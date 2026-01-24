ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 24. szombat Timót
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Krasznahorka, 2012. március 10.Lángokban áll a krasznahorkai vár 2012. március 10-én, miután tűz ütött ki a műemlékben. A feltehetőleg tarlóégetés előidézte tűzben teljesen leégett a vár tetőszerkezete. Krasznahorka vára Szlovákia egyik legértékesebb történelmi épülete, benne múzeum működik. (MTI/EPA)
Nyitókép: Lángokban áll a krasznahorkai vár 2012. március 10-én, miután tűz ütött ki a műemlékben. A tűzben teljesen leégett a vár tetőszerkezete. (MTI/EPA)

Milliók, perek és késlekedés után: új fejezet kezdődik Krasznahorka várának történetében

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A szlovák kulturális minisztérium és a Szlovák Nemzeti Múzeum folytatja a 14 évvel ezelőtt leégett történelmi krasznahorkai vár helyreállítását. A szaktárca szerint az intézmények elkészítették a tervet, amely alapján a várat a lehető legrövidebb időn belül részlegesen a nagyközönség számára is megnyithatják.

Jelenleg a Felső Vár felújításának projektterve van folyamatban, előzetes költségbecslése áfa nélkül 8,3 millió euró. A helyreállítás része a tetőszerkezetek rekonstrukciója, a vár különböző részeinek, így a Felső és Középső Várnak a műszaki állapotfelmérése, valamint a romok és építési hulladék eltávolítása.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a következő időszak feladata a megyei műemlékvédelmi hivatallal való kommunikáció, a közbeszerzések előkészítése, a szakmai felügyelet biztosítása és a költségek összesítése. A teljes felújítás várható költsége jelenleg körülbelül 16 millió euróra tehető.

Petra Demková, a szlovák kulturális minisztérium szóvivője felidézte, hogy a vár helyreállításának előkészítése már korábban elkezdődött, és

a szlovák kormány 2019-ben közel 35 millió eurót hagyott jóvá a teljes revitalizációs projektre, amelyet eredetileg 2023 végére terveztek befejezni. A projekt azonban az elmúlt években stagnált:

az eredeti ütemterv nem volt reálisan beállítva, technikai és adminisztratív nehézségek lassították a munkálatokat, a Felső Vár pedig hosszú ideig gyakorlatilag felújítás nélkül maradt.

A további előrehaladást a 2022-ben a MBM-Group társasággal kötött szerződéssel kapcsolatos bírósági eljárások lezárása tette lehetővé. Ennek eredményeként a vár újjáépítése visszakerülhet az Szlovák Nemzeti Múzeum irányítása alá.

Külön figyelmet kapnak az Alsó- és Középső Vár tetőszerkezetei, amelyek befejezése alapfeltétele a további helyreállítási munkáknak és a terület biztonságos megnyitásának. Ezzel kapcsolatban a Szlovák Nemzeti Múzeum a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemmel kötött szerződést, amely elkészíti a helyreállítási projektet és biztosítja a szakmai felügyeletet.

A minisztérium hangsúlyozza, hogy

a teljes felújítás még évekig eltarthat. A megnyitás konkrét időpontja egyelőre nem ismert,

mivel számos műszaki és jogi kérdést előbb le kell zárni. A korábbi optimista tervek nem számoltak az árak emelkedésével, az áfamódosítással, a kutatásokkal, az eljárások időigényességével, valamint a biztonsági és akadálymentesítési szabványokkal.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Milliók, perek és késlekedés után: új fejezet kezdődik Krasznahorka várának történetében

szlovákia

felvidék

krasznahorkai vár

krasznahorka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a figyelmeztetés: el kell kerülni a befagyott Balatont!

Megjött a figyelmeztetés: el kell kerülni a befagyott Balatont!

Az enyhülő időjárás miatt olvad a természetes vizek jege, ezért életveszélyes a jégen tartózkodni, a Balatonon jelenleg négy helyen szabad korcsolyázni - közölte az operatív törzs szombaton az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb vámháború? 100 százalékos vámmal fenyeget Donald Trump

Újabb vámháború? 100 százalékos vámmal fenyeget Donald Trump

Donald Trump kilátásba helyezte, hogy minden importtermékre 100 százalékos vámtarifát vet ki

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Man dies in Minneapolis after being shot by US immigration agent

Man dies in Minneapolis after being shot by US immigration agent

The shooting comes after days of protests in Minneapolis over the Trump administration's immigration enforcement operation there.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 19:09
Szlovákiában nő a munkanélküliség, mégis elárasztják az országot a külföldi dolgozók
2026. január 23. 08:54
Kínai kémet fogtak Prágában
×
×
×
×