2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Relationship between the Slovakia and the Hungary. Two flags of countries on heaven with sunset. 3D rendered illustration.
Nyitókép: andriano_cz/Getty Images

Tárgyalás a magyarokkal – Megkerüli Robert Ficót a legnagyobb ellenlábas

Keresni szeretnék a kulcsfontosságú kérdésekben a közös fellépés lehetőségét.

A politikai kapcsolatfelvételről állapodott meg Szlovákiában a legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia és a parlamenten kívüli Magyar Szövetség, a cél a közös pontok megtalálása és a politikai változás elérése a következő parlamenti választáson. Robert Fico legerősebb politikai ellenfele azt akarja, hogy ennek a magyar párt is a része legyen – derült ki a két pártelnök, Michal Šimečka és Gubík László nyilatkozataiból. Mindkét pártelnök kijelentette, hogy céljuk a jelenlegi koalíció leváltása a 2027-es választás után.

A két pártelnök a pozsonyi parlament épületében egyeztetett, ahol mindketten a „közös civilizációs értékeket” hangsúlyozták, és megállapodtak, hogy a kulcsfontosságú kérdésekben keresni fogják a közös fellépés lehetőségét. Három fő célterületre akarnak összpontosítani, az első Dél-Szlovákia és Kelet-Szlovákia gazdasági és regionális fejlesztése, továbbá a jogállamiság, az igazságszolgáltatás és a kisebbségek jogállása. A harmadik terület a külpolitika és az európai ügyek. Ide tartoznak a szlovák-magyar kapcsolatok és a történelmi megbékélés.

„Meggyőződésem, hogy úgy, mint korábban, mint 1998-ban,

a szlovákiai magyaroknak és a politikai képviseletüknek, a Magyar Szövetségnek is részt kell venniük a politikai változásban”

– jegyezte meg Michal Šimečka a progresszívek elnöke, aki szerint az alapvető demokratikus értékekben, így a demokrácia, a jogállamiság, a szabadság, a sajtószabadság, az intézményi függetlenség alapvető kérdéseiben a két párt egyetért. Ahogy Szlovákia alapvető külpolitikai, biztonságpolitikai irányultságában is.

A Magyar Szövetség néhány hete kizárta a 2027-es választások előtti és utáni együttműködést a kormányzó Smerrel és a jelenleg parlamenten kívüli, ám a felmérések szerint a következő ciklusban már biztos bejutónak számító szélsőjobboldali Republikával. Gubík László szerint eljött az ideje annak, hogy a szlovák és magyar politikusok új nemzedéke egészen új szemléletet mutasson be a polgároknak a jogállamról, beleértve a nemzeti kisebbségek jogait, valamint a déli és keleti régiók fejlesztését is, amelyek megszenvedték Szlovákia mečiari és posztmečiari felfogását. A progresszívekkel való egyeztetésről azt mondta: „Kemény dió,

nem kockázatmentes politikai vállalkozás,

de az a helyzet, hogy tárgyalni kell a felvidéki magyar közösség érdekében. Azt látjuk, hogy az ellenzéken belül a jelenlegi vezető erő az, amellyel nemzetiségi kérdésekben lehet reálisan tárgyalni, és bízom benne, hogy eredményre is lehet jutni” – mondta Gubík László.

A Magyar Szövetség elnöke leszögezte, hogy választási koalícióról nem tárgyaltak, mivel szerinte még korai a közös indulás lehetőségéről, közös választási listáról beszélni. Az őszi önkormányzati és megyei választások után, de legkésőbb a jövő év elején azonban világossá kell válnia, hogyan vágnak neki a választásnak.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Kiss Balázs készítette.

Kiszálltak a nyomozók az MNB-hez az Erste Bank megzsarolása ügyében

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

