Irán súlyos fenyegetést tett közzé

„Az amerikaiaknak tudniuk kell, ha háborút robbantanak ki, ezúttal regionális háború lesz” – jelentette ki Hamenei ajatolláh.

Az Egyesült Államok tavaly nyáron már beavatkozott Iránban. Akkor Izrael oldalán avatkozott be a két ország között kirobbant konfliktusba. Izrael kiiktatta a fél iráni katonai vezetést, és bombázta Irán atomlétesítményeit, válaszul az iráni sok száz rakétára, amit a gázai háború ürügyén lőtt ki rájuk a teheráni vezetés. Ezután az Egyesült Államok hatalmas bunkerromboló bombákkal csapásokat mért az iráni atomlétesítményekre.

Donald Trump amerikai elnök tavaly december végén a gazdasági nehézségek miatt kezdődött, majd csakhamar kormányellenes tömegtüntetésekbe fordult tiltakozáskra adott erőszakos hatósági fellépés miatt helyezett kilátásba újabb katonai fellépést az iráni rezsimmel szemben.

Az iráni vezetés még a legenyhébb becslések szerint is sok ezer tüntetőt mészárolt le, amikor éles lőszerrel kezdtek el lőni a demonstrálókra az ország városaiban.

Az Európai Unió a tüntetések elnyomása miatt csütörtökön felvette a terrorszervezetek listájára az Iráni Forradalmi Gárdát. Válaszul vasárnap az iráni parlament terrorszervezetnek minősítette az európai országok hadseregeit.