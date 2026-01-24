Milliók, perek és késlekedés után: új fejezet kezdődik Krasznahorka várának történetében

Jelenleg a Felső Vár felújításának projektterve van folyamatban, előzetes költségbecslése áfa nélkül 8,3 millió euró. A helyreállítás része a tetőszerkezetek rekonstrukciója, a vár különböző részeinek, így a Felső és Középső Várnak a műszaki állapotfelmérése, valamint a romok és építési hulladék eltávolítása.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a következő időszak feladata a megyei műemlékvédelmi hivatallal való kommunikáció, a közbeszerzések előkészítése, a szakmai felügyelet biztosítása és a költségek összesítése. A teljes felújítás várható költsége jelenleg körülbelül 16 millió euróra tehető.

Petra Demková, a szlovák kulturális minisztérium szóvivője felidézte, hogy a vár helyreállításának előkészítése már korábban elkezdődött, és

a szlovák kormány 2019-ben közel 35 millió eurót hagyott jóvá a teljes revitalizációs projektre, amelyet eredetileg 2023 végére terveztek befejezni. A projekt azonban az elmúlt években stagnált:

az eredeti ütemterv nem volt reálisan beállítva, technikai és adminisztratív nehézségek lassították a munkálatokat, a Felső Vár pedig hosszú ideig gyakorlatilag felújítás nélkül maradt.

A további előrehaladást a 2022-ben a MBM-Group társasággal kötött szerződéssel kapcsolatos bírósági eljárások lezárása tette lehetővé. Ennek eredményeként a vár újjáépítése visszakerülhet az Szlovák Nemzeti Múzeum irányítása alá.

Külön figyelmet kapnak az Alsó- és Középső Vár tetőszerkezetei, amelyek befejezése alapfeltétele a további helyreállítási munkáknak és a terület biztonságos megnyitásának. Ezzel kapcsolatban a Szlovák Nemzeti Múzeum a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemmel kötött szerződést, amely elkészíti a helyreállítási projektet és biztosítja a szakmai felügyeletet.

A minisztérium hangsúlyozza, hogy

a teljes felújítás még évekig eltarthat. A megnyitás konkrét időpontja egyelőre nem ismert,

mivel számos műszaki és jogi kérdést előbb le kell zárni. A korábbi optimista tervek nem számoltak az árak emelkedésével, az áfamódosítással, a kutatásokkal, az eljárások időigényességével, valamint a biztonsági és akadálymentesítési szabványokkal.