó külföldieknek közük volt „a lázadás szervezéséhez, szításához és irányításához, egyesek Iránon kívüli hálózatokkal is kapcsolatban álltak”.

Az őrizetbe vett külföldiek állampolgárságát nem közölték.

Az iráni hatóságok korábban Izraelt és az Egyesült Államokat vádolták meg azzal, hogy közük volt az erőszakba torkolló országos tüntetéshullámhoz, amelynek során több mint 3 ezer ember vesztette életét december 28. óta. Hivatalos teheráni közlés szerint a 3117 halálos áldozat többsége a biztonsági erők tagja vagy „terroristák” által megölt vétlen járókelő volt.

Az Egyesült Államokban működő HRANA aktivistaszervezet szerint viszont Iránban a 6700-at is meghaladja a halottak száma, akik többségükben tüntetők voltak.

(Nyitóképünkön: „Aki szelet vet, vihart arat” jelentésű, az Egyesült Államoknak célzott fárszi és angol nyelvű felirat egy épületmolinón a teheráni Enkelab (Forradalom) téren 2026. január 27-én.)

Kezdőlap    Külföld    139 külföldi „lázadást szítót” vettek őrizetbe Iránban

tüntetés

rendőrség

egyesült államok

izrael

erőszak

őrizetbe vétel

irán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Északon intenzív havazással, délen ónos esővel csapott le a február, az előrejelzések szerint ez lehet a tél egyik utolsó nagy megpróbáltatása. Sajnos a közlekedést számos helyen lassítják balesetek, és a közösségi közlekedéssel utazók is nehézségekkel találkozhatnak.
 

Ónos eső – az ország egyre nagyobb területei vannak veszélyben

Havazás és ónos eső: megszólalt a budapesti reptér

Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük

Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy milyen kapcsolat van Donald Trump bel- és külpolitikája, valamint a dollár gyengülése között, és mennyire lehet sikeres a „Tegyük naggyá Amerikát” politika. Vendégünk Bod Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt. A második blokkban azt vettük górcső alá, hogyan válik a mesterséges intelligencia a vállalati működés szövetévé 2026-ban, és ennek milyen munkaerőpiaci hatásai lehetnek. Erről Mezei Ferencet, az SAP Hungary értékesítési támogatási vezetőjét kérdeztük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új fegyvert vet be a SkyShowtime a streamingháborúban, ezt nem sokan látták jönni

Új fegyvert vet be a SkyShowtime a streamingháborúban, ezt nem sokan látták jönni

A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mandelson to quit House of Lords as PM says he 'let country down' over alleged leaks to Epstein

Mandelson to quit House of Lords as PM says he 'let country down' over alleged leaks to Epstein

It comes as the government refers material to police after reviewing files that suggest Mandelson allegedly passed sensitive information to Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 16:50
Elon Musk feketelistára került Franciaországban
2026. február 3. 16:16
Üresednek a gáztárolók, növekszik az aggodalom Németországban
×
×
×
×